Политика
Радио Sputnik«Нафтогаз» озвучил возможный срок подписания газового контракта с РФ
Для подписания нового контракта на транзит газа из России может потребоваться месяц, заявил председатель правления компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, передает агентство "Прайм".
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«Нафтогаз» оценил потребность «Газпрома» в транзите газа через Украину в 2020 году
Rambler News Service11:02
Глава «Нафтогаза» считает, что для заключения договора по газу мало времени
Комсомольская правда10:01
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