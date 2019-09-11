Энергетика

Life.ruLife.ru«Нафтогаз» озвучил позицию Киева по транзитному контракту с РФ

Попытки "Газпрома" заключить новый транзитный контракт на прежних условиях будут встречены требованием компенсации со стороны Незалежной, заявил исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко в ходе пресс-конференции.
Читать в источнике
Комментировать388
с чего всё началось

В «Нафтогазе» рассказали о позиции Украины по транзитному контракту с Россией

Еврокомиссия предлагает России и Украине заключить новый долгосрочный транзитный контракт сроком на 10 лет с гарантированным годовым объемом прокачки газа по украинской газотранспортной системе (ГТС).
ТАСС11 сентября в 11:24

Подробнее о событии

В «Нафтогазе» рассказали о позиции Украины по транзитному контракту с Россией

ТАСС11 сентября в 11:24

Эксперт оценил намерение «Нафтогаза» потребовать у «Газпрома» многомиллиардную компенсацию

RT на русском12 сентября в 12:05

Киев решил выбить у Москвы компенсацию за транзит газа

Lenta.ru11 сентября в 12:59

«Нафтогаз» сообщил о позиции Украины по транзитному контракту с Россией

РБК11 сентября в 15:26

Позицию «Нафтогаза» по «Газпрому» назвали «банальным шантажом»

Народные новости12 сентября в 10:36

Украина озвучила позицию по транзитному контракту с Россией

Взгляд.ру11 сентября в 11:35

«Позиция очень странная»: требование компенсаций от «Газпрома» сравнили с покупкой квартиры

Телеканал 360°12 сентября в 08:35
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 16:02, Вашингтон
Шоу-бизнес

Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк

РЕН ТВ 15:22
Происшествия

В США из-за урагана «Дориан» пропали 2,5 тысячи человек

За все время пока ураган "Дориан" находился на Багамах пропали без вести 2,5 тысячи человек.
Газета.Ru 11 сентября в 20:52
Политика

Новый мэр Сочи Алексей Копайгородский назначил своих заместителей

Депутаты городского собрания уменьшили количество вице-мэров с 10 до 8. Первым заместителем г. Сочи стал Денис Юрковский, занимавший пост руководителя департамента строительства Краснодарского края.
Новая Кубань 13:42
Армия и оружие

Лавров сообщил о завершении войны в Сирии

Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что военные действия в Сирии прекращены.
Газета.Ru вчера в 01:33
Происшествия

Четыре человека насмерть отравились картофельным газом под Челябинском

РБК 15:15
Футбол

Освистанный болельщиками Неймар принес победу «ПСЖ» ударом через себя

Гол бразильского нападающего Неймара в компенсированное время второго тайма принес "ПСЖ" победу над "Страсбуром" в матче чемпионата Франции.
Российская газета 13:59
Культура

На Первом канале стартует второй сезон шоу «Голос. 60+»

Самой взрослой участницей стала 91-летняя бабушка. Наставниками выступят Валерия, Михаил Боярский, Лев Лещенко и Пелагея.
Discover24 вчера в 04:15
Фигурное катание

Щербакова победила на турнире в Италии, опередив Туктамышеву

Хорошие новости 14:56
Шоу-бизнес

Собчак и Богомолов обвенчались в храме

Телеведущая, светская львица Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов обвенчались сегодня, 13 сентября, в Храме Большого Вознесения.
Газета Кемерова вчера в 09:14
Здоровье

Нейрохирург объяснил, почему нельзя оперировать Заворотнюк

РИА Новости 08:17
Политика

Трамп подтвердил смерть сына Усамы бен Ладена

RT на русском 09:29
Футбол

«Бавария» и «Лейпциг» сыграли вничью

Спорт-Экспресс 14:23
Происшествия

Нападение дронов на НПЗ в Саудовской Аравии попало на видео

Ранее появилась информация, что в результате атаки, которая была проведена с помощью дронов, пострадали два крупных нефтеперерабатывающих завода, где вспыхнули пожары.
Российская газета 15:35
Происшествия

В Армении при нападении медведя погиб польский турист

Польский турист погиб в субботу в Армении в результате нападения медведя при восхождении на гору Арагац, сообщили в пресс-службе МЧС страны.
РИА Новости 13:34
Общество

