Гендиректор «Нафтогаза» Андрей Коболев прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что есть риск прекращения транзита российского газа через Украину.

«Нафтогаз» ответил на слова Путина о риске прекращения транзита газа

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