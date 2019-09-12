Энергетика
Национальная служба новостей«Нафтогаз» озвучил позицию Украины по транзитному контракту с РФ
Киев намерен требовать компенсацию у российской стороны, если «Газпром» будет настаивать на заключении нового транзитного контракта на тех же условиях. Об этом заявил директора украинской газовой компании Юрий Витренко, пишет ТАСС.
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с чего всё началось
Еврокомиссия предлагает России и Украине заключить новый долгосрочный транзитный контракт сроком на 10 лет с гарантированным годовым объемом прокачки газа по украинской газотранспортной системе (ГТС).ТАСС11 сентября в 11:24
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