В ПФР назвали основания для уменьшения пенсий

В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали, в каких случаях могут быть уменьшены пенсии.
RT на русском 15:47
Политика

МИД Украины выступил против амнистии в Донбассе

Подписанные Украиной Минские соглашения требуют от Киева принятия закона об амнистии для участвовавших в конфликте на стороне самопровозглашенных республик лиц, изменение Конституции, в которой будут прописаны особый статус Донецкой и Луганской областей и их право на языковое самоопределение, восстановление социально-экономических связей с не подконтрольными Киеву территориями и ряд других мер.
РИА Новости 14:55
Театры

«Ревизора» со сценой изнасилования показали детям в ТЮЗе Екатеринбурга

В ТЮЗе Екатеринбурга, ставшего одной из площадок проходящего в городе фестиваля «Реальный театр», показали спектакль «Ревизор» с обнаженными телами и изнасилованием, сообщили СМИ.
Взгляд.ру вчера в 07:19
Происшествия

Пассажиры автобуса рассказали детали смертельного ДТП под Ярославлем

Пострадавшие в результате ДТП автобуса с фурой в Ярославской области, в результате которого погибли семь человек, рассказали детали аварии.
Суть событий 13:18
Политика

Ушаков назвал три условия для саммита «нормандской четверки»

"Текст нужно еще подготовить, который лидеры могли бы по итогам саммита принять", - также сказал помощник российского президента.
Российская газета вчера в 10:15
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк сделает заявление о своём состоянии здоровья

Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов сделал заявление журналистам, что в ближайшее время его подопечная актриса выступит с официальным интервью по поводу своего состояния здоровья.
Регион online вчера в 09:00
Религия

РПЦ опровергла слухи о зарплате священников в 1 млн рублей

В Русской православной церкви заявили, что слухи о зарплате ее священников в размере 1 млн рублей противоречат действительности.
Газета.Ru 14:41
Происшествия

Два туриста из РФ пострадали в Турции во время полета на парашюте

На юге Турции в Анталье два россиянина пострадали из-за несчастного случая при парасейлинге - полете на парашюте за катером.
Газета.Ru 14:58
Общество

В ФКП разъяснили новый способ узаконить самовольно занятые земли

Россияне могут узаконить самовольно занятые земли, если они используются более 15 лет.
РБК вчера в 04:29
Общество

Меган Маркл представила собственную коллекцию одежды

С 12 сентября в продаже начали появляться и первые вещи из коллекции герцогини Сассекской.
Sunmag.me 12 сентября в 10:20
Космос

Крымский астроном впервые в мире открыл межзвездную комету

Астроном с Крымского полуострова Геннадий Борисов впервые в мире открыл межзвездную ракету.
ТК Звезда 14:43
Происшествия

В пожаре на юго-западе Москвы погиб человек

Вести.Ru 14:46
Происшествия

Во французском Нанте задержали 26 человек на акции «жёлтых жилетов»

14 сентября во Франции представители движения «Жёлтые жилеты» вышли на 44-ю по счёту акцию протеста. RT ведёт прямую трансляцию из Нанта.
RT на русском 12:05
Космос

Высоту орбиты МКС увеличат на километр

Последний раз коррекция орбиты МКС проводилась 15 августа этого года в два этапа с помощью двигателей грузового корабля «Прогресс МС-12», после чего высота орбиты станции увеличилась на 2,1 километра и составила 415,5 километра.
ТК Звезда вчера в 18:10
Религия

Русский экзархат в Европе приняли в РПЦ

Священный Синод Русской православной церкви принял главу Русского экзархата архиепископа Иоанна (Реннето) в юрисдикцию Московского патриархата.
Lenta.ru 08:37
Политика

Пушков посоветовал премьеру Украины думать не об «ответах России»

Ранее Алексей Гончарук заявил, что лучший способ для Киева ответить Москве - продемонстрировать свою успешность Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление украинского премьера Алексея Гончарука о том, что лучший способ для Киева ответить России - продемонстрировать свою успешность.
Аргументы и Факты 15:26
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное