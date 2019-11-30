с чего всё началось

Напомним, ранее "Нафтогаз" подал в Стокгольмский арбитраж очередной иск против "Газпрома". В новых исковых требованиях "Нафтогаз" просит пересмотреть тариф на транзит газа, а также выплатить разного рода компенсации на общую сумму 12,2 миллиарда долларов.

«Нафтогаз» озвучил условие отказа от исков к «Газпрому»

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Политика Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.

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Общество Названы пенсионеры, которым нужно обратиться с заявлением о надбавке В Пенсионном фонде рассказали, кому из пенсионеров стоит поскорее обратиться в отделения ведомства, чтобы получить положенную им надбавку к страховой пенсии, сообщает PRIMPRESS.

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Общество Российские вина предлагают разрешить продавать до полуночи Письмо с предложением разрешить продажу российских вин на час дольше, до 00:00, направила в правительство России, Минфин, Государственную Думу и Совет Федерации Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ).

Происшествия Опубликовано видео с места смертельного ДТП под Красноярском Появилось видео с места ДТП с участием легковушки и грузовика в Красноярском крае, в результате которого погибли двое взрослых и трое детей.