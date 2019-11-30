Энергетика
Российская газета«Нафтогаз» озвучил условие отказа от исков к «Газпрому»
Напомним, ранее "Нафтогаз" подал в Стокгольмский арбитраж очередной иск против "Газпрома". В новых исковых требованиях "Нафтогаз" просит пересмотреть тариф на транзит газа, а также выплатить разного рода компенсации на общую сумму 12,2 миллиарда долларов.
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с чего всё началось
"Нафтогаз" готов обсуждать с "Газпромом" компенсацию для отказа от иска со стороны Киева в несколько миллиардов долларов, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко на телеканале "Украина".Sputnik Литва02:20
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