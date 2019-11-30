Экономика

Российская газетаРоссийская газета«Нафтогаз» озвучил условие отказа от исков к «Газпрому»

Напомним, ранее "Нафтогаз" подал в Стокгольмский арбитраж очередной иск против "Газпрома". В новых исковых требованиях "Нафтогаз" просит пересмотреть тариф на транзит газа, а также выплатить разного рода компенсации на общую сумму 12,2 миллиарда долларов.
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«Нафтогаз» назвал условие для отказа от исков к «Газпрому»

РЕН ТВвчера в 23:51

«Нафтогаз» допустил отказ от исковых претензий к «Газпрому»

Известиявчера в 16:30

«Нафтогаз» предложил «Газпрому» обсудить отказ от иска на $12 млрд

РБКвчера в 17:12

«Нафтогаз» готов обсудить с «Газпромом» компенсацию за отказ от иска

RT на русскомвчера в 17:12

«Нафтогаз» готов отказаться от исковых требований к «Газпрому» на сумму $12,2 млрд

ТАССвчера в 16:32

Главные новости к утру 30 ноября

Коммерсантъвчера в 23:00

«Нафтогаз» готов обсудить с «Газпромом» компенсацию для отказа от иска

РИА Новостивчера в 16:22
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Общество

Синоптики пообещали москвичам оттепель в первую неделю декабря

По прогнозу синоптика, с середины следующей недели в столицу придет оттепель с небольшими осадками: температура воздуха 5 и 6 декабря составит от минус 2 градусов до плюс 3 градусов.
РБК 01:40
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В России началась подготовка к идентификации смартфонов по IMEI

Мобильные операторы «Билайн», «Мегафон» и Tele2 совместно с Россвязью начали готовиться к введению идентификации смартфонов по номерам абонентских устройств IMEI.
Росбалт вчера в 02:16
Политика

Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях

Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 12:33
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Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксерском поединке

Боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко нокаутировал пауэрлифтера Михаила Кокляева.
Газета.Ru вчера в 21:38
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина заявила, что не жалеет о браке с экс-королем Малайзии

Оксана Воеводина сказала, что не жалеет о браке с Мухаммадом V. Слова российской модели приводит сайт KP.RU.
Пятый канал 27 ноября в 03:09
Происшествия

Полиция: При нападении в Гааге пострадали несовершеннолетние

Все пострадавшие в результате нападения с ножом на улице Гроте-Маркт в Гааге являются несовершеннолетними.
Российская газета вчера в 17:54
Общество

Письмо РАТЭК пока не дошло до Кремля

Кремль пока не получал письмо Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) с просьбой отклонить закон о предустановке на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию.
Вести.Ru вчера в 11:00
Политика

Украине предрекли гибель из-за газа

По мнению эксперта, именно голубое топливо может привести к «гибели Украины», так как страна слишком «привязалась к газовой трубе».
Известия вчера в 15:41
Политика

Украина озвучила вопросы для саммита «нормандской четверки» в Париже

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Украина поднимет на саммите в «нормандском формате» в Париже ряд вопросов, включая возвращение украинских военнопленных.
Политика Сегодня 28 ноября в 08:03
Происшествия

В ДТП под Красноярском погибли пять человек

В результате ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика в Красноярском крае погибли пять человек, включая троих детей.
RT на русском вчера в 21:58
Происшествия

При пожаре в промзоне на востоке Москвы погиб один человек

На территории промзоны на востоке Москвы произошел пожар, в результате происшествия погиб один человек, сообщает столичный главка МЧС.
РБК 01:52
Технологии

Пользователи пожаловались на сбой в работе Twitter

Отслеживающий работу крупнейших интернет-сервисов портал Downdetecor сообщил, что пользователи разных стран пожаловались на сбой в работе социальной сети Twitter.
Московский Комсомолец вчера в 22:56
Общество

Попросил не приезжать: отец Шамсутдинова рассказал о состоянии сына

В следующий раз отец намерен приехать к Шамсутдинову после судебно-психиатрической экспертизы, которая состоится во второй половине декабря, сообщил "Газете.Ru" адвокат срочника.
Газета.Ru вчера в 07:58
Армия и оружие

