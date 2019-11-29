Энергетика
РИА Новости«Нафтогаз» подал в латвийский суд ходатайство по спору с «Газпромом»
"Нафтогаз Украины" подал в суд Видземского предместья Риги ходатайство об исполнении решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору с "Газпромом". Об этом говорится в отчете российской компании.
Читать в источнике
Оценить51
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7074 источника, обновлено в 03:38, Ашберн
Общество
«Нафтогаз» раскрыл детали решения суда в Швеции по спору с «Газпромом»
Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко раскрыл в фейсбуке детали решения апелляционного суда в Швеции по спору с "Газпромом".
Политика
В Севастополе задержали украинскую шпионку
В Севастополе задержали подозреваемую в госизмене россиянку, рассказали РИА Новости в ФСБ России.
Политика
В Госдуме рассказали о срыве Украиной выступления России на форуме ООН
Общество
Останки 14 пленных красноармейцев перезахоронили в Варшаве
Останки 14 красноармейцев, умерших в нацистском лагере для военнопленных Шталаг I-B, перезахоронили на Мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости.
Происшествия
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Биатлон
Определен состав сборной РФ по биатлону на смешанные эстафеты
Стал известен предварительный состав сборной России по биатлону на смешенные эстафеты в рамках первого этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде.
Общество
Маркировка духов и шин станет обязательной
Стартует обязательная маркировка автошин, духов и фотокамер. Специальный чип защитит покупателей от подделок.
Технологии
Российские банки обнаружили новый вирус для хищения денег
Российские банки начали сталкиваться с новым вирусом, который способен автоматически переводить средства через мобильные приложения для операционной системы Android.
Общество
Собянин отверг возможность сделать 31 декабря выходным днем в Москве
Перед Новым годом у правительства Москвы обычно больше работы, а у москвичей есть традиция 31-го числа собираться с коллегами, поэтому 31 декабря не получится сделать выходным, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью «РИА Новости» в четверг, 28 ноября.
Происшествия
В отделе полиции в Оренбурге умерла девушка
В Оренбурге в отделе полиции умерла девушка, доставленная туда за совершение правонарушения.
Армия и оружие
Первый МРК проекта 22800 с морским ЗРК «Панцирь-М» готов к выходу на испытания
Как пояснили в пресс-службе предприятия, МРК "Одинцово" является первым серийным кораблем этого проекта, получившим на вооружение морскую версию ЗРК "Панцирь-М", головной корабль серии и первый серийный МРК получили 30-мм артиллерийские установки АК-630.
Шоу-бизнес
Соседов: у Ротару есть серьезные покровители в России
Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что у Софии Ротару есть высокопоставленные покровители, которые дали ей возможность вернуться в Россию.
Происшествия
Автобус со школьниками опрокинулся в Псковской области
В Псковской области сегодня, 29 ноября, опрокинулся рейсовый автобус, в котором на момент аварии находились десять пассажиров, в том числе семь детей — они ехали в школу.
Происшествия
Тело девятилетнего мальчика нашли в Екатеринбурге
Тело девятилетнего мальчика нашли в Чкаловском районе Екатеринбурга.
Общество
Российское вино предложили продавать до полуночи
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предложила увеличить время продажи российского вина до полуночи, чтобы поддержать отечественных производителей, сообщают "Известия".
Общество
В Благовещенске достроили мост через Амур в Китай
В Благовещенске на реке Амур завершилось строительство единственного моста из России в Китай.
Общество
Германия оспорила решение суда ЕС ограничить доступ «Газпрома» к OPAL
Германия обжаловала решение суда Евросоюза ограничить доступ российского концерна «Газпром» к газопроводу OPAL, отвода от «Северного потока».
Политика
В Сербии построили участок «Турецкого потока»
Общество
Мэр Кемерова объяснил покупку новогодней ёлки почти за 18 млн рублей
Мэр Кемерова Илья Середюк объяснил покупку новогодней ёлки стоимостью почти в 18 млн рублей для центральной площади города.
Армия и оружие
Защитникам Крымского моста вручили боевое знамя Росгвардии
Глава войск национальной гвардии России вручил боевое знамя защитникам Крымского моста.
Общество
Ангела Меркель упала во время выступления в Берлине
Канцлер Германии Ангела Меркель оступилась и упала на сцене во время выступления на собрании Федерального объединения торгово-промышленных палат в Берлине.
Происшествия
Выгнанную с чаепития в Новосибирске школьницу избил одноклассник
Происшествия
Звезду сериала «Солдаты» Вячеслава Гришечкина избили в Москве
В Москве неизвестные избили советско-российского и актера театра и кино Вячеслава Гришечкина.
Происшествия
Экс-главу Кирова подозревают в получении взятки
Следственные органы Кировской области возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы Кирова Владимира Быкова.
Здоровье
Минздрав РТ: доступ в больницы открыт только со справкой от кори
Доступ к пациентам в больницы Татарстана возможен только при наличии справки о вакцинации против кори (2 прививки) или результатов анализов на наличие защитных титров антител, сообщает Министерство здравоохранения Татарстана.
Политика
90 процентов белорусов выступили за союз с Россией
Подавляющее число граждан Беларуси, население которой приближается к десяти миллионам, выступают за союзнические и партнерские отношения с Россией.
Транспорт
Сразу на двух МЦД произошли сбои в движении поездов
Сразу на двух Московских центральных диаметрах в пятницу утром произошли сбои в графике движения поездов из-за подозрений на неисправность составов.
Общество
В «Газпроме» сообщили о готовности начать поставки газа в Китай
Виталий Маркелов подчеркнул, что компания полностью готова и ждет того, чтобы начать поставки газа в Поднебесную.
Общество
В финальную версию закона о семейно-бытовом насилии вписали примирение
Общественные и некоммерческие организации, занятые профилактикой семейно-бытового насилия, обязаны будут содействовать примирению жертвы насилия с его виновником.