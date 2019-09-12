Споры о транзите Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года, и пока определенности относительно их будущего нет. Вопрос о новом соглашении обсуждается на трехсторонних встречах России, Украины и Еврокомиссии, последняя состоялась в январе.

«Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией

Политика Украина подготовит пакет предложений для жителей Донбасса Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев занимается подготовкой пакета предложений для облегчения жизни жителей неподконтрольной Киеву части Донбасса.

Шоу-бизнес Супруг и мать Анастасии Заворотнюк приехали в больницу 13 сентября СМИ, ссылаясь на Telegram-канал Mash, сообщили, что у Заворотнюк диагностировали последнюю стадию опухоли мозга.

Политика Джереми Корбин может передавать разведданные США в Россию, пишут в СМИ Лидер британской оппозиции и Лейбористкой партии Джереми Корбин может передавать властям России данные разведки США, которые предоставила Великобритания.

Хоккей НХЛ дисквалифицировала Кузнецова на три матча за употребление кокаина Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила о трехматчевой дисквалификации российского нападающего "Вашингтона" Евгения Кузнецова за употребление кокаина.

Политика МИД Чехии вызвал посла РФ из-за заявления Мединского Скандал с переносом памятника маршалу СССР Ивану Коневу в чешской столице выходит на высокий международный уровень - МИД Чехии вызвал посла России в Праге Александра Змеевского из-за того, что министр культуры РФ Владимир Мединский назвал мэра района "Прага-6" "гауляйтером местного масштаба", передают "Вести".

Общество На месте «Зимней вишни» в Кемерово открыли «Сквер ангелов» В память о погибших в пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", который был в Кемерово, открыли "Сквер ангелов".

Политика Депутат Госдумы оценил предложение соединить Балтийское и Черное моря Бальбек предположил, что если таким образом Киев хочет показать свою работоспособность, то это никто не оценит.

Авто Сколько можно сэкономить топливо при выключенном кондиционере? Многие задаются вопросом, можно ли сэкономить топливо при выключенном кондиционере в автомобиле.

Происшествия Число погибших в ДТП под Ярославлем выросло до восьми Губернатор области Дмитрий Миронов распорядился выплатить по 1 млн рублей семьям погибших в аварии, и по 100 тысяч рублей – пострадавшим.

Шоу-бизнес Вера Брежнева поразила поклонников снимком в прозрачном черном платье Российская певица Вера Брежнева опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram фотографию.

Спорт Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.

Армия и оружие ЦРУ рассекретило документы об использовании животных для шпионажа Центральное разведывательное управление США рассекретило ряд документов об использовании животных для шпионажа против Советского Союза.

Шоу-бизнес Ким Кардашьян вернула популярный тренд из 2000-х Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и предпринимательница Ким Кардашьян-Уэст вернула в моду популярную в 2000-х годах вещь.

Экономика Ситуация в Ормузском проливе угрожает рынку алюминия Напряженность в Ормузском проливе, ключевого района транспортировки сырой нефти и других морских перевозок, может оказать влияние на рынок алюминия и химических веществ, сообщает японская газете Nikkei.

Волейбол Волейболисты сборной России переиграли Северную Македонию в матче ЧЕ Волейболисты сборной России обыграли команду Северной Македонии в матче группового этапа чемпионата Европы, который проходит во Франции, Словении, Бельгии, Нидерландах.

Транспорт В Москве прошёл парад городской техники Около 700 единиц спецтехники приняли участие в параде в Москве.

Энергетика Добыча нефти в Саудовской Аравии рухнула вдвое после атаки дронов Атака беспилотников на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению добычи нефти в стране вдвое, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Гаджеты «Умные» очки Huawei EyeWear поступили в продажу "Умные" очки EyeWear совместно разработанные компаниями Huawei и Gentle Monster, наконец поступили в продажу.