Общество
Известия«Нафтогаз» ответил на предложение России по скидке на газ
Ранее 19 ноября министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель назвал неприемлемыми предложения «Газпрома» о продлении контракта на транзит газа, сообщает телеканал «360». Украинскую сторону не устраивает то, «что нужно отказаться от арбитражей и подписать договор лишь на один год».
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с чего всё началось
Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что Украине невыгодно принимать предложение России о скидке на газ, сообщает телеканал ICTV.Газета.Ru10:32
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Опубликован стартовый состав России на выездной матч с Сан-Марино в рамках отборочного этапа к Евро-2020.
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