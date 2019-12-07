Энергетика
RT на русском«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»
«Нафтогаз» и «Газпром» провели очередной раунд газовых переговоров. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко в Facebook. «Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
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Газ в обмен на долги: В «Нафтогазе» назвали своё условие «Газпрому» для отказа от исков
Царьград06 декабря в 13:09
«Нафтогаз» и «Газпром» обсудили вопрос урегулирования международных судебных споров
ТАСС06 декабря в 11:40
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Путин – Зеленскому: Все выйдут и поговорим
Осознал ошибку: Зеленский хотел сесть на место Путина pic.twitter.com / yzMuOHMtEU — Дмитрий Смирнов (@ dimsmirnov175) December 9, 2019 Ранее в Кремле сообщили, что Путин и Зеленский пожали друг другу руки при знакомстве, их встреча запланирована до пресс-конференции лидеров "нормандского саммита", который проходит в понедельник в Париже.
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