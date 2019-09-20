Энергетика

Вести.RuВести.Ru«Нафтогаз» озвучил тарифы на транзит российского газа

"Нафтогаз Украины" озвучил тарифы на транзит российского газа до 2024 года, сообщает пресс-служба компании. При бронировании 60 миллиардов кубометров транзитных мощностей в 2020—2024 гг. тариф составит 3,21 доллара США за 1000 кубометров газа на 100 километров.
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Экономист оценил предложение «Нафтогаза» по транзиту российского газа

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Киев готов предложить «Газпрому» тариф на транзит газа в пределах $2,56-3,21

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