с чего всё началось

Ранее, 19 ноября, министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель назвал неприемлемыми предложения «Газпрома» о продлении контракта на транзит газа, сообщает телеканал «360». Украинскую сторону не устраивает то, «что нужно отказаться от арбитражей и подписать договор лишь на один год».

«Нафтогаз» ответил на предложение России по скидке на газ

Политика Суд ООН потребовал от России ответить на иск Украины Международный суд ООН постановил, что Россия должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.

Политика Американскому подполковнику предложили стать министром обороны Украины Сотрудник Совета национальной безопасности США подполковник Александр Виндман получал предложения занять пост министра обороны Украины.

Авто Ford представил электрокроссовер в стиле Mustang Открыты книги предварительного заказа Ford Mustang Mach-E, поставки которого начнутся в конце следующего года.

Хоккей Александр Овечкин вышел на третье место в гонке снайперов сезона НХЛ Александр вышел на третье место в гонке снайперов сезона НХЛ, опередив капитана «Эдмонтона Ойлерз» Коннора Макдэвида и форварда «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса (оба — по 14 шайб).

Политика В Госдуме ответили на заявление китайских СМИ о слабых сторонах России Алексей Чепа, заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, прокомментировал публикацию китайского издания Sohu о слабых местах России.

Футбол Почеттино ушел с поста главного тренера «Тоттенхэма» Аргентинский специалист Маурисио Почеттино покидает пост главного тренера "Тоттенхэма", сообщается на сайте лондонского футбольного клуба.

Шоу-бизнес Мама Тимати рассказала, как относится к сводным сестрам своих сыновей Анна Юнусова Сегодня же, после бала Tatler, Симона призналась, что лишь благодаря усилию воли не стала настраивать сыновей против сводных сестер.

Экономика В Госдуме предложили установить минимальную цену на пачку сигарет В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить минимальные цены на табачные изделия.

Общество Forbes впервые составил рейтинг лучших работодателей России Журнал Forbes впервые составил рейтинг лучших российских работодателей, список опубликован на сайте журнала 19 ноября.

Футбол Германия разгромила Северную Ирландию, Гнабри забил 3 мяча Сборная Германии обыграла Северную Ирландию в матче отборочного турнира Евро-2020 (6:1). Немцы финишировали на первом месте в группе C. Хет-триком отметился нападающий «Баварии» Серж Гнабри.

Спорт В IBU прокомментировали возможный запрет свинца для биатлона Член правления IBU Туре Бейгард прокомментировал инициативу Еврокомиссии о запрете использования свинца в спорте.

Футбол Сборная России сыграет в одной группе с Данией на Евро-2020 Как писал интернет-портал «Кубань 24», сборная России проиграла Бельгии со счетом 1:4 в матче отбора Евро-2020.

Футбол Россию могут лишить домашних матчей на Евро-2020 Россия может быть лишена домашних матчей на чемпионате Европы - 2020 из-за несоответствий в данных Московской антидопинговой лаборатории, сообщает Daily Mail.

Армия и оружие В НАТО хотят признать космос сферой военной деятельности Страны Североатлантического альянса на заседании на уровне министров иностранных дел 20 ноября намерены признать космос сферой военной деятельности альянса, но размещать там оружие не будут.

Политика Суд избрал меру пресечения для Ляшко Мера пресечения избрана до 17 января 2020 года.

Экономика Антиотмывочный закон пойдет на ужесточение Сегодня на XV ежегодной конференции «Регулирование деятельности кредитных организаций Банком России» заместитель директора Росфинмониторинга Павел Ливадный сообщил об итогах проверки России FATF (межправительственная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).

Игры В The Outer Worlds теперь можно увеличить размер шрифта в диалогах Разработчики исправили в ролевой игре несколько проблем с квестами и ряд внутриигровых ошибок, а также добавили возможность увеличить шрифт в диалогах.

Кино Вышел второй трейлер экранизации мюзикла «Кошки» Кинокомпания Universal Pictures выпустила второй трейлер киноадаптации мюзикла «Кошки». Фильм выйдет в российский прокат 2 января 2020 года.

Политика Премьер Польши выступил против нетрадиционных семей Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил против нетрадиционных семей, заявив, что "исключения" не должны определять норму.

Здоровье В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Общество В Турции достроен конкурент «Турецкого потока» Вторая и заключительная часть первой фазы проекта Трансанатолийского газопровода (TANAP) будет официально введена в эксплуатацию 30 ноября, сообщило со ссылкой на слова министра энергетики и природных ресурсов Фатиха Донмеза турецкое издание Daily Sabah.

Политика В Волгограде готовятся избирать четырех депутатов Госдумы В Волгограде подготовку к выборам ведут исходя из того, что система останется прежней и выбирать будем четырех депутатов.

Происшествия Сестры Хачатурян попросили о суде присяжных Первыми с представителем следствия общались старшая из сестер 20-летняя Крестина Хачатурян и ее адвокат Алексей Липцер.

Политика Зеленский пообещал не бриться до возвращения украинских кораблей из РФ 112.ua Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет бриться до тех пор, пока в страну не вернутся три корабля, задержанные за нарушение российской границы.

Авто Hyundai выпустил бюджетную альтернативу Hyundai Solaris Как сообщили в пресс-службе корейской марки, в основу седана легла платформа RB, на которой уже построены Hyundai Accent (по-нашему – Solaris) и KIA Soluto.