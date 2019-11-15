Политика
Ведомости«Нафтогаз» ответил на слова Путина о риске прекращения транзита газа
Гендиректор «Нафтогаза» Андрей Коболев прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что есть риск прекращения транзита российского газа через Украину.
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Политика
Белый дом обнародовал стенограмму первого разговора Трампа с Зеленским
Белый дом распространил стенограмму первого, состоявшегося в апреле, телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщают Politico, CNBC, Axios и CNN.
Происшествия
При взрывах на арсенале в Балаклее погибли двое украинских военных
Два сапёра погибли в результате взрывов на арсенале в Балаклее Харьковской области, сообщает пресс-служба Генштаба Украины.
Шоу-бизнес
Армена Джигарханяна экстренно госпитализировали
Происшествия
В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу
Энергетика
Польская PGNiG не намерена продлевать контракт с «Газпромом»
«PGNiG передала "Газпрому" заявление о намерениях завершить действие контракта на покупку природного газа Польшей, так называемого ямальского контракта, 31 декабря 2022 года»,— говорится в сообщении польской компании.
Политика
Во Франции назвали дату нового саммита в нормандском формате
Следующий саммит лидеров России, Украины, Франции и Германии в нормандском формате запланирован на 9 декабря.
Политика
Совфед прокомментировал претензии Лукашенко по границе с РФ
Пункты пропуска для иностранцев, которые въезжают на территорию России, известны — это Санкт-Петербург и так далее, но не через прямую нашу границу.
Технологии
Почему Apple удаляет связанные с вейпингом приложения
Компания Apple заявила об удалении 181 приложения, связанного с вейпингом, из App Store, сообщает CNBC.
Общество
Турецкая компания Anex Tour купила российский «Интурист»
Обанкротившийся британский туроператор Thomas Cook продал свой российский актив — туроператора «Интурист» — турецкой компании Anex Tour, рассказал ее владелец Нешет Кочкар изданию TurizmGncel.
Общество
РБК: Дерипаска раскрыл данные о замороженных в США активах
Представители Олега Дерипаски в американском суде впервые раскрыли, какое имущество бизнесмена было заморожено из-за санкций в США - это представительский офис группы "Базовый элемент" в Америке, компания Basic Element Inc. (штат Делавэр).
Политика
Голландские следователи ищут причастность Шойгу к крушению МН17
Голландские следователи рассматривают возможность причастности Сергея Шойгу к крушению МН17 в 2015 году, сообщает издательство «Эхо Москвы».
Политика
Минюст включил «Север. Реалии» в реестр СМИ-иноагентов
Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела РФ приступила к работе в августе, поводом для ее создания послужили действия ряда иностранных дипломатов и зарубежных СМИ в ходе несогласованных акций протеста в Москве перед выборами в Мосгордуму.
Политика
На Украине прокомментировали заявление Коломойского о дружбе с Россией
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что олигарх Игорь Коломойский не является представителем главы государства и не имеет полномочий говорить от имени страны.
Общество
Синоптики заявили о дефиците осадков в Москве в ноябре
В Москве только если в самом конце могут в виде снега быть осадки, но маловероятно.
Экономика
РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах
Банки обсуждают с ЦБ возможность позволить клиентам добровольно предоставлять декларации о доходах, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Происшествия
В Крыму суд арестовал подозреваемого в убийстве пятилетней падчерицы
Автоспорт
Албон стал лучшим в первой практике Гран-при Бразилии, Квят – девятый
В Сан-Паулу на автодроме "Интерлагос" завершилась первая практика предпоследнего в нынешнем сезоне этапа "Формулы-1" Гран-при Бразилии.
Экономика
СМИ узнали о тайных поставках нефти из Венесуэлы для «Роснефти»
Миллионы баррелей нефти Венесуэла тайно поставляет в Индию, Китай и Россию в обход американских санкций, сообщило агентство Bloomberg.
Экономика
С россиян захотели собрать побольше налогов и штрафов
Министерство финансов России предложило поправки к закону о федеральном бюджете, которые предполагают второе за год повышение планов по НДС, налогу на прибыль и штрафов в отношении юридических лиц.
Космос
The New York Times (США): как заглянуть в кротовую нору Вселенной (The New York Times)
В фильме «Интерстеллар» режиссера Кристофера Нолана (Christopher Nolan), снятом в сотрудничестве с физиком из Калифорнийского технологического института и нобелевским лауреатом Кипом Торном (Kip Thorne), астронавты через кротовую нору летят из Солнечной системы в другую галактику, чтобы найти замену нашей умирающей Земле.
Происшествия
Мужчина избил до потери сознания беременную женщину в трамвае в Москве
Пьяный мужчина избил беременную женщину в трамвае на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУМВД России.
Происшествия
Пилот севшего в кукурузном поле A321 скрывает имя от пассажиров
Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел успешно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полёта.
Политика
СБУ заявила о задержании одного из лидеров ИГ под Киевом
Отмечается, что Аль Бара Шишани был задержан в ходе совместной операции с ЦРУ США и МВД Грузии.
Гаджеты
Xiaomi продолжает снижать стоимость смартфона Redmi Note 8
Не успела подойти к концу самая большая ежегодная распродажа в Китае, приходящаяся на 11 ноября, как бренд Xiaomi снова снизил стоимость смартфона Redmi Note 8. К 11 ноября этот смартфон упал в цене до 140 долларов, сейчас же стоимость телефона в Китае составляет 128 долларов.
Фигурное катание
Трусова чисто исполнила короткую программу на Гран-при России в Москве
Российская фигуристка Александра Трусова чисто исполнила короткую программу на этапе Гран-при в России.
Футбол
Дмитрий Хохлов станет тренером «Сочи» в случае отставки Точилина
Экс-наставник московского «Динамо» Дмитрий Хохлов займет должность главного тренера «Сочи», если Александр Точилин подаст в отставку, сообщает «Чемпионат».