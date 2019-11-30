Энергетика

Российская газетаРоссийская газета«Нафтогаз» озвучил условие отказа от исков к «Газпрому»

Напомним, ранее "Нафтогаз" подал в Стокгольмский арбитраж очередной иск против "Газпрома". В новых исковых требованиях "Нафтогаз" просит пересмотреть тариф на транзит газа, а также выплатить разного рода компенсации на общую сумму 12,2 миллиарда долларов.
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"Нафтогаз" готов обсуждать с "Газпромом" компенсацию для отказа от иска со стороны Киева в несколько миллиардов долларов, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко на телеканале "Украина
".
Sputnik Литва02:20

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«Нафтогаз» назвал условие для отказа от исков к «Газпрому»

РЕН ТВвчера в 23:51

Главные новости к утру 30 ноября

Коммерсантъвчера в 23:00

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РИА Новостивчера в 16:22

«Нафтогаз» готов обсудить с «Газпромом» компенсацию за отказ от иска

RT на русскомвчера в 17:12

«Нафтогаз» готов отказаться от исковых требований к «Газпрому» на сумму $12,2 млрд

ТАССвчера в 16:32

«Нафтогаз» допустил отказ от исковых претензий к «Газпрому»

Известиявчера в 16:30

«Нафтогаз» предложил «Газпрому» обсудить отказ от иска на $12 млрд

РБКвчера в 17:12
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Пресс-секретарь Apple Труди Мюллер заявила, что компания проводит углублённый анализ политики обозначений оспариваемых территорий в сервисах, после того как в приложении «Погода» Крым был назван российской территорией.
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Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках

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Всероссийская акция "против развала медицины" пройдет 30 ноября в 17 регионах страны.
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На Украине заявили о потере смысла существования страны

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На Украине признаны виновными 59 человек в делах Майдана

На Украине суд признал виновными 59 человек в делах Евромайдана, по отношению к 46 приняты обвинительные акты.
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Европейские потребители всё чаще делают ставку на продукцию AMD

Проведённый организацией European Hardware Association социологический опрос показал, что на розничном рынке Европы отношение потребителей к продукции AMD стало меняться в лучшую сторону устойчивыми темпами.
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Российские вина предлагают разрешить продавать до полуночи

Письмо с предложением разрешить продажу российских вин на час дольше, до 00:00, направила в правительство России, Минфин, Государственную Думу и Совет Федерации Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ).
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Опубликовано видео с места смертельного ДТП под Красноярском

Появилось видео с места ДТП с участием легковушки и грузовика в Красноярском крае, в результате которого погибли двое взрослых и трое детей.
Газета.Ru 05:45
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МИД объяснил инцидент с чешской делегацией в московском аэропорту

В российском МИД объяснили, почему самолету с делегацией Министерства сельского хозяйства Чехии, направлявшемуся в Казань, отказали в вылете из московского аэропорта.
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Несмотря на большое число ядер, новые HEDT-процессоры AMD Ryzen Threadripper 3000-й серии обладают довольно высокими тактовыми частотами.
3DNews 27 ноября в 15:46
Энергетика

Глава Минэнерго прокомментировал идею Украины отдать долг газом

Министр энергетики Александр Новак прокомментировал заявление исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко о том, что Киев готов принять от "Газпрома" три миллиарда долларов по решению арбитража в виде поставок газа.
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Экс-министра финансов Ингушетии осудили за растрату двух миллиардов

Бывший министр финансов Ингушетии Руслан Цечоев признан виновным в нецелевом расходовании двух миллиардов рублей из федерального бюджета.
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В России названы изменения для автомобилистов с 1 декабря

В России назвали основные изменения законов и ПДД для автомобилистов с 1 декабря.
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Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт

Мошенники в России открыли новый способ хищения средств с банковских карт с использованием социальной инженерии.
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Матч между футбольными клубами "Сочи" и "Оребург", который должен был состояться первого декабря в олимпийской столице, перенесли на резервную дату.
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С днем рождения, моя особенная во всех отношениях сестра Оксана🎂💫❤ Спасибо тебе за все! — написала Наталья Водянова.
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Движение «За права человека» учредит новую организацию

Движение "За права человека" учредит новую одноименную организацию без юрлица, сообщил лидер движения Лев Пономарев.
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Спорт

Непряева заняла третье место в гонке на 10 километров, победила Йохауг

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