Политика
РосбалтВ Киеве отвели месяц на подписание контракта на транзит газа
Для подписания нового полноценного контракта на транзит газа из России через территорию Украины в Европу требуется «как минимум месяц». Такое мнение сегодня в эфире радио «Новое время» высказал руководитель «Нафтогаза» Андрей Коболев.
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Глава «Нафтогаза» считает, что для заключения договора по газу мало времени
Комсомольская правда10:01
«Нафтогаз» оценил потребность «Газпрома» в транзите газа через Украину в 2020 году
Rambler News Service11:02
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Политика
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По данным агентства, стрельба ведется у дома № 12 на улице Большая Лубянка.
Транспорт
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Общество
Более 400 тыс. человек перевезут за счет субсидий в 2020 году
Российские авиакомпании перевезут более 427 тыс. пассажиров по программе субсидирования рейсов на Дальний Восток, в Симферополь, Калининград.
Политика
Россия и Украина подписали протокол договоренностей о транзите газа
«Стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований», — цитирует его слова «РИА Новости».
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Медведев оценил идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев усомнился в целесообразности снижения нештрафуемого порога превышения скорости с двадцати до десяти километров в час, сообщил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.
Гаджеты
Apple, Google и Amazon создадут стандарт для устройств «умного дома»
Компании Apple, Google, Amazon и Zigbee Alliance объявили о создании рабочей группы по созданию стандарта для устройств типа «умный дом», 18 декабря сообщается на сайте Apple.
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По сообщениям в социальных сетях, вертолет в Петрозаводске арендовали два жителя Москвы, один из которых был вынужден сбросить свой автомобиль, проиграв спор.
Политика
Путин признал долг «Газпрома» перед Украиной
Президент России Владимир Путин впервые признал долг «Газпрома» перед «Нафтогазом Украины», возникший после решения Стокгольмского арбитража.
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Госдума расширила федеральный перечень редких заболеваний
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Кино
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Во Франции хирурга заподозрили в изнасиловании 349 детей
Врач-хирург Жоэль Ле Скуарнек, чей трудовой стаж составляет почти 30 лет, подозревается в изнасиловании и сексуальных домогательствах над 349 детьми.
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Скончался экс-вратарь сборной СССР Юрий Пшеничников
Напомним, Пшеничников играл в составе ЦСКА с 1968 по 1971 год. С клубом он завоевал титул чемпиона СССР и приз «Вратарь года».
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Российский мультфильм вошёл в шорт-лист премии «Оскар»
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Эти три продукта защитят от рака
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Трамп официально объявил о создании военно-космических сил США
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Биатлонистка Миронова заняла четвертое место в спринте в Анси
Российская биатлонистка Светлана Миронова стала четвертой в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира в Анси.