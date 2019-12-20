Для подписания нового полноценного контракта на транзит газа из России через территорию Украины в Европу требуется «как минимум месяц». Такое мнение сегодня в эфире радио «Новое время» высказал руководитель «Нафтогаза» Андрей Коболев.

В Киеве отвели месяц на подписание контракта на транзит газа

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