Еврокомиссия предлагает России и Украине заключить новый долгосрочный транзитный контракт сроком на 10 лет с гарантированным годовым объемом прокачки газа по украинской газотранспортной системе (ГТС).

с чего всё началось

Директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил, что Киев потребует компенсацию если "Газпром" будет настаивать на заключении нового транзитного договора, согласно прежним условиям. Об этом сообщает издание "Сегодня". Речь идёт о прекращении транзита газа через Украину с 1 января 2020 года.

«Нафтогаз» озвучил позицию Украины по транзитному контракту с Россией

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