Общество

ИзвестияИзвестия«Нафтогаз» ответил на предложение России по скидке на газ

Ранее 19 ноября министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель назвал неприемлемыми предложения «Газпрома» о продлении контракта на транзит газа, сообщает телеканал «360». Украинскую сторону не устраивает то, «что нужно отказаться от арбитражей и подписать договор лишь на один год».
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с чего всё началось
Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что Украине невыгодно принимать предложение России о скидке на газ, сообщает телеканал ICTV
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Газета.Ru10:32

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«Нафтогаз» ответил на предложение России по скидке на газ

Известия14:57

Нафтогаз назвал невыгодным отказ от исков к Газпрому ради скидки

Взгляд.ру10:45

Украина поторгуется на «нормандском саммите» за большую скидку на газ

Новостной фронтвчера в 10:37

«Нафтогаз» посчитал срок окупаемости скидки от «Газпрома»

РБК09:48

«Нафтогаз»: российская скидка на газ окупится через 28 лет

RT на русском09:04

«Нафтогаз» посчитал, что скидка от Газпрома окупится через 28 лет

REGNUM03:17

В «Нафтогазе» ответили на предложение России по скидке на газ

РИА Новости10:20
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Государственная дума приняла во втором чтении законопроект, который делает обязательной предустановку российского программного обеспечения (ПО) на продаваемые в стране гаджеты.
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Адвокат Кокорина показала фото подарка от футболиста

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СМИ сообщают, что Россия расконсервировала бомбардировщики Ту-22М3

Россия вывела из советского хранилища на крупнейшем военном аэродроме на Дальнем Востоке "Каменный ручей", около поселка Монгохто Хабаровского края, дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, пишет аналитический портал Military Watch.
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Члены комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России нашли в регионах страны финансируемые другими государствами "лагеря" для подготовки организаторов протестных акций.
Газета.Ru 05:02
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Уже совсем скоро откроет свои двери автосалон в Лос-Анджелесе, накануне которого компания Kia анонсировала дебют нового кроссовера.
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Проект итогового документа «нормандского саммита» согласован

Решение о публикации текста итогового документа будет принято в ходе нормандского саммита.
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Стал известен стартовый состав России на матч с Сан-Марино

Опубликован стартовый состав России на выездной матч с Сан-Марино в рамках отборочного этапа к Евро-2020.
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Сообщается, что у грузовика Scania, который перевозил морковь, отказали тормоза, в результате чего 30-летний водитель протаранил 13 автомобилей.
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В Сети появилось видео с места падения машины в яму с кипятком в Пензе

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В Минздраве ответили на увольнение детского врача-трансплантолога

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Суд ООН потребовал от России ответить на иск Украины

Международный суд ООН постановил, что Россия должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.
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Если не идти на компромисс, процесс интеграции России и Белоруссии может быть под угрозой, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
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В Москве прошел бал дебютанток Tatler

В Москве прошел бал дебютанток Tatler, своих дочерей, внучек и правнучек в свет вывели представители самых известных фамилий в стране.
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МИД ФРГ призвал Россию выполнить обязательства по Донбассу

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что, по мнению немецкой стороны, Россия в настоящее время должна выполнить взятые на себя обязательства по урегулированию в Донбассе.
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