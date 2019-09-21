Энергетика
Вести.Ru«Нафтогаз» озвучил тарифы на транзит российского газа
"Нафтогаз Украины" озвучил тарифы на транзит российского газа до 2024 года, сообщает пресс-служба компании. При бронировании 60 миллиардов кубометров транзитных мощностей в 2020—2024 гг. тариф составит 3,21 доллара США за 1000 кубометров газа на 100 километров.
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Киев предложил России тариф на транзит газа через Украину от 2,56 $ до 3,21 $
Комсомольская правда20 сентября в 13:05
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 00:21, Вашингтон
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