Политика
РБК«Нафтогаз» ответил на слова Путина о срыве транзита газа через Украину
Президент России Владимир Путин в четверг сказал, что Москва готова к заключению нового соглашения по транзиту газа с Киевом, но есть риск прекращения поставок в Европу. Он отметил, что Украина взяла на себя обязательства привести свое законодательство в соответствие с европейским.
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Кино
Киану Ривз вкатился в новый трейлер «Спанч Боба»
Происшествия
В московском парке нашли тело женщины с ножевыми ранениями
В парке «Лосиный Остров» на востоке Москвы обнаружено тело женщины со множественными ножевыми ранениями.
Авто
Роспатент показал новые детали «Русского Прадо» от УАЗ
УАЗ продолжает патентовать детали своей будущей новинки — глубоко модернизированного внедорожника УАЗ «Патриот», чья премьера состоится в 2020 году.
Политика
Россия ответит зеркально на помилование россиян в Литве
Ранее президент Литвы Гитанас Науседа помиловал двух осуждённых за шпионаж российских граждан — Николая Филипченко и Сергея Моисеенко.
Общество
В России запретили посуточную аренду квартир
В России запретили использовать жилые помещения для оказания гостиничных услуг.
Экономика
Протесты «желтых жилетов» обошлись Франции в 2,5 миллиарда евро
Франция потеряла 2,5 миллиарда евро за год после начала протестов "желтых жилетов", передает французская радиостанция RTL со ссылкой на данные правительства.
Армия и оружие
Российские военные высадились на бывшей американской базе в Сирии
Шоу-бизнес
Ольга Бузова помирилась с сестрой Анной
Ольга Бузова помирились с сестрой Анной почти спустя год после конфликта, возникшего во время отдыха на престижном горнолыжном курорте в Куршевеле.
Политика
Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект
Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
Происшествия
Из частного дома престарелых в Челябинске эвакуировали стариков
Челябинские чиновники экстренно забрали из частного дома престарелых 54 пенсионеров.
Происшествия
Мужчина избил до потери сознания беременную женщину в трамвае в Москве
Пьяный мужчина избил беременную женщину в трамвае на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУМВД России.
Экономика
В БРИКС предложили создать единую криптовалюту для альянса
Деловой совет БРИКС поддержал идею Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) создать единую платежную систему для расчетов между странами-участницами союза (Бразилией, Россией, Индией, Китаем и ЮАР).
Здоровье
Эндокринолог перечислил четыре предвестника начала диабета
Врач-эндокринолог перечислил россиянам четыре предвестника диабета.
Наука
Отпечатки пальцев позволяют выявить наркоманов
Происшествия
Бывший чиновник Минкульта Мазо попросил убежища в Австрии
Бывший чиновник Министерства культуры России Борис Мазо, заочно обвиняемый Следственным комитетом России (СКР) в хищении более 900 млн руб. при строительстве и реконструкции объектов Эрмитажа в Санкт-Петербурге, попросил в Австрии политическое убежище.
Общество
Турецкая компания Anex Tour купила российский «Интурист»
Обанкротившийся британский туроператор Thomas Cook продал свой российский актив — туроператора «Интурист» — турецкой компании Anex Tour, рассказал ее владелец Нешет Кочкар изданию TurizmGncel.
Армия и оружие
Глава ВМС Украины заявил об усилении России «Калибрами» в Черном море
Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины адмирал Игорь Вовченко заявил, что Россия в течение пяти лет нарастила боевой потенциал в Черном море.
Футбол
Роналду увеличил отрыв от Месси по количеству хет-триков в карьере
Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду увеличил отрыв от нападающего «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси по количеству хет-триков в карьере.
Происшествия
СКР: пилот разбившегося в Казани Boeing летал по поддельным документам
Общество
Московский метрополитен заказал форму у дизайнера олимпийской сборной
«Московский метрополитен» заключил два контракта на поставку формы для сотрудников с ООО «Заспорт», следует из материалов на портале госзакупок.
Происшествия
Пилот севшего в кукурузном поле A321 скрывает имя от пассажиров
Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел успешно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полёта.
Политика
Эрдоган исключил отказ Турции от российских С-400 ради систем Patriot
Кино
Комикс «Сокол и Зимний Солдат» выйдет раньше сериала Disney+
Marvel выпустит комикс про приключения Сокола и Зимнего Солдата раньше, чем Disney+ начнёт показывать сериал об этих супергероях.
Технологии
Apple может запустить общую подписку на свои сервисы
Корпорация Apple рассматривает возможность объединения своих платных сервисов (Apple News+, Apple TV+ и Apple Music) в единую подписку.
Общество
Умерла Айгуль Фазыйлова, через телевидение искавшая для сына приемную семью
После резонансных эфиров к решению проблем Фазыйловой подключились власти республики, а уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Гузель Удачина позже сообщила, что все жизненно важные для Айгуль и ее сына вопросы решены: оказана помощь и по оплате жилья, и (с помощью благотворителей) детского сада для сына.