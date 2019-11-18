с чего всё началось

Ранее 19 ноября министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель назвал неприемлемыми предложения «Газпрома» о продлении контракта на транзит газа, сообщает телеканал «360». Украинскую сторону не устраивает то, «что нужно отказаться от арбитражей и подписать договор лишь на один год».

«Нафтогаз» ответил на предложение России по скидке на газ

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