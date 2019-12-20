Политика
МонаВистаНа Украине заявили, что спасут Европу от газового кризиса
Глава "Нафтогаза" отметил, что для подписания нового контракта на транзит голубого топлива нужен месяц.
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Глава «Нафтогаза» считает, что для заключения договора по газу мало времени
Комсомольская правда10:01
«Нафтогаз» оценил потребность «Газпрома» в транзите газа через Украину в 2020 году
Rambler News Service11:02
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Единоборства
Александр Емельяненко и Исмаилов договорились о бое
Политика
Козак назвал срок нового газового контракта с Украиной
Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил в пятницу, 20 декабря, что до Нового года ожидается подписание пятилетнего контракта на транзит газа из России в Европу через Украину.
Общество
Владелец Gelandewagen назвал причину сброса автомобиля с вертолета
Владелец Gelandewagen блогер Игорь Мороз в своем видео, размещенном в YouTube, объяснил, почему сбросил с вертолета в Карелии свой автомобиль.
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Шоу «Голос» изменило систему подсчета голосов
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В центре Москвы у здания ФСБ произошла стрельба
В районе Лубянки на площади Воровского неизвестный открыл стрельбу из автомата Калашникова, подтвердили РБК источники в ГУ МВД Москвы.
Игры
Новый тизер LEGO Star Wars: The Skywalker Saga — выход в 2020 году
Interactive Entertainment, TT Games, The LEGO Group и Lucasfilm анонсировали новую LEGO-игру по мотивам «Звёздных войн» — проект получил название LEGO Star Wars: The Skywalker Saga.
Шоу-бизнес
Пригожин раскритиковал сестру Жанны Фриске
Продюсер не считает возможным повторить успех экс - "блестящей" В недавнем интервью Иосиф Пригожин раскритиковал снова запевшую Наталью Фриске.
Происшествия
Журналистка пожаловалась, что ее били при обыске в квартире стрелка
Как сообщает Baza, Никитина оказалась в Подольске в квартире женщины раньше оперативников и находилась там, когда они пришли с обыском.
Общество
ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь
В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Армия и оружие
В Минобороны назвали сроки поступления ПАК ДА на вооружение ВКС
Напомним, ПАК ДА (перспективный авиационный комплекс дальней авиации) создаётся КБ «Туполев» и постепенно заменит дальние и стратегические бомбардировщики и ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3.
Политика
В Польше проанализируют слова Путина о Второй мировой войне
Политика
Путин высказался о резолюции Европарламента о Второй мировой
На встрече лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге президент РФ Владимир Путин заявил, что его удивила и несколько задела недавняя резолюция Европарламента «о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы», передает ТАСС.
Происшествия
В Воронежской области на трассе столкнулись восемь автомобилей
Восемь автомобилей столкнулись на трассе М-4 в Воронежской области, никто не пострадал, уточнила РИА Новости в пятницу начальник пресс-службы управления МВД по региону Наталья Куликова.
Общество
Роскачество назвало лучшие игристые вина
Общество
В России планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости
В будущем российские власти планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч.
Экономика
В России вырастут цены на водку и коньяк
Минимальные розничные цены на ликероводочную продукцию вырастут с 1 января 2020 года.
Космос
У корабля Starliner не хватит топлива состыковаться с МКС
Запущенный к МКС новейший американский корабль Starliner не сможет пристыковаться к станции и будет возвращен на Землю, сообщили в NASA.
Политика
Путин ответил на вопрос о бизнесе своих детей
Футбол
Гол Забитцера в ворота «Зенита» признан лучшим на групповом этапе ЛЧ
Гол футболиста немецкого "Лейпцига" Марселя Забитцера в ворота петербургского "Зенита" признан болельщиками самым красивым мячом, забитым на групповом этапе Лиги чемпионов, сообщается в официальном микроблоге турнира в Twitter.
Шоу-бизнес
Певица Нюша рассказала о домогательствах продюсера
Певица Нюша в интервью YouTube-каналу «Ходят слухи» рассказала, что однажды до нее домогался продюсер.
Армия и оружие
Эрдоган раскритиковал деятельность «ЧВК Вагнера» в Ливии
По словам Эрдогана, Турция продолжит делать все возможное для нормализации обстановки в Ливии.
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с испытаний боевой машины 2С38 "Деривация-СВ" в Нижнем Новгороде.
Армия и оружие
Российские С-400 «Триумф» обошли американские F-16 над Анкарой
Гаджеты
EMUI 10 вышла на 16 смартфонах Huawei и Honor
Стоит отметить, что начинается публичное тестирование EMUI 10 на смартфонах Huawei Nova 5 Pro и Honor 8X.
Происшествия
Эксперты оценили оружие стрелка с Лубянки — Daily Storm
Эксперты по стрелковому оружию оценили карабин Евгения Манюрова, который устроил стрельбу 19 декабря у здания ФСБ на Лубянке и убил сотрудника спецслужбы.
Футбол
Скончался экс-вратарь сборной СССР и ЦСКА Пшеничников
В составе ЦСКА Пшеничников был чемпионом страны 1970 года. В 1968 году он получил приз «Вратарь года».
Футбол
Блан может стать главным тренером «Монако»
В период с 2010 по 2012 год является главным тренером сборной Франции. Монако занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 25 очков.