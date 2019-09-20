Энергетика
Вести.Ru«Нафтогаз» озвучил тарифы на транзит российского газа
"Нафтогаз Украины" озвучил тарифы на транзит российского газа до 2024 года, сообщает пресс-служба компании. При бронировании 60 миллиардов кубометров транзитных мощностей в 2020—2024 гг. тариф составит 3,21 доллара США за 1000 кубометров газа на 100 километров.
Читать в источнике
Оценить480
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 23:39, Вашингтон
Здоровье
Девочка с четырьмя ногами и тремя руками родилась в Индии
Lenta.ru вчера в 22:17
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии отказался содержать «Мисс Москву» с сыном
27-летняя Оксана Воеводина вместе с сыном живет в подмосковном доме, который ей купил Мухаммад V. Знатный малазиец не выходит с женой на связь, а сына видел только по фото.
ТВ Центр 20 сентября в 04:30
Культура
Танцовщики из Томска прошли телевизионный отбор в шоу «Танцы»
Этап телевизионного кастинга шоу «Танцы» на ТНТ в Красноярске прошли трое участников из Томска.
Tomsk.Ru вчера в 12:01
Общество
Меган Маркл раскритиковали за платье в $11 тысяч
Как отмечается, для торжества герцогиня надела платье от Valentino стоимостью в $11 тыс. Однако выбор Маркл не понравился британцам, которые раскритиковали ее за расточительство.
Газета.Ru 11:29
Шоу-бизнес
Пациентка клиники заявила о прекращении лечения Заворотнюк
Женщина, утверждающая, что проходит лечение в той же московской клинике, что и Анастасия Заворотнюк, заявила, что медики прекратили лечение актрисы, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 21:53
Происшествия
Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
В Сети появились фотографии боевых машин ВДВ, разбившихся при десантировании во время учений "Центр-2019".
РИА Новости 21:11
Авто
Daimler прекратил разработку бензиновых двигателей
Вечерний курьер вчера в 01:28
Шоу-бизнес
Нумеролог: У Анастасии Заворотнюк не должно было быть третьего ребенка
Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк нарушила законы природы, у нее не должно было быть третьего ребенка.
Kazanfirst.ru 12:48
Происшествия
На Сахалине более 20 рыбаков госпитализировали с отравлением
Комментариями регионального минздрава РИА Новости пока не располагает.
РИА Новости 21:11
Экономика
Министерство финансов РФ планирует масштабное сокращение госслужащих
C 2020 года в Российской Федерации начнется реализация реформы в сфере государственного управления, которая приведет к сокращению "армии" госслужащих, а также к повышению зарплат оставшимся.
Вести.Ru 21:44
Политика
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Происшествия
Власти Индонезии перечислили 100 причин крушения Boeing 737 MAX
Власти Индонезии составили перечень причин, которые привели к катастрофе Boeing 737 MAX в октябре 2018 года, сообщает Wall Street Journal.
РБК 19:20
Автоспорт
Квят прокомментировал аварию с Райкконеном на Гран-при Сингапура
Российский гонщик команды «Торро Россо» Даниил Квят заявил, что столкновения с финном Кими Райкконеном из «Альфа Ромео» на этапе Гран-при «Формулы-1» в Сингапуре произошло по вине последнего.
Известия 14:03
Политика
Трамп прокомментировал сообщения о своем разговоре с Зеленским
После появившейся в СМИ информации бывший вице-президент США и экс-кандидат в президенты США Джо Байден обратился к Дональду Трампу с требованием опубликовать расшифровку записи его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Газета.Ru вчера в 16:14
Армия и оружие
В Турции после пилотажа Су-35 американский F-16 назвали «мусором»
Другой пользователь призвал отказаться от "американского мусора - F-16" и переходить на на российские истребители.
Военное обозрение 20 сентября в 10:16
Футбол
Очередной гол Зе Луиша принес «Порту» победу над «Санта-Кларой»
В матче 6-го тура чемпионата Португалии «Порту» принимал «Санта-Клару» и добился победы со счетом 2:0.
Sport24.ru 17:27
Игры
Apple запустила сервис подписки на видеоигры Arcade
Американская компания Apple запустила сервис Arcade, предоставляющий доступ к видеоиграм за фиксированную ежемесячную плату.
REGNUM вчера в 08:30
Шоу-бизнес
Лариса Долина устроила свалку возле загородного дома
Несколько лет назад Лариса Долина приобрела загородный дом в подмосковном Славино.
Srnsk вчера в 12:27
Кино
Кристина Асмус рассказала о съемках без одежды
На телеэкранах актриса предстанет полностью обнаженной. Она поведала, как на самом деле проходили съемки откровенных сцен.
Дни.ру 06:43
Шоу-бизнес
Дочери Игоря Николаева «дали новое имя»
Юлия Проскурякова дала своей дочери артистический псевдоним: "принцесса Ильяна-Вероника".
Дни24 12:39
Космос
Россия не станет строить космический корабль «Орел» двух типов
Россия построит универсальную версию нового пилотируемого космического корабля «Орел» (также известен как «Федерация») вместо создания двух типов — для полетов на околоземную орбиту и к Луне, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе «Роскосмоса».
Коммерсантъ 21:59
Технологии
МТС внёс новые условия в тариф, чтобы списывать больше денег
В тарифный план «Тарифище» от МТС скоро внесут изменения, которые позволят оператору снимать с абонентов на 30% больше денег.
Ferra 13:26
Политика
Independent: Власти Китая уничтожают мечети и минареты
Мечети и минареты в китайских провинциях Внутренняя Монголия, Хэньань, Нинся и Ганьсу подверглись уничтожению по решению властей КНР.
Евразия Daily 09:58
Кино
В кинотеатрах Великобритании вышел мультфильм «Маша и Медведь»
В пятницу, 20 сентября, в 89 кинотеатрах Великобритании вышел российский мультсериал "Маша и Медведь".
В городе R вчера в 03:50
Гаджеты
Платформа LGA 2066 станет гораздо доступнее благодаря Intel Cascade Lake-X
Сравнение результатов тестирования десятиядерных процессоров Core i9-9900X и Core i9-10990X в Geekbench 4 позволило понять, что с точки зрения быстродействия семейство Cascade Lake-X почти не ушло от своего предшественника, и одно из откровений компании Intel позволяет достаточно достоверно прогнозировать розничные цены на новые процессоры, которые выйдут в октябре текущего года.
3DNews 20 сентября в 07:43
Армия и оружие
Шойгу допускает отмену обязательного призыва в армию
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что обязательный призыв в Вооруженные силы России может быть отменен.
Инфорос 04:37
Экономика
В России предлагают ввести «индекс самогона»
Эксперты Финансового университета при правительстве РФ предложили считать производство и потребление самогона индикатором экономической ситуации в стране, сообщила «РГ».
BFM.ru 11:21
Экономика
Опубликованы данные об уровне зарплат в российских регионах
Опубликованы данные об уровне роста заработной платы в регионах России. Быстрее всего зарплаты растут в Костромской области.
RT на русском 21:58