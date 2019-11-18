с чего всё началось

Ранее, 19 ноября, министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель назвал неприемлемыми предложения «Газпрома» о продлении контракта на транзит газа, сообщает телеканал «360». Украинскую сторону не устраивает то, «что нужно отказаться от арбитражей и подписать договор лишь на один год».

«Нафтогаз» ответил на предложение России по скидке на газ

Политика Трамп пригрозил повысить пошлины для КНР в случае отсутствия сделки Американский лидер Дональд Трамп заявил, что ещё больше повысит тарифы на китайские товары, если США и Китай не заключат торговую сделку.

Общество Госдума приняла закон о правилах демонстрации нацистской символики Государственная дума приняла в третьем чтении закон, уточняющий нормы показа нацистской символики.

Гаджеты AMD представила профессиональную видеокарту Radeon Pro W5700 AMD официально анонсировала новую профессиональную видеокарту для рабочих станций Radeon Pro W5700.

Футбол Радимов назвал «чудом» украинского футболиста Яремчука Бывший футболист сборной России, тренер "Зенита-2" Владислав Радимов высказался по поводу украинского нападающего Романа Яремчука.

Общество ПФР подтвердил право более 1,1 млн предпенсионеров на льготы Пенсионный фонд России (ПФР) подтвердил право более 1,1 млн граждан предпенсионного возраста на меры социальной поддержки и льготы.

Политика Американскому подполковнику предложили стать министром обороны Украины Сотрудник Совета национальной безопасности США подполковник Александр Виндман получал предложения занять пост министра обороны Украины.

Музыка София Ротару возобновляет выступления в России Примечательно, что музыкальная премия в прошлом году состоялась без участия Софии Ротару из-за введенного экс-президентом Украины Петром Порошенко военного положения в стране.

Футбол Почеттино ушел с поста главного тренера «Тоттенхэма» Аргентинский специалист Маурисио Почеттино покидает пост главного тренера "Тоттенхэма", сообщается на сайте лондонского футбольного клуба.

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Политика Суд ООН обязал Россию ответить на иск Украины Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.

Происшествия Грузовик протаранил 13 машин в Волгограде Сообщается, что у грузовика Scania, который перевозил морковь, отказали тормоза, в результате чего 30-летний водитель протаранил 13 автомобилей.

Театры Актеры МХАТа имени Горького попросили Путина защитить Труппа МХАТа имени Горького обратились к президенту Владимиру Путину с открытым письмом, в котором попросила защитить театр от "агрессивной кампании клеветы".

Армия и оружие В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.

Футбол «Зенит» проявляет интерес к тренеру сборной Швеции Главный тренер сборной Швеции по футболу Янне Андерссон, недавно выведший команду в финальную часть Евро-2020, может в скором времени стать главным тренером санкт-петербургского Зенита.

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Космос 30-метровый астероид мчится к Земле. Он пролетит в 5 раз ближе Луны По статистике, ежегодно несколько десятков меньших астероидов в диапазоне размеров от 6 до 12 метров пролетают мимо нашей планеты ближе, чем расстояние от Земли до Луны, однако столь крупный объект всего в 85 тысячах километров, большая редкость.