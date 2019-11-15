Президент России Владимир Путин в четверг сказал, что Москва готова к заключению нового соглашения по транзиту газа с Киевом, но есть риск прекращения поставок в Европу. Он отметил, что Украина взяла на себя обязательства привести свое законодательство в соответствие с европейским.

«Нафтогаз» ответил на слова Путина о срыве транзита газа через Украину

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