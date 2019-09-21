Энергетика
Вести.Ru«Нафтогаз» озвучил тарифы на транзит российского газа
"Нафтогаз Украины" озвучил тарифы на транзит российского газа до 2024 года, сообщает пресс-служба компании. При бронировании 60 миллиардов кубометров транзитных мощностей в 2020—2024 гг. тариф составит 3,21 доллара США за 1000 кубометров газа на 100 километров.
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На Украине рассчитали новые тарифы на транзит российского газа в Европу
RT на русском21 сентября в 06:02
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Кремль не комментирует решение суда по делу о несогласованном митинге 27 июля в отношении дизайнера Константина Коновалова, у которого после задержания был диагностирован перелом ноги.
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Бизнес может доверять словам президента Владимира Путина об амнистии капиталов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Власти Москвы объявили о начале подачи тепла в жилые дома
С понедельника, 23 сентября, отопление в Москве начнут включать в жилых домах.
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Путин обсудил с Медведевым бюджет
Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с Дмитрием Медведевым. Они обсудили параметры бюджета на 2020-2022 годы.
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Republic нашел у родных главы АП недвижимость на 1,6 млрд рублей
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В Екатеринбурге в 2020 году планируют переложить 100 км теплосетей
Порядка 100 км теплосетей и 50 км сетей водоснабжения запланировано переложить в 2020 году в Екатеринбурге.
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В Челябинской области заведующая медчасти в Саткинского района пригрозила сотрудникам скорой помощи, что поставит "всех раком" после их жалоб на низкую заработную плату.
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Министр спорта России Павел Колобков заявил, что РУСАДА выполнила все условия ВАДА для восстановления прав.
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30 лучших и худших нарядов звезд на Emmy Awards 2019
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Врачи дали рекомендации по профилактике гриппа и ОРВИ
Ночь на пятницу, 20 сентября, в Москве стала самой холодной с начала осени.
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В США приготовились к вмешательству России в выборы президента
Эксперты сообщают, что комиссия Мюллера расследовала вмешательства России в американские выборы, однако никаких доказательств сговора представителей Кремля с Трампом прокуроры не нашли.
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Нелегальная врезка в нефтепровод «Дружба» в Польше привела к утечке
Нелегальная врезка в нефтепровод "Дружба" привела к разливу топлива в районе города Тлущ под Варшавой.
Российская газета 04:35
Здоровье
В Армении обнаружили девушку, которая плачет кристаллами
У 22-летней жительницы Армении Сатеник Каразян нашли редкую патологию — за сутки в глазах девушки может образовываться более 50 кристаллов.
Medical Note вчера в 22:05
Космос
NASA: Венера 700 млн лет назад могла быть обитаема
Эксперты не исключают существование на планете 700 млн лет назад жидкой воды.
Актуальные Новости 03:21
Политика
Съезд ДУМ впервые пройдет в Московской соборной мечети
Седьмой отчетно-выборный съезд Духовного управления мусульман России пройдет в понедельник в Московской соборной мечети с участием 500 делегатов и гостей из более чем 50 стран, на нем выберут председателя и подведут итоги пяти последних лет работы, прошедших с прошлого съезда.
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Общество
Моника Беллуччи появилась на миланской Неделе моды с короткой стрижкой
Моника Беллуччи с новой прической приковала к себе все внимание на миланской Неделе моды, сообщает Daily Mail.
РИА Новости 05:10
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Законопроект об изоляции «воров в законе» в тюрьмах внесен в Госдуму
Лидеров организованных преступных сообществ (ОПС) предлагается содержать под стражей отдельно от других заключенных - законопроект на эту тему внесен в Госдуму.
Российская газета 05:38
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Девочка с четырьмя ногами и тремя руками родилась в Индии
В индийском штате Раджастан на свет появился ребенок с четырьмя ногами и тремя руками.
Lenta.ru 21 сентября в 22:17
Экономика
В США рассмотрят возможность открытия представительства в Татарстане
Американская торговая палата (АТП) рассматривает возможность открыть представительство в Казани.
Известия вчера в 13:00
Политика
Шпиона Смоленкова объявили в розыск
Бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, которого СМИ называют возможным американским шпионом, объявили в розыск как пропавшего без вести.
Lenta.ru 05:44
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В кабмине назвали преждевременными сообщения о сокращении госслужащих
Правительство не принимало окончательного решения о сокращении числа госслужащих, поэтому прозвучавшие в Минфине заявления об этом преждевременны.
РБК 06:02
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В команде Зеленского рассказали о видении особого статуса Донбасса
Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что украинская власть не намерена идти на федерализацию страны ради возвращения Донбасса.
Lenta.ru 05:33
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«Интурист» продолжит плановую работу после банкротства Thomas Cook
Туроператор «Интурист» работает в плановом режиме на фоне новостей о прекращении деятельности его британского владельца — компании Thomas Cook.
РБК 04:52
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Росстат назвал средний возраст невест в России
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София Ротару показала фото из любимого итальянского города Портофино
София Ротару провела выходные в Италии. На странице в Instagram певица показала фото из любимого города Портофино.
OAnews 01:54
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Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец вчера в 02:00
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МИД объяснил заключение пакта Молотова — Риббентропа
Министерство иностранных дел России опубликовало разъяснение своей позиции по поводу заключения в 1939 году договора о ненападении с Германией, известного как пакт Молотова — Риббентропа.
Lenta.ru вчера в 12:01