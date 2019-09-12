Энергетика
Деловое.ТВ«Нафтогаз» озвучил позицию Украины по транзитному контракту с Россией
Директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил, что Киев потребует компенсацию если "Газпром" будет настаивать на заключении нового транзитного договора, согласно прежним условиям. Об этом сообщает издание "Сегодня". Речь идёт о прекращении транзита газа через Украину с 1 января 2020 года.
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с чего всё началось
Еврокомиссия предлагает России и Украине заключить новый долгосрочный транзитный контракт сроком на 10 лет с гарантированным годовым объемом прокачки газа по украинской газотранспортной системе (ГТС).ТАСС11 сентября в 11:24
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