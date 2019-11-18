Общество
Известия«Нафтогаз» ответил на предложение России по скидке на газ
Ранее, 19 ноября, министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель назвал неприемлемыми предложения «Газпрома» о продлении контракта на транзит газа, сообщает телеканал «360». Украинскую сторону не устраивает то, «что нужно отказаться от арбитражей и подписать договор лишь на один год».
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с чего всё началось
Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что Украине невыгодно принимать предложение России о скидке на газ, сообщает телеканал ICTV.Газета.Ru10:32
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