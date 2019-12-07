Энергетика
Красная весна«Нафтогаз» озвучил условия отказа от исковых требований «Газпрому»
Напомним, в феврале 2018 Арбитраж Торговой палаты Стокгольма вынес решение о выплате «Газпромом» компенсации «Нафтогазу» за недопоставку газа по транзитному контракту, подписанному в 2009 году. 10 января 2019 года «Нафтогаз» выдвинул новый иск «Газпрому» в размере 12 млрд долларов.
Читать в источнике
Оценить304
Подробнее о событии
Показать все источники
«Нафтогаз» и «Газпром» обсудили вопрос урегулирования международных судебных споров
ТАСС06 декабря в 11:40
Газ в обмен на долги: В «Нафтогазе» назвали своё условие «Газпрому» для отказа от исков
Царьград06 декабря в 13:09
Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 14:23, Ашберн
Политика
Началась встреча лидеров «нормандской четверки»
Политика
Генассамблея ООН во второй раз приняла резолюцию Украины «по проблеме милитаризации Крыма»
Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла в понедельник предложенную Украиной резолюцию о "проблеме милитаризации" Крыма и акваторий Азовского и Черного морей, однако за документ выступило меньше стран, чем в 2018 году.
Политика
Стало известно время встречи Путина и Зеленского в Париже
Перенос встречи президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского до общей итоговой пресс-конференции по итогам "нормандского" саммита не ограничивает формат их общения по времени.
Общество
В ПФР назвали условие приостановки выплаты пенсии
Выплату пенсии могут приостановить, если гражданин не подтвердил факт регистрации по месту получения средств, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.
Авто
General Motors вышла из совместного предприятия с АвтоВАЗом
Американская компания General Motors (GM) выходит из совместного предприятия GM-АвтоВАЗ, выпускающего в Тольятти внедорожники Chevrolet Niva, сообщила в понедельник пресс-служба АвтоВАЗа и подтвердил представитель GM.
Общество
Долг Украины перед Россией по еврооблигациям достиг $4,5 млрд
Общая сумма исковых требований России к Украине в рамках спора о невыплаченных Киевом еврооблигациях достигает $4,5 млрд.
Общество
В Гидрометцентре объяснили декабрьские погодные аномалии
Погодные аномалии в России связаны с необычным для этого времени года перемещением теплого атлантического воздуха.
Общество
В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР
Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Общество
Медведев уволил замглавы Росалкогольрегулирования Голосную
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увольнении замглавы Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, которая проходила по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Здоровье
Доктор Мясников перечислил опасные для пожилых людей лекарства
Известный российский доктор и телеведущий Мясников перечислил опасные для пожилых людей медикаменты.
Армия и оружие
Двери командного пункта РВСН испытали «ядерным взрывом»
В Ленинградской области испытали двери на входе в командный пункт Ракетных войск стратегического назначения, находящийся под землей на особо охраняемой территории.
Политика
После встречи Путина и Зеленского Нормандский саммит продолжится
Переговоры лидеров стран "Нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, РФ) прерваны ради двусторонней встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина.
Политика
Эрдоган собирается обсудить с Путиным ситуацию в Ливии
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что намерен обсудить в ходе возможных телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным на этой неделе ситуацию в Ливии и убедить его отказаться от поддержки маршала Халифы Хафтара.
Спорт
В Госдуме призвали бойкотировать Олимпиаду-2020
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что Россия должна бойкотировать летние Олимпийские игры 2020 года в Токио.
Футбол
«Ростов» одержал победу над «Спартаком»
По итогу в матче 19 тура РПЛ «Ростов» одержал победу со счетом 4:1. Первым забил гол в пользу ростовчан Зайнутдинов.
Фигурное катание
После прыжка на льду Плющенко пробил коньком трубу с водой
Олимпийский чемпион Евгений Плющенко пробил торчавшую изо льда трубу с водой после неудачного прыжка.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице
Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
Политика
В Париже забросали яйцами митингующих украинцев
Активисты «Движения ветеранов Украины» и представители диаспоры провели в Париже митинг в поддержку «проукраинской позиции» на переговорах «Нормандской четверки».
Политика
Евросоюз создаст аналогичный акту Магнитского санкционный механизм
Евросоюз начнёт работу по подготовке глобального санкционного режима, аналогичного американскому акту Магнитского, для реагирования на серьёзные нарушения в области прав человека.
Гаджеты
В iPhone 12 увеличится емкость аккумулятора
Модуль меньшего размера позволит увеличить свободное пространство в корпусах смартфонов iPhone 12.
Кино
Объявлены номинанты на «Золотой глобус»
Происшествия
Кандидат в президенты Абхазии арестован по делу о похищении бизнесмена
Сухумский горсуд арестовал на два месяца бывшего кандидата в президенты Абхазии Артура Анкваба по подозрению в похищении предпринимателя Армена Григоряна.
Авто
Конкурента «ГАЗели» выпустит «КамАЗ»
Прямыми конкурентами новинок станут грузовые автомобили «ГАЗель».
Происшествия
Пять человек погибли в результате извержения вулкана в Новой Зеландии
Вулканический остров Уайт-Айленд расположен в заливе Пленти. Он считается одним из самых посещаемых туристами активных вулканов в мире.
Спорт
Сборная России по футболу выступит на ЧМ-2022 без флага и гимна
Сборная России по футболу в случае попадания на чемпионат мира 2022 года в Катаре будет выступать без флага и гимна, сообщили в WADA в понедельник, 9 декабря.
Политика
Time номинировал Тунберг и протестующих в Гонконге на «Человека года»
Президент США Дональд Трамп и спикер палаты представителей Нэнси Пелоси вошли в список номинантов на звание человека года по версии журнала Time.
Футбол
СМИ: ЦСКА предложил 8 миллионов евро за футболиста «Жилины» Боженика
Московский футбольный клуб ЦСКА предложил около 8 миллионов евро за переход нападающего словацкой "Жилины" Роберта Боженика, сообщает cas.sk.
Спорт
МОК отреагировал на санкции ВАДА в отношении России
Международный олимпийский комитет выступил с заявлением относительно решение исполкома ВАДА, который утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.