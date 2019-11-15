Политика

ВедомостиВедомости«Нафтогаз» ответил на слова Путина о риске прекращения транзита газа

Гендиректор «Нафтогаза» Андрей Коболев прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что есть риск прекращения транзита российского газа через Украину.
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«Нафтогаз» ответил на слова Путина о риске прекращения транзита газа

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«Нафтогаз» прокомментировал слова Путина о риске остановки транзита газа

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На Украине заявили, что Путину не хватает знаний о транзите газа

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«Нафтогаз» назвал Путина «недоинформированным» из-за слов о транзите газа

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Белый дом обнародовал стенограмму первого разговора Трампа с Зеленским

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Два сапёра погибли в результате взрывов на арсенале в Балаклее Харьковской области, сообщает пресс-служба Генштаба Украины.
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«PGNiG передала "Газпрому" заявление о намерениях завершить действие контракта на покупку природного газа Польшей, так называемого ямальского контракта, 31 декабря 2022 года»,— говорится в сообщении польской компании.
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Во Франции назвали дату нового саммита в нормандском формате

Следующий саммит лидеров России, Украины, Франции и Германии в нормандском формате запланирован на 9 декабря.
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Пункты пропуска для иностранцев, которые въезжают на территорию России, известны — это Санкт-Петербург и так далее, но не через прямую нашу границу.
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Компания Apple заявила об удалении 181 приложения, связанного с вейпингом, из App Store, сообщает CNBC.
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Коммерсантъ вчера в 07:23
Общество

РБК: Дерипаска раскрыл данные о замороженных в США активах

Представители Олега Дерипаски в американском суде впервые раскрыли, какое имущество бизнесмена было заморожено из-за санкций в США - это представительский офис группы "Базовый элемент" в Америке, компания Basic Element Inc. (штат Делавэр).
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Политика

Голландские следователи ищут причастность Шойгу к крушению МН17

Голландские следователи рассматривают возможность причастности Сергея Шойгу к крушению МН17 в 2015 году, сообщает издательство «Эхо Москвы».
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Политика

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Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела РФ приступила к работе в августе, поводом для ее создания послужили действия ряда иностранных дипломатов и зарубежных СМИ в ходе несогласованных акций протеста в Москве перед выборами в Мосгордуму.
ТАСС 09:11
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На Украине прокомментировали заявление Коломойского о дружбе с Россией

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что олигарх Игорь Коломойский не является представителем главы государства и не имеет полномочий говорить от имени страны.
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Директор Галкина опровергла информацию об отмене его концертов

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РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах

Банки обсуждают с ЦБ возможность позволить клиентам добровольно предоставлять декларации о доходах, сообщает РБК со ссылкой на источники.
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Албон стал лучшим в первой практике Гран-при Бразилии, Квят – девятый

В Сан-Паулу на автодроме "Интерлагос" завершилась первая практика предпоследнего в нынешнем сезоне этапа "Формулы-1" Гран-при Бразилии.
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Министерство финансов России предложило поправки к закону о федеральном бюджете, которые предполагают второе за год повышение планов по НДС, налогу на прибыль и штрафов в отношении юридических лиц.
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Мужчина избил до потери сознания беременную женщину в трамвае в Москве

Пьяный мужчина избил беременную женщину в трамвае на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУМВД России.
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Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой

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Пилот севшего в кукурузном поле A321 скрывает имя от пассажиров

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Отмечается, что Аль Бара Шишани был задержан в ходе совместной операции с ЦРУ США и МВД Грузии.
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Трусова чисто исполнила короткую программу на Гран-при России в Москве

Российская фигуристка Александра Трусова чисто исполнила короткую программу на этапе Гран-при в России.
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Экс-наставник московского «Динамо» Дмитрий Хохлов займет должность главного тренера «Сочи», если Александр Точилин подаст в отставку, сообщает «Чемпионат».
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Украинский предприниматель
Украинский предприниматель. С 26 марта 2014 года - председатель правления НАК «Нафтогаз Украины».
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