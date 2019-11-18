с чего всё началось

Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил, что компании невыгодна предложенная российским "Газпромом" скидка на газ, если ради нее придется отказаться от судебных исков.

«Нафтогаз» ответил на предложение России по скидке на газ

Общество Правительство хочет провести конкурс на дизайн электронного паспорта Вице-премьер РФ Максим Акимов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным попросил разрешения провести общенациональный конкурс на дизайн электронного паспорта.

Происшествия Глава Петропавловска подозревается во взяточничестве Как сообщили в краевом следственном комитете, уголовное дело возбуждено по ч.4 ст. 291 УК РФ (дача взятки), ч.3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

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Общество Минтранс изучит ситуацию с нормами провоза животных в самолете Минтранс РФ изучает необходимость менять нормы провоза животных в самолетах, - сообщил журналистам в кулуарах форума и выставки "Транспорт России" замминистра транспорта РФ Александр Юрчик.

Футбол Сборная Уэльса вышла на Евро-2020 В матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Уэльса принимала национальную команду Венгрии.

Футбол Катар разместит часть болельщиков ЧМ-2022 на круизных лайнерах Оргкомитет ЧМ-2022 подписал соглашение с MSC Cruises о чартере двух круизных лайнеров для размещения болельщиков во время чемпионата мира по футболу в Катаре в 2022 году.

Шоу-бизнес Вовк упрекнула возвращающуюся в РФ Ротару в отсутствии совести Ранее российский продюсер Иосиф Пригожин заявил, что София Ротару возвращается на российскую сцену ради встречи со своими фанатами, а не ради денег.