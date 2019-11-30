Экономика
Российская газета«Нафтогаз» озвучил условие отказа от исков к «Газпрому»
Напомним, ранее "Нафтогаз" подал в Стокгольмский арбитраж очередной иск против "Газпрома". В новых исковых требованиях "Нафтогаз" просит пересмотреть тариф на транзит газа, а также выплатить разного рода компенсации на общую сумму 12,2 миллиарда долларов.
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Общество
Синоптики пообещали москвичам оттепель в первую неделю декабря
По прогнозу синоптика, с середины следующей недели в столицу придет оттепель с небольшими осадками: температура воздуха 5 и 6 декабря составит от минус 2 градусов до плюс 3 градусов.
Технологии
В России началась подготовка к идентификации смартфонов по IMEI
Мобильные операторы «Билайн», «Мегафон» и Tele2 совместно с Россвязью начали готовиться к введению идентификации смартфонов по номерам абонентских устройств IMEI.
Политика
Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях
Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1".
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Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксерском поединке
Боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко нокаутировал пауэрлифтера Михаила Кокляева.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина заявила, что не жалеет о браке с экс-королем Малайзии
Оксана Воеводина сказала, что не жалеет о браке с Мухаммадом V. Слова российской модели приводит сайт KP.RU.
Происшествия
Полиция: При нападении в Гааге пострадали несовершеннолетние
Все пострадавшие в результате нападения с ножом на улице Гроте-Маркт в Гааге являются несовершеннолетними.
Общество
Письмо РАТЭК пока не дошло до Кремля
Кремль пока не получал письмо Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) с просьбой отклонить закон о предустановке на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию.
Политика
Украине предрекли гибель из-за газа
По мнению эксперта, именно голубое топливо может привести к «гибели Украины», так как страна слишком «привязалась к газовой трубе».
Политика
Украина озвучила вопросы для саммита «нормандской четверки» в Париже
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Украина поднимет на саммите в «нормандском формате» в Париже ряд вопросов, включая возвращение украинских военнопленных.
Происшествия
В ДТП под Красноярском погибли пять человек
В результате ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика в Красноярском крае погибли пять человек, включая троих детей.
Происшествия
При пожаре в промзоне на востоке Москвы погиб один человек
На территории промзоны на востоке Москвы произошел пожар, в результате происшествия погиб один человек, сообщает столичный главка МЧС.
Технологии
Пользователи пожаловались на сбой в работе Twitter
Отслеживающий работу крупнейших интернет-сервисов портал Downdetecor сообщил, что пользователи разных стран пожаловались на сбой в работе социальной сети Twitter.
Общество
Попросил не приезжать: отец Шамсутдинова рассказал о состоянии сына
В следующий раз отец намерен приехать к Шамсутдинову после судебно-психиатрической экспертизы, которая состоится во второй половине декабря, сообщил "Газете.Ru" адвокат срочника.
Армия и оружие
Донбасс сегодня: бойцы ВСУ получают наркотики почтой, Украину наводнило оружие из зоны ООС
Энергетика
Глава Минэнерго прокомментировал идею Украины отдать долг газом
Новак подчеркнул, что Москва считает важным сначала договориться о пакетном соглашении с Украиной, а затем возвращаться к трехстороннему обсуждению с Еврокомиссией.
Футбол
«Краснодар» победил «Базель» в Лиге Европы
Экономика
Средняя ставка по ипотеке в России опустилась до двухлетнего минимума
Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях в России в октябре снизилась до минимального за последние два года значения в 9,4% после 9,68% в сентябре, говорится в сообщении ЦБ.
Происшествия
Полиция установила личность нападавшего на Лондонском мосту
Личность нападавшего на Лондонском мосту установлена, сообщается на официальном сайте полиции.
Футбол
Слуцкий уходит с поста главного тренера «Витесса»
Российский специалист Леонид Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера футбольного клуба «Витесс» (Нидерланды) на фоне пятого поражения подряд в нидерландском чемпионате.
Шоу-бизнес
57-летняя Роза Сябитова удивила подписчиков обнажённой фотографией
Публикация сопровождается целой серией фотографий Сябитовой в разных образах, а самое первое фото показывает Розу в пикантном виде полностью без одежды.
Авто
«Автомобиль года» определил тройку лучших многоцелевых авто в России
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Экономика
В Краснодаре увеличили ставку налога на коммерческое имущество физлиц
В Краснодаре ставка налога на коммерческое имущество физических лиц вырастет с 0,7% до 1 %. Такое решение на внеочередном заседании 29 ноября приняли депутаты Гордумы, сообщает пресс-служба мэрии.
Общество
«Газпром» подчеркнул, что поставки по СП-2 не будут зависеть от Киева
Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал руководитель управления департамента внешнеэкономической деятельности "Газпрома" Алексей Мирошниченко.
Происшествия
Педофил представился врачом и изнасиловал школьницу в раздевалке
Злоумышленник проник в одну из школ Сыктывкара, после чего прямо в стенах учебного заведения изнасиловал 12-летнюю девочку.
Общество
Минтруд объявил о невозможности сделать 31 декабря этого года выходным
28 ноября мэр Москвы Сергей Собянин отверг возможность сделать 31 декабря выходным днем.
Происшествия
Экс-главу Кирова задержали по делу о взятке
По данным СК, сотрудниками УФСБ по Кировской области установлено, что в 2014-2016 годах Быков в должности главы Кирова получил от предпринимателя через посредника взятку в 7,8 миллиона рублей за покровительство должностных лиц администрации Кирова и Кировской городской думы акционерному обществу "Автотранспортное предприятие" (АО "АТП").
Армия и оружие
NI назвал «смертоносной» российскую снайперскую винтовку
Американский журнал The National Interest назвал российскую крупнокалиберную снайперскую винтовку Драгунова (СВДК) «смертоносной», отметив её способность пробивать броню.
Здоровье