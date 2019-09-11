Еврокомиссия предлагает России и Украине заключить новый долгосрочный транзитный контракт сроком на 10 лет с гарантированным годовым объемом прокачки газа по украинской газотранспортной системе (ГТС).

с чего всё началось

Украина собирается требовать у России компенсацию, если «Газпром» будет отстаивать свою позицию о заключении нового транзитного контракта на прежних условиях. Об этом заявил исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.

«Нафтогаз» озвучил свою позицию по транзитному контракту с Россией

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