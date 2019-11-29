Энергетика

РИА НовостиРИА Новости«Нафтогаз» подал в латвийский суд ходатайство по спору с «Газпромом»

"Нафтогаз Украины" подал в суд Видземского предместья Риги ходатайство об исполнении решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору с "Газпромом". Об этом говорится в отчете российской компании.
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«Нафтогаз» подал в латвийский суд ходатайство по спору с «Газпромом»

РИА Новости03:24

«Нафтогаз» подал ходатайство в суд Латвии по спору с «Газпромом»

RT на русском02:30

«Нафтогаз» обратился в суд Латвии из-за транзитного спора с «Газпромом»

Известия03:05

Киев потребовал ареста активов «Газпрома» в Латвии по иску на $2,6 млрд

РБК02:39

Украина атаковала «Газпром» в Латвии

Lenta.ru03:10

«Нафтогаз» потребовал от суда Латвии исполнения решения по «Газпрому»

Московский Комсомолец02:28

«Нафтогаз» просит суд Латвии исполнить решение суда Стокгольма по спору с «Газпромом»

ТАСС02:20
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«Нафтогаз» раскрыл детали решения суда в Швеции по спору с «Газпромом»

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко раскрыл в фейсбуке детали решения апелляционного суда в Швеции по спору с "Газпромом".
РИА Новости 27 ноября в 07:05
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В Севастополе задержали украинскую шпионку

В Севастополе задержали подозреваемую в госизмене россиянку, рассказали РИА Новости в ФСБ России.
BFM.ru 02:46
Политика

В Госдуме рассказали о срыве Украиной выступления России на форуме ООН

RT на русском вчера в 18:51
Общество

Останки 14 пленных красноармейцев перезахоронили в Варшаве

Останки 14 красноармейцев, умерших в нацистском лагере для военнопленных Шталаг I-B, перезахоронили на Мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 06:56
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Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт

Газета.Ru вчера в 18:42
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Определен состав сборной РФ по биатлону на смешанные эстафеты

Стал известен предварительный состав сборной России по биатлону на смешенные эстафеты в рамках первого этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде.
РИА Новости вчера в 14:50
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Стартует обязательная маркировка автошин, духов и фотокамер. Специальный чип защитит покупателей от подделок.
Российская газета вчера в 16:01
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Российские банки обнаружили новый вирус для хищения денег

Российские банки начали сталкиваться с новым вирусом, который способен автоматически переводить средства через мобильные приложения для операционной системы Android.
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Общество

Собянин отверг возможность сделать 31 декабря выходным днем в Москве

Перед Новым годом у правительства Москвы обычно больше работы, а у москвичей есть традиция 31-го числа собираться с коллегами, поэтому 31 декабря не получится сделать выходным, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью «РИА Новости» в четверг, 28 ноября.
Известия вчера в 07:56
Происшествия

В отделе полиции в Оренбурге умерла девушка

В Оренбурге в отделе полиции умерла девушка, доставленная туда за совершение правонарушения.
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Армия и оружие

Первый МРК проекта 22800 с морским ЗРК «Панцирь-М» готов к выходу на испытания

Как пояснили в пресс-службе предприятия, МРК "Одинцово" является первым серийным кораблем этого проекта, получившим на вооружение морскую версию ЗРК "Панцирь-М", головной корабль серии и первый серийный МРК получили 30-мм артиллерийские установки АК-630.
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Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что у Софии Ротару есть высокопоставленные покровители, которые дали ей возможность вернуться в Россию.
Piter.tv 02:09
Происшествия

Автобус со школьниками опрокинулся в Псковской области

В Псковской области сегодня, 29 ноября, опрокинулся рейсовый автобус, в котором на момент аварии находились десять пассажиров, в том числе семь детей — они ехали в школу.
REGNUM 03:09
Происшествия

Тело девятилетнего мальчика нашли в Екатеринбурге

Тело девятилетнего мальчика нашли в Чкаловском районе Екатеринбурга.
Известия вчера в 12:09
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Фабиньо может пропустить до 10 матчей «Ливерпуля» из-за травмы

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Общество

Российское вино предложили продавать до полуночи

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предложила увеличить время продажи российского вина до полуночи, чтобы поддержать отечественных производителей, сообщают "Известия".
РИА Новости 01:08
Общество

В Благовещенске достроили мост через Амур в Китай

В Благовещенске на реке Амур завершилось строительство единственного моста из России в Китай.
РИА Новости вчера в 22:32
Общество

Германия оспорила решение суда ЕС ограничить доступ «Газпрома» к OPAL

Германия обжаловала решение суда Евросоюза ограничить доступ российского концерна «Газпром» к газопроводу OPAL, отвода от «Северного потока».
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В Сербии построили участок «Турецкого потока»

RuNews24.ru 02:33
Общество

Мэр Кемерова объяснил покупку новогодней ёлки почти за 18 млн рублей

Мэр Кемерова Илья Середюк объяснил покупку новогодней ёлки стоимостью почти в 18 млн рублей для центральной площади города.
RT на русском вчера в 03:29
Армия и оружие

Защитникам Крымского моста вручили боевое знамя Росгвардии

Глава войск национальной гвардии России вручил боевое знамя защитникам Крымского моста.
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Общество

Ангела Меркель упала во время выступления в Берлине

Канцлер Германии Ангела Меркель оступилась и упала на сцене во время выступления на собрании Федерального объединения торгово-промышленных палат в Берлине.
ТАСС вчера в 12:12
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Выгнанную с чаепития в Новосибирске школьницу избил одноклассник

Известия 27 ноября в 13:25
Происшествия

Звезду сериала «Солдаты» Вячеслава Гришечкина избили в Москве

В Москве неизвестные избили советско-российского и актера театра и кино Вячеслава Гришечкина.
Газета.Ru 02:15
Происшествия

Экс-главу Кирова подозревают в получении взятки

Следственные органы Кировской области возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы Кирова Владимира Быкова.
Вести.Ru 02:25
Здоровье

Минздрав РТ: доступ в больницы открыт только со справкой от кори

Доступ к пациентам в больницы Татарстана возможен только при наличии справки о вакцинации против кори (2 прививки) или результатов анализов на наличие защитных титров антител, сообщает Министерство здравоохранения Татарстана.
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90 процентов белорусов выступили за союз с Россией

Подавляющее число граждан Беларуси, население которой приближается к десяти миллионам, выступают за союзнические и партнерские отношения с Россией.
Российская газета вчера в 12:22
Транспорт

Сразу на двух МЦД произошли сбои в движении поездов

Сразу на двух Московских центральных диаметрах в пятницу утром произошли сбои в графике движения поездов из-за подозрений на неисправность составов.
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Общество

В «Газпроме» сообщили о готовности начать поставки газа в Китай

Виталий Маркелов подчеркнул, что компания полностью готова и ждет того, чтобы начать поставки газа в Поднебесную.
ПолитРоссия 03:13
Общество

В финальную версию закона о семейно-бытовом насилии вписали примирение

Общественные и некоммерческие организации, занятые профилактикой семейно-бытового насилия, обязаны будут содействовать примирению жертвы насилия с его виновником.
РБК вчера в 22:00
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