Энергетика

Вести.RuВести.Ru«Нафтогаз» озвучил тарифы на транзит российского газа

"Нафтогаз Украины" озвучил тарифы на транзит российского газа до 2024 года, сообщает пресс-служба компании. При бронировании 60 миллиардов кубометров транзитных мощностей в 2020—2024 гг. тариф составит 3,21 доллара США за 1000 кубометров газа на 100 километров.
Читать в источнике
Комментировать386

Подробнее о событии

Киев предложил России тариф на транзит газа через Украину от 2,56 $ до 3,21 $

Комсомольская правдавчера в 13:05

«Нафтогаз» обнародовал тариф на транзит газа при прокачке 60-90 млрд кубов

REGNUM04:33

«Нафтогаз» рассчитал новый тариф на транзит российского газа

РИА Новости03:06

«Нафтогаз» рассчитал цену транзита российского газа на пять лет вперед

РБКвчера в 23:39

На Украине рассчитали новые тарифы на транзит российского газа в Европу

RT на русском06:02

Нафтогаз озвучил тарифы для Газпрома по новому договору о транзите газа

Взгляд.рувчера в 12:28

Киев готов предложить «Газпрому» тариф на транзит газа в пределах $2,56-3,21

ТАССвчера в 12:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 23:01, Вашингтон
Путешествия

Эксперт назвал частые причины смерти россиян в Турции

Газета.Ru 21:29
Политика

Порошенко рассказал о «домашних» переговорах с Медведчуком

Бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью «Пятому каналу» 21 сентября рассказал о «домашних» переговорах с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.
Известия 16:22
Политика

Киев объявил о планах продать «Украину»

Ридус вчера в 14:15
Происшествия

В Рыбинске подросток нашел под мостом изуродованное тело матери

В Ярославской области несовершеннолетний подросток обнаружил на улице изуродованное тело матери.
РИА Новости 08:06
Футбол

«Тамбов» обыграл «Ростов» благодаря дублю Мелкадзе

Советский спорт 13:56
Экономика

Единый фонд страхования жилья от ЧС предложили создать за счет россиян

Минфин и Банк России предложили создать единый фонд страхования жилья от чрезвычайных ситуаций за счет граждан.
РБК вчера в 03:58
Общество

Умер бывший владелец сети отелей Hilton Баррон Хилтон

ФАН 22:47
Шоу-бизнес

СМИ назвали размер пенсий российских артистов

Газета.Ru 21:58
Армия и оружие

NI оценил подлодки «Борей», способные сделать США «необитаемыми»

Ракеты с российских атомных подводных лодок проекта "Борей" способны сделать Америку "необитаемой", даже если другие ядерные силы России будут уничтожены "при первом ударе", пишет американское издание National Interest.
РИА Новости 19:24
Футбол

«Витесс» Слуцкого добился волевой победы над «Фортуной»

Футболисты голландского "Витесса" на своем поле обыграли в матче седьмого тура чемпионата Нидерландов "Фортуну" со счетом 4:2. Пропустив первыми, подопечные Леонида Слуцкого сумели затем переломить ход игры и добиться волевой победы.
Вести.Ru 19:47
Авто

В России автопром сокращает производство, готовясь к кризису

Непрекращающееся падение спроса на новые автомобили вынуждает российские автозаводы подстраиваться и снижать объемы производства.
Автоновости дня 08:13
Происшествия

Два сотрудника Росгвардии покончили с собой

Два сотрудника Росгвардии в разных регионах РФ покончили с собой за один день. Инциденты произошли в пятницу, 20 сентября.
BFM.ru 05:16
Политика

Трамп рассказал о разговоре с Зеленским

Президент США Дональд Трамп рассказал о своем телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским после обвинений в давлении на него.
Lenta.ru 11:41
Общество

В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за тайфуна «Тапа»

РБК 22:32
Шоу-бизнес

Нейрохирург объяснил перевод Заворотнюк из реанимации в общую палату

Врач-нейрохирург объяснил перевод актрисы Анастасии Заворотнюк, находящуюся ранее в коме, из реанимации в общую палату.
Ugpressa.ru 15:58
Шоу-бизнес

Наташа Королёва занимается йогой в бикини перед камерой

Вроде ничего необычного, но йогой Наташа занимается в бикини, демонстрируя внушительный бюст и мягкий живот.
Uznayvse.ru 13:21
Футбол

Артем Дзюба: всегда любил VAR, а теперь ненавижу

Напомним, что "Зенит" разгромил дома "Рубин" со счетом 5:0. Еще три мяча хозяев поля были отменены при помощи системы VAR.
Вести.Ru 16:15
Политика

Главред Wikileaks рассказал об условиях содержания Ассанжа в тюрьме

Главный редактор Wikileaks Кристинн Храфнссон рассказал о том, в каких условиях британские власти содержат основателя организации Джулиана Ассанжа.
Газета.Ru 19:07
Происшествия

Число пострадавших при землетрясении в Албании возросло до 52

В результате двойного землетрясения в Албании пострадали 52 человека. Об этом сообщает Albanian Daily News со ссылкой на медиков.
RT на русском 14:45
Кино

Новый фильм с Уиллом Смитом произвел фурор среди первых зрителей

Экономика сегодня 03:12
Армия и оружие

Иран анонсировал совместные учения с Россией и Китаем

Иран проведет военно-морские совместные учения в Оманском заливе с Россией и Китаем, заявил глава департамента генштаба ВС страны по международным вопросам Кадир Незами.
ТК Звезда 07:16
Общество

В Японии из-за тайфуна пострадали 19 человек

По меньшей мере 19 человек пострадали в Окинаве из-за тайфуна «Тапа», как минимум один человек погиб.
RT на русском 20:16
Здоровье

Талоны «просто спросить» появились в калининградской поликлинике

В поликлинике городской больницы №3 Калининграда появилась опция "просто спросить" для пациентов.
Газета.Ru 19 сентября в 05:16
Наука

Эффективность половины одобренных в ЕС за два года лекарств от рака поставили под сомнение

В новом исследовании ученые проанализировали доказательную базу, на основании которой EMA одобрило новые противораковые препараты в 2014-2016 годах, и фокусировались на дизайне исследований и риске систематических ошибок.
N+1 19 сентября в 14:47
Футбол

Рассказавшая о помощи Роналду в детстве женщина оказалась самозванкой

18 сентября Роналду рассказал, как в детстве вместе с юными партнерами по академии «Спортинга» периодически получал бесплатные бургеры в местном «Макдоналдсе».
Lenta.ru 14:14
Транспорт

Японский бизнесмен впечатлился развитием транспортной системы в Москве

Известия 22:04
Политика

Украина отменила участие в сессии ПАСЕ

Украинская делегация отказалась участвовать в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.
РИА Новости 04:32
Фигурное катание

Российская фигуристка Александра Трусова обновила два мировых рекорда

15-летняя российская фигуристка Александра Трусова установила мировые рекорды в произвольной программе и в сумме двух программ на Мемориале Ондрея Непелы в Братиславе.
Вечерняя Москва 08:34
Спорт

Telegraph сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады в Токио

России грозит отстранение от Олимпиады-2020 в Токио в связи с подозрениями в том, что Московская антидопинговая лаборатория подделала данные, прежде чем передать их во Всемирное антидопинговое агентство (WADA).
РБК 17:38
Авто

Названы цены на новые спецверсии автомобилей Lada

На днях «АвтоВАЗ» представил новую лимитированную серию #Сlub для моделей LADA Granta, LADA XRay и LADA Largus, но цены и комплектации так и не раскрыл.
Автоновости дня 08:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное