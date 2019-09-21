Энергетика
Российская газета«Нафтогаз» предложил России новый тариф на транзит газа
Компания "Нафтогаз" озвучила тарифы на транзит российского газа на период 2020-2024 годы.
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На Украине рассчитали новые тарифы на транзит российского газа в Европу
RT на русском21 сентября в 06:02
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Пациентка клиники заявила о прекращении лечения Заворотнюк
Женщина, называющая себя пациентом одного из частных московских медцентров, заявила, что врачи прекратили лечение актрисы Анастасии Заворотнюк.
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что подписал постановление о принятии Парижского соглашения по климату, сообщает агентство "Прайм".
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Коммерсантъ вчера в 18:10
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Следственный комитет России назвал регионы страны, в которых чаще всего пропадают дети.
RT на русском 13:09
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На Украине призвали к переговорам по морской границе с Россией
Украинское государственное учреждение Госгидрография предложило инициировать переговоры с Россией по установлению морской границы между двумя странами.
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В 2017 году в Россию было ввезено 892 тысячи тонн пальмового масла, а в прошлом году — уже 1 миллион 60 тонн.
Московский Комсомолец 12:21
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СК восстановил обстоятельства убийства Михаила Круга
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Авто
В России доступен новый Toyota Land Cruiser 200
Как сообщает пресс-служба компании, из внешних обновлений рестайлинговый внедорожник Land Cruiser 200 получил новый цвет кузова — «черный перламутр», который доступен во всех комплектациях, кроме версии TRD.
Тарантас Ньюс 13:15
Экономика
Путин обсудил с Медведевым бюджет России на 2020-2022 годы
Бюджет на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов будет профицитным, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с президентом Владимиром Путиным.
Парламентская газета 06:30
Политика
Глава Совета муфтиев РФ назвал целесообразным многоженство
Председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин выступил за введение в мусульманских республиках двоеженство или многоженство.
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Экономика
Бывший соруководитель редакции РБК Голикова стала вице-президентом ВТБ
Бывший соруководитель объединенной редакции медиахолдинга РБК Елизавета Голикова назначена на должность старшего вице-президента ВТБ, директора департамента по работе со СМИ, сообщает пресс-служба банка.
Коммерсантъ 08:50
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Российская газета 05:38
Общество
Гидрометцентр пообещал затяжное похолодание в России
По данным Гидрометцентра, в центральной России ожидаются небольшие дожди, местами с мокрым снегом.
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По информации ряда источников, отношения Николь Кидман с приёмными детьми были настолько напряжены, что ей запретили посещать свадьбу Коннора.
News.ru вчера в 09:30
Волейбол
Российские волейболистки обыграли сербок на Кубке мира
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Политика
Джонсон призвал заключить с Ираном новую ядерную сделку
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что с Тегераном пора заключить новую ядерную сделку, которая придет на смену Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).
ТАСС 13:46
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Путин встретится с Мадуро и Дутерте в Сочи
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал плановых встречах российского лидера Владимира Путина на полях заседания Валдайского клуба в Сочи.
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В МИД Эстонии отрицают заявление об освобождении страны Красной армией
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«Игра престолов» в четвертый раз получила премию «Эмми»
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Объединенная группировка войск на Северном Кавказе празднует 20-летие
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В Петербурге возбудили дело из-за фотографий политиков на кладбище
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РБК 21 сентября в 14:18
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Поздравлять единственную дочь с 14-м днем рождения Анастасия Волочкова начала заранее.
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В Екатеринбурге пропал журналист Ura.ru
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Мусаев остался недоволен судейством в матче с ЦСКА
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев раскритиковал работу судей в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:3).
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