Политика

Радио SputnikРадио Sputnik«Нафтогаз» озвучил возможный срок подписания газового контракта с РФ

Для подписания нового контракта на транзит газа из России может потребоваться месяц, заявил председатель правления компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, передает агентство "Прайм".
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