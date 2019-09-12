Энергетика

Деловое.ТВДеловое.ТВ«Нафтогаз» озвучил позицию Украины по транзитному контракту с Россией

Директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил, что Киев потребует компенсацию если "Газпром" будет настаивать на заключении нового транзитного договора, согласно прежним условиям. Об этом сообщает издание "Сегодня". Речь идёт о прекращении транзита газа через Украину с 1 января 2020 года.
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с чего всё началось

В «Нафтогазе» рассказали о позиции Украины по транзитному контракту с Россией

Еврокомиссия предлагает России и Украине заключить новый долгосрочный транзитный контракт сроком на 10 лет с гарантированным годовым объемом прокачки газа по украинской газотранспортной системе (ГТС).
ТАСС11 сентября в 11:24

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В «Нафтогазе» рассказали о позиции Украины по транзитному контракту с Россией

ТАСС11 сентября в 11:24

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RT на русском12 сентября в 12:05

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Телеканал 360°12 сентября в 08:35

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Взгляд.ру11 сентября в 11:35
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Происшествия

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Шойгу пригласил американцев на Курилы поднимать затонувшую подлодку

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Актриса Фелисити Хаффман приговорена к 14 дням тюрьмы за взятку

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В Кремле следят за ситуацией с госслужащей, оскорбившей жителей Тулуна

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Собчак опубликовала в Instagram фото в свадебном платье

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram фото своего свадебного образа.
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Происшествия

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