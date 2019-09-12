Энергетика

Национальная служба новостейНациональная служба новостей«Нафтогаз» озвучил позицию Украины по транзитному контракту с РФ

Киев намерен требовать компенсацию у российской стороны, если «Газпром» будет настаивать на заключении нового транзитного контракта на тех же условиях. Об этом заявил директора украинской газовой компании Юрий Витренко, пишет ТАСС.
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с чего всё началось

В «Нафтогазе» рассказали о позиции Украины по транзитному контракту с Россией

Еврокомиссия предлагает России и Украине заключить новый долгосрочный транзитный контракт сроком на 10 лет с гарантированным годовым объемом прокачки газа по украинской газотранспортной системе (ГТС).
ТАСС11 сентября в 11:24

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В «Нафтогазе» рассказали о позиции Украины по транзитному контракту с Россией

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Позицию «Нафтогаза» по «Газпрому» назвали «банальным шантажом»

Народные новости12 сентября в 10:36

Украина озвучила позицию по транзитному контракту с Россией

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«Позиция очень странная»: требование компенсаций от «Газпрома» сравнили с покупкой квартиры

Телеканал 360°12 сентября в 08:35
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Sony отменила бета-тестирование Call of Duty: Modern Warfare в России

Компания Sony отменила бета-тестирование игры Call of Duty: Modern Warfare на консоли PS4 в России.
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Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила о трехматчевой дисквалификации российского нападающего "Вашингтона" Евгения Кузнецова за употребление кокаина.
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Из украинских учебников хотят убрать упоминание о дружбе с Россией

Из украинских учебников и школьной программы может исчезнуть упоминание о дружбе с Россией.
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Греф призвал россиян готовиться к кризису из-за цены на нефть

13 сентября, выступая на панельной сессии Московского финансового форума глава Сбербанка Герман Греф призвал россиян готовиться к кризису из-за сырьевого шока на нефтяном рынке.
МонаВиста вчера в 09:45
Экономика

Bloomberg: МВФ предоставит Киеву кредит в размере $5 млрд на три года

Международный валютный фонд (МВФ) практически согласовал с Украиной программу предоставления кредитной помощи на сумму около $5 млрд сроком на три года.
ТАСС 08:36
Авто

«ГАЗ» представил модернизированный внедорожник «Соболь 4х4»

Автомобиль получил модернизированный передний мост со ШРУСами, новую раздаточную коробку с увеличенным передаваемым моментом и электроприводом и измененную конструкцию поворотных кулаков.
Автоновости дня вчера в 01:05
Общество

В ФКП разъяснили новый способ узаконить самовольно занятые земли

Россияне могут узаконить самовольно занятые земли, если они используются более 15 лет.
РБК вчера в 04:29
Общество

Власти Италии выплатят по 25 тысяч евро за переезд в забытые города

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Гаджеты

Realme представит два смартфона с 64-мегапиксельной основной камерой

UfaTime.ru 12 сентября в 10:25
Энергетика

Добыча нефти в Саудовской Аравии рухнула вдвое после атаки дронов

Атака беспилотников на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению добычи нефти в стране вдвое, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
Газета.Ru 15:25
Шоу-бизнес

Собчак станцевала перед гостями на свадьбе в корсете и чулках

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В РПЦ назвали зарплаты священников

Кроме зарплаты, священник может получать пожертвования за совершение так называемых треб.
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В Москве за пять лет построят почти 50 станций метро

В Москве до 2023 года планируется построить более 100 км линий метрополитена, 41 станцию и пять электродепо, сообщает сайт столичного стройкомплекса.
РБК вчера в 07:41
Транспорт

Правительство утвердило список платных участков ЦКАД

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил перечень платных участков Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД).
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Происшествия

Школы и детсады на Алтае приостановили работу из-за трех землетрясений

Из-за трех землетрясений за одни сутки на Алтае приостановило работу несколько десятков школ и детсадов.
РБК вчера в 07:24
Религия

Русский экзархат в Европе приняли в РПЦ

Священный Синод Русской православной церкви принял главу Русского экзархата архиепископа Иоанна (Реннето) в юрисдикцию Московского патриархата.
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Происшествия

В Подмосковье электричка насмерть сбила двух человек

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Андрей Разин: «Анастасии Заворотнюк осталось жить несколько дней»

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На Украине заявили о переносе встречи «нормандской четверки»

Украинский министр иностранный дел Пристайко заявил, что встреча лидеров "нормандской четверки" будет перенесена на неопределенное время.
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Китайские ученые вычислили самую вредную песню для водителей

Из 96 самых популярных треков в интернет-аудиосервисе Spotify самой вредной за рулем признана песня «American Idiot» панк-группы Green Day.
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Пенсионную реформу затеяли, чтобы очистить Россию от нищих стариков

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Анастасия Заворотнюк сделает заявление о своём состоянии здоровья

Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов сделал заявление журналистам, что в ближайшее время его подопечная актриса выступит с официальным интервью по поводу своего состояния здоровья.
Регион online вчера в 09:00
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