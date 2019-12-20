Глава "Нафтогаза" отметил, что для подписания нового контракта на транзит голубого топлива нужен месяц.

На Украине заявили, что спасут Европу от газового кризиса

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