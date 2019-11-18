Общество

Московский КомсомолецМосковский Комсомолец«Нафтогаз» ответил на предложение России по скидке на газ

Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил, что компании невыгодна предложенная российским "Газпромом" скидка на газ, если ради нее придется отказаться от судебных исков.
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Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что Украине невыгодно принимать предложение России о скидке на газ, сообщает телеканал ICTV
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