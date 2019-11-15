Политика

ВедомостиВедомости«Нафтогаз» ответил на слова Путина о риске прекращения транзита газа

Гендиректор «Нафтогаза» Андрей Коболев прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что есть риск прекращения транзита российского газа через Украину.
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«Нафтогаз» ответил на слова Путина о риске прекращения транзита

РИА Новости06:17

В ЕК ответили на заявление Путина о транзите газа через Украину

Московский Комсомолец07:40

На Украине заявили, что Путину не хватает знаний о транзите газа

URA.Ru06:39

«Нафтогаз» ответил на слова Путина о риске прекращения транзита газа

Ведомости08:32

«Нафтогаз» прокомментировал слова Путина о риске остановки транзита газа

Известия05:29

Украина отреагировала на слова Путина об угрозе остановки транзита газа

Lenta.ru05:11

«Нафтогаз» назвал Путина «недоинформированным» из-за слов о транзите газа

РБК05:52
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Политика

СБУ заявила о задержании одного из лидеров ИГ под Киевом

Отмечается, что Аль Бара Шишани был задержан в ходе совместной операции с ЦРУ США и МВД Грузии.
Газета.Ru 10:01
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Польская PGNiG не намерена продлевать контракт с «Газпромом»

«PGNiG передала "Газпрому" заявление о намерениях завершить действие контракта на покупку природного газа Польшей, так называемого ямальского контракта, 31 декабря 2022 года»,— говорится в сообщении польской компании.
Коммерсантъ 05:16
Политика

Белый дом обнародовал пересказ первого разговора Трампа и Зеленского

Белый дом опубликовал меморандум первого разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.
Коммерсантъ 10:02
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В Крыму суд арестовал подозреваемого в убийстве пятилетней падчерицы

Раздольненский районный суд Республики Крым избрал меру пресечения для мужчины, подозреваемого в убийстве пятилетней падчерицы в селе Кропоткино.
Российская газета 10:02
Транспорт

В Госдуме предложили увеличить стоимость шипованных шин

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев выступил с предложением увеличить стоимость шипованных автомобильных шин, вместо того чтобы вводить ограничение скорости до 80 км/ч на всех дорогах зимой.
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В московской квартире найдена мертвой солистка рок-группы «Маневры»

Бывшая вокалистка рок-группы «Маневры» Надиры Садыковой и ее мать были найдены мертвыми в их московской квартире.
РБК 08:39
Происшествия

Убитую Соколовым аспирантку СПбГУ похоронят на Кубани

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Винокур вступился за обличающего цензуру Галкина

Народный артист РСФСР Владимир Винокур в интервью НСН вступился за шоумена Максима Галкина, ранее раскритиковавшего цензуру на телевидении.
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Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир

Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Коммерсантъ 05:49
Происшествия

При взрывах на арсенале в Балаклее погибли двое украинских военных

РИА Новости 09:44
Наука

Квантовая физика доказала, что объективной реальности не существует

Брюкнер предложил способ проверки этого понятия, переведя парадокс друга Вигнера в рамки, впервые установленные физиком Джоном Беллом в 1964 году.
Naked Science 03:57
Общество

В России могут изменить правила раздела имущества при разводе

Если во время брака один из супругов продал общее имущество без согласия другого, при разводе его доля будет уменьшена.
Вести.Ru 06:25
Авто

АвтоВАЗ изменил систему проверки качества новых машин

Автопроизводитель регулярно внедряет новые технологии при производстве, а теперь сообщается, что вазовцы начали по-новому проверять качество уже собранных экземпляров автомобилей.
Газета DAILY вчера в 15:24
Общество

Ректор СПбГУ и глава онкоцентра Блохина выиграли выборы в РАН

Накануне выборов глава РАН Александр Сергеев выразил обеспокоенность из-за высокого среднего возраста академиков и допустил изменение устава академии.
РБК 03:54
Гаджеты

Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 с гибким экраном появился на «живых» снимках

На «живых» снимках засветился ноутбук Lenovo ThinkPad X1, особенностью которого является гибкий экран.
Актуальные Новости 09:45
Политика

На Украине прокомментировали заявление Коломойского о дружбе с Россией

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что олигарх Игорь Коломойский не является представителем главы государства и не имеет полномочий говорить от имени страны.
Lenta.ru 08:20
Экономика

ЦБ допустил выпуск монеты номиналом в 50 рублей

В вопросе выпуска монеты номиналом в 50 рублей есть как аргументы "за", так и "против", признался в интервью "Газете.Ru" Владимир Демиденко, заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России.
Газета.Ru 01:01
Футбол

Головин не сыграет в матче против сборной Бельгии

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Военное обозрение 07:26
Шоу-бизнес

Жесткая диета Анастасии Волочковой напугала диетолога

По словам специалиста, руководитель института питания РАМН Виктор Тутельян учил ее, что энергозатраты человека должны равняться энергетической ценности еды, а те продукты, которые позволяет себе Волочкова составляют ничтожное количество калорий, которых явно не хватает для поддержания активности.
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Трамп посетит саммит НАТО в Лондоне

Американский лидер посетит саммит глав государств и правительств государств НАТО в Лондоне, на котором Альянс будет отмечать своё 70-летие, сообщили в Белом доме.
News.ru 08:47
Футбол

Роналду оформил хет-трик в ворота сборной Литвы

Форвард туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду оформил хет-трик в ворота сборной Литвы в матче отборочного цикла чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Газета.Ru вчера в 18:44
Гаджеты

Vivo презентовала смартфон S5 с квадрокамерой

Один из самых крупных производителей смартфонов в мире - компания Vivo презентовала инновационное устройство S5.
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Фигурное катание

Синицина и Кацалапов победили в ритм-танце на этапе Гран-при в Москве

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли первое место в ритм-танце на пятом в сезоне этапе серии Гран-при в Москве.
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Танковый батальон Северного флота перевооружен на танки Т-80БВМ

Как сообщает пресс-служба Северного флота, батальон отдельной мотострелковой бригады флота полностью перевооружился на танки Т-80БВМ.
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Солнечная система завершила очередной галактический год

Полный оборот вокруг центра галактики Млечный путь совершило Солнце вместе с планетами Солнечной системы.
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Экономика

В БРИКС предложили создать единую криптовалюту для альянса

Деловой совет БРИКС поддержал идею Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) создать единую платежную систему для расчетов между странами-участницами союза (Бразилией, Россией, Индией, Китаем и ЮАР).
РБК вчера в 06:35
Общество

Врачи рассказали, что ждёт блогера «Руки-базуки»

Ещё три операции ожидают жителя Пятигорска Кирилла Терешина, известного как «Руки-базуки», заявил 15 ноября пластический хирург Дмитрий Мельников в интервью «Комсомольской правде».
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Происшествия

Пять пациентов больницы на Ставрополье заразились ВИЧ-инфекцией

Ранее в некоторых СМИ и социальных сетях появилась информация о заражении в 2018 году ВИЧ-инфекцией пятерых пациентов больницы в Буденновске из-за халатности медперсонала.
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Киссинджер предупредил о «катастрофических последствиях» конфликта США и Китая

Бывший госсекретарь США (1973–1977 годы) Генри Киссинджер считает, что Китай и Соединенные Штаты должны смириться с тем, что не смогут взять верх друг над другом.
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Андрей Владимирович Коболев
Украинский предприниматель
Украинский предприниматель. С 26 марта 2014 года - председатель правления НАК «Нафтогаз Украины».
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