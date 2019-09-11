Еврокомиссия предлагает России и Украине заключить новый долгосрочный транзитный контракт сроком на 10 лет с гарантированным годовым объемом прокачки газа по украинской газотранспортной системе (ГТС).

с чего всё началось

Попытки "Газпрома" заключить новый транзитный контракт на прежних условиях будут встречены требованием компенсации со стороны Незалежной, заявил исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко в ходе пресс-конференции.

«Нафтогаз» озвучил позицию Киева по транзитному контракту с РФ

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