с чего всё началось

"Нафтогаз Украины" озвучил тарифы на транзит российского газа до 2024 года, сообщает пресс-служба компании. При бронировании 60 миллиардов кубометров транзитных мощностей в 2020—2024 гг. тариф составит 3,21 доллара США за 1000 кубометров газа на 100 километров.

Политика Меланья Трамп опозорилась на открытии памятника Вашингтону Первая леди США Меланья Трамп попала в неловкую ситуацию на открытия монумента Джорджу Вашингтону после реконструкции в американской столице.

Происшествия Найдены похищенные у сотрудников спецсвязи в Брянске деньги и оружие Следователи нашли деньги и оружие, похищенные сотрудником спецсвязи, которого подозревают в убийстве двух коллег в Брянске.

Политика Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ В следующей сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая пройдет с 30 сентября по 4 октября, украинская делегация участвовать не будет, заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко.

Религия Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.

Происшествия В США в результате стрельбы в ночном клубе погибли два человека В американском штате Южная Каролина произошла стрельба в ночном клубе, в результате которой два человека погибли, не менее восьми пострадали.

Футбол В «Крыльях Советов» открестились от Мамаева Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал слухи о том, что российский футболист Павел Мамаев может появиться в его составе после того, как «Краснодар» расторг с ним контракт.

Шоу-бизнес 46-летняя беременная Мария Миронова рассекретила своего мужа Три недели назад 46-летняя Мария Миронова рассекретила свою беременность. Актриса опубликовала фото и видео с отдыха.

Шоу-бизнес Наташа Королева поделилась кадрами купания Киркорова и Николаева На кадрах можно увидеть, как исполнительница вместе с Николаевым и будущим поп-королем российской эстрады Филиппом Киркоровым находится на водоеме.

Экономика «Сургутнефтегаз» ввел в Якутии Ленское месторождение ПАО "Сургутнефтегаз" ввел в эксплуатацию в Якутии новое месторождение - Ленское - с доказанными запасами нефти 40 млн тонн, говорится в сообщении компании.

Политика Эрдоган допустил покупку Patriot у США Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова приобрести у Соединенных Штатов системы ЗРК Patriot.

Футбол ЦСКА выпустил проморолик к матчу с «Краснодаром» Московский ЦСКА опубликовал проморолик к матчу десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Армейцы встретятся с "Краснодаром".

Происшествия Два сотрудника Росгвардии покончили с собой Два сотрудника Росгвардии в разных регионах РФ покончили с собой за один день. Инциденты произошли в пятницу, 20 сентября.

Игры В лаунчере Wargaming Game Center появилась первая сторонняя игра В онлайн-сервисе, который недавно запустила компания Wargaming, появилась первая игра от сторонних разработчиков.

Политика Украинские пограничники опробуют американскую модель охраны границ В Госпогранслужбе Украины сообщили, что американские пограничники окажут помощь украинским коллегам по внедрению новой модели охраны границ страны.

Фигурное катание Фигуристка Трусова побила два мировых рекорда Загитовой 15-летняя российская фигуристка Александра Трусова побила два мировых рекорда на турнире серии «Челленджер» в Братиславе.

Происшествия Девять человек погибли в результате ДТП в Одесской области В Одесской области Украины сразу девять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия.

Экономика Медведев подписал стратегию развития туризма до 2035 года Медведев заявил, что подписал стратегию развития туризма в России до 2035 года "Надеюсь, она будет наполнена реальными делами", — заявил премьер.

Происшествия В Финляндии завели дело о незаконном ввозе из России волков Основным фигурантом считается хозяйка фермы в городе Ориматтила, которая занималась скрещиванием финских собак и российских волков.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию Друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что актриса перенесла вторую операцию.

Футбол Почеттино: «Тоттенхэм» доминировал в матче с «Лестером» и заслуживал большего Главный тренер "Тоттенхэм Хотспур" Маурисио Почеттино высказался о матче 6-го тура английской Премьер-лиги с "Лестер Сити", в котором его команда потерпела поражение со счётом 1:2.