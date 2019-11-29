Энергетика
RT на русском«Нафтогаз» подал ходатайство в суд Латвии по спору с «Газпромом»
«Нафтогаз» подал ходатайство в суд Видземского предместья Риги о признании и приведении в исполнение на территории Латвии решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору с «Газпромом».
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Происшествия
Звезду сериала «Солдаты» Вячