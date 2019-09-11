Энергетика
Life.ru«Нафтогаз» озвучил позицию Киева по транзитному контракту с РФ
Попытки "Газпрома" заключить новый транзитный контракт на прежних условиях будут встречены требованием компенсации со стороны Незалежной, заявил исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко в ходе пресс-конференции.
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с чего всё началось
Еврокомиссия предлагает России и Украине заключить новый долгосрочный транзитный контракт сроком на 10 лет с гарантированным годовым объемом прокачки газа по украинской газотранспортной системе (ГТС).ТАСС11 сентября в 11:24
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В «Нафтогазе» рассказали о позиции Украины по транзитному контракту с Россией
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