Донбасс сегодня: бойцы ВСУ получают наркотики почтой, Украину наводнило оружие из зоны ООС

ФАН 28 ноября в 10:48
Энергетика

Глава Минэнерго прокомментировал идею Украины отдать долг газом

Новак подчеркнул, что Москва считает важным сначала договориться о пакетном соглашении с Украиной, а затем возвращаться к трехстороннему обсуждению с Еврокомиссией.
РИА Новости вчера в 10:43
Армия и оружие

В Китае рассказали о «затаившейся» ядерной державе

Газета.Ru 00:18
Футбол

«Краснодар» победил «Базель» в Лиге Европы

Свободная Пресса 28 ноября в 12:52
Экономика

Средняя ставка по ипотеке в России опустилась до двухлетнего минимума

Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях в России в октябре снизилась до минимального за последние два года значения в 9,4% после 9,68% в сентябре, говорится в сообщении ЦБ.
РИА Новости вчера в 10:55
Происшествия

Полиция установила личность нападавшего на Лондонском мосту

Личность нападавшего на Лондонском мосту установлена, сообщается на официальном сайте полиции.
РИА Новости вчера в 21:09
Футбол

Слуцкий уходит с поста главного тренера «Витесса»

Российский специалист Леонид Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера футбольного клуба «Витесс» (Нидерланды) на фоне пятого поражения подряд в нидерландском чемпионате.
REGNUM вчера в 17:51
Шоу-бизнес

57-летняя Роза Сябитова удивила подписчиков обнажённой фотографией

Публикация сопровождается целой серией фотографий Сябитовой в разных образах, а самое первое фото показывает Розу в пикантном виде полностью без одежды.
Discover24 вчера в 04:12
Авто

«Автомобиль года» определил тройку лучших многоцелевых авто в России

CarsWeek.ru 27 ноября в 13:17
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
REGNUM 28 ноября в 03:43
Экономика

В Краснодаре увеличили ставку налога на коммерческое имущество физлиц

В Краснодаре ставка налога на коммерческое имущество физических лиц вырастет с 0,7% до 1 %. Такое решение на внеочередном заседании 29 ноября приняли депутаты Гордумы, сообщает пресс-служба мэрии.
Деловая газета. Юг вчера в 08:47
Общество

«Газпром» подчеркнул, что поставки по СП-2 не будут зависеть от Киева

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал руководитель управления департамента внешнеэкономической деятельности "Газпрома" Алексей Мирошниченко.
Вести.Ru вчера в 08:33
Происшествия

Педофил представился врачом и изнасиловал школьницу в раздевалке

Злоумышленник проник в одну из школ Сыктывкара, после чего прямо в стенах учебного заведения изнасиловал 12-летнюю девочку.
Газета.Ru вчера в 12:42
Общество

Минтруд объявил о невозможности сделать 31 декабря этого года выходным

28 ноября мэр Москвы Сергей Собянин отверг возможность сделать 31 декабря выходным днем.
Известия 28 ноября в 11:06
Происшествия

Экс-главу Кирова задержали по делу о взятке

По данным СК, сотрудниками УФСБ по Кировской области установлено, что в 2014-2016 годах Быков в должности главы Кирова получил от предпринимателя через посредника взятку в 7,8 миллиона рублей за покровительство должностных лиц администрации Кирова и Кировской городской думы акционерному обществу "Автотранспортное предприятие" (АО "АТП").
РИА Новости вчера в 02:37
Армия и оружие

NI назвал «смертоносной» российскую снайперскую винтовку

Американский журнал The National Interest назвал российскую крупнокалиберную снайперскую винтовку Драгунова (СВДК) «смертоносной», отметив её способность пробивать броню.
RT на русском вчера в 20:15
Здоровье

Годовалая девочка умерла, не дождавшись операции у Михаила Каабака

Новые Известия 28 ноября в 01:13
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