Энергетика
RT на русском«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»
«Нафтогаз» и «Газпром» провели очередной раунд газовых переговоров. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко в Facebook. «Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
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Газ в обмен на долги: В «Нафтогазе» назвали своё условие «Газпрому» для отказа от исков
Царьград06 декабря в 13:09
«Нафтогаз» и «Газпром» обсудили вопрос урегулирования международных судебных споров
ТАСС06 декабря в 11:40
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Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) не отразится на судьбе Чемпионата Европы по футболу 2020 в Петербурге, сообщили в пресс-службе комитета по спорту города.
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ОСК рассчитывает построить большую серию атомных эсминцев «Лидер»
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Общество
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Общество
В ПФР назвали условие, при котором могут приостановить выплату пенсии
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Политика
Зеленский подписал закон для отделения ГТС от «Нафтогаза»
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В Коми два человека получили пожизненные сроки за тройное убийство
Верховный суд Коми приговорил к пожизненному заключению двух жителей Печоры за убийство мужчины и двоих детей.
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В ФРГ заявили об отсутствии причин для отмены санкций против России
Ранее вице-президент комитета ассоциации «Украина — ЕС», депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель заявляла, что причин для отмены антироссийских санкций нет.
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Инсайдер выдал характеристики Huawei P40 до официального анонса
Характеристики гаджета от Huawei, презентация которого намечена на март следующего, 2020 года, попали в Сеть благодаря одному из инсайдеров.
Финансы
Рубль повышается к доллару и евро
На открытии торгов курс рубля показал положительную динамику по отношению к доллару и евро, гласят данные Московской биржи.
Кино
Джордж Миллер выпустит сиквел «Безумного Макса»
Режиссер франшизы "Безумный Макс" Джордж Миллер рассказал о съемках сиквела.
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В сеть выложили видеофрагмент из предстоящего фильма «Годзилла против Конга», записанный на презентации, которая прошла в Бразилии.
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София Ротару выступила на «Песне года» в Москве
Певица София Ротару выступила на фестивале "Песня года" в Москве. Видео с концерта появилась на фан-страничке артистки в Instagram.
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Политика
Названо число жителей Донбасса, получивших паспорта России
Напомним, 24 апреля 2019 года глава РФ Владимир Путин подписал указ, который позволяет жителям ДНР и ЛНР получить гражданство России в упрощенном порядке.
Космос
Обнаружена самая массивная черная дыра во Вселенной
Основной вывод, который сделали исследователи, – с каждым новым слиянием черная дыра набирает массу, а центр галактики теряет звезды.
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Политика
Экс-депутата Рады осудили за нападение на посольство России в Киеве
Мосгорсуд приговорил к реальному сроку экс-депутата Верховной рады Николая Рудьковского за нападение на российское посольство в Киеве в июне 2014 года, передает корреспондент РИА Новости.
Футбол
France Football: «Россия исключена из ЧМ-2022 в Катаре!»
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