Политика

ВедомостиВедомости«Нафтогаз» ответил на слова Путина о риске прекращения транзита газа

Гендиректор «Нафтогаза» Андрей Коболев прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что есть риск прекращения транзита российского газа через Украину.
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«Нафтогаз» ответил на слова Путина о риске срыва транзита газа

РИА Новости06:17

В ЕК ответили на заявление Путина о транзите газа через Украину

Московский Комсомолец07:40

На Украине заявили, что Путину не хватает знаний о транзите газа

URA.Ru06:39

«Нафтогаз» ответил на слова Путина о риске прекращения транзита газа

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«Нафтогаз» прокомментировал слова Путина о риске остановки транзита газа

Известия05:29

Украина отреагировала на слова Путина об угрозе остановки транзита газа

Lenta.ru05:11

«Нафтогаз» назвал Путина «недоинформированным» из-за слов о транзите газа

РБК05:52
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Экономика

Экономисты подсчитали размер будущих пенсий граждан России

К 2050 году, согласно прогнозу, для пенсионеров, зарабатывавших на уровне МРОТ, коэффициент снизится до 53%, пишет РБК.
Говорит Москва 02:30
Политика

Литва обменяла двоих россиян на двоих литовцев и норвежца

Власти Литвы заявили, что обменяли двоих граждан России на двоих литовцев и норвежца Фруде Берга, обвиненного в шпионаже.
Газета.Ru 08:04
Футбол

РФС предложил новый контракт Черчесову

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову был предложен новый контракт.
RT на русском 07:30
Происшествия

Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму

На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
Газета.Ru 04:02
Политика

NRC: «JIT подбирается к окружению Путина»

Голландская газета NRC опубликовала аналитическую статью по поводу последних сообщений от международной Объединённой следственной группы по делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе в июле 2014 года.
REGNUM 02:25
Общество

В России могут изменить правила раздела имущества при разводе

Если во время брака один из супругов продал общее имущество без согласия другого, при разводе его доля будет уменьшена.
Вести.Ru 06:25
Шоу-бизнес

В Москве пропала актриса Мария Стерникова

В Москве пропала известная актриса театра и кино Мария Стерникова. Родственники просят всех, кто ее видел, срочно позвонить в Малый театр.
MedikForum.ru 06:54
Армия и оружие

Киев обнаружил российский Ту-22М3 у берегов Одессы

Утро.ru вчера в 13:18
Футбол

Агент Комличенко: Петржела - это престарелый пенсионер. Не востребованный и никому не нужный

Чешский агент Виктор Коларж, представляющий интересы форварда «Млада-Болеслав» Николая Комличенко, прокомментировал негативное высказывание Властимила Петржелы о своем подопечном.
Спорт уик-энд 06:19
Музыка

Бузова пообещала спеть на «Евровидении»

ТК Звезда вчера в 18:51
Политика

В ЕК отреагировали на заявление Путина о транзите газа через Украину

Еврокомиссия спокойна в вопросе транзита российского газа через Украину и продолжает работать с обеими сторонами над заключением нового контракта, сообщила представитель ЕК Мина Андреева.
RT на русском 06:53
Шоу-бизнес

Яна Поплавская выходит замуж в 52 года

Актриса Яна Поплавская решила выйти замуж в 52 года.
Свободная Пресса вчера в 15:58
Игры

В сети появилось много информации об игре Star Wars Jedi: Fallen Order

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Electronic Arts не планирует выводит Star Wars Jedi: Fallen Order в ранний доступ ни для каких категорий подписчиков сервиса Origin.
REGNUM 12 ноября в 12:43
Культура

«Союзмультфильм» снимет продолжение «Ну, погоди» из 26 серий

По данным опроса ВЦИОМ, "Ну, погоди" является самым любимым мультфильмом россиян.
Клопс вчера в 14:53
Происшествия

Экс-полковника Захарченко этапировали в колонию

Осужденный за взяточничество бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко отправился отбывать наказание, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Горбатенко.
РИА Новости 05:37
Общество

США заплатили России почти $4 млрд за полеты на «Союзах»

Соединенные Штаты потратили в общей сложности почти $4 млрд на доставку на МКС своих астронавтов на российских кораблях «Союз».
Известия 06:46
Общество

Умерла Айгуль Фазыйлова, которая искала приемную семью для сына

Жительница Татарстана Айгуль Фазыйлова, боровшаяся с онкологическим заболеванием последней стадии и искавшая приемную семью для сына-дошкольника в одной из телепрограмм, умерла в казанском хосписе, сообщается на сайте учреждения.
РИА Новости 04:49
Политика

Россия отреагировала на принятие в ООН украинской резолюции по Крыму

Заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что украинская резолюция в области прав человека, которая была принята на Генассамблее ООН, станет помехой для визита международных наблюдателей в Крым.
Телеканал 360° вчера в 22:14
Футбол

Головин не сыграет с Бельгией из-за травмы

«У Головина есть проблемы, которые помешают ему сыграть с Бельгией», - цитирует его «Чемпионат».
ТК Звезда 05:58
Общество

Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир

Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Коммерсантъ 05:49
Общество

Дмитрий Муратов избран главным редактором «Новой газеты»

Один из основателей "Новой газеты" Дмитрий Муратов стал новым главным редактором издания, за его кандидатуру проголосовали 51,7% сотрудников редакции.
ТАСС 06:54
Общество

В Карелии зафиксирована массовая гибель птиц

Вести.Ru 07:58
Гаджеты

После Ampere Nvidia выпустит видеокарты Hopper с многочиповыми GPU

iXBT.com 01:55
Фигурное катание

Российские фигуристы-одиночники лидируют на Гран-при в Москве

Россиянин Александр Самарин показал лучший результат в короткой программе на московском этапе серии Гран-при по фигурному катанию.
Российская газета 08:34
Общество

В Венеции из-за наводнения закрыли площадь Святого Марка

REGNUM 07:36
Политика

Минюст включил «Север. Реалии» в реестр СМИ-иноагентов

В министерстве отметили, что решение принято на основании поступивших из комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России материалов.
ТАСС 08:25
Экономика

В ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.
Газета.Ru вчера в 04:45
Происшествия

В ставропольской больнице пациентов, среди которых дети, заразили ВИЧ

РИА Новости 07:41
Энергетика

Польская PGNiG не намерена продлевать контракт с «Газпромом»

«PGNiG передала "Газпрому" заявление о намерениях завершить действие контракта на покупку природного газа Польшей, так называемого ямальского контракта, 31 декабря 2022 года»,— говорится в сообщении польской компании.
Коммерсантъ 05:16
Происшествия

Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете и каске

РИА Новости 06:25
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Андрей Владимирович Коболев
Украинский предприниматель
Украинский предприниматель. С 26 марта 2014 года - председатель правления НАК «Нафтогаз Украины».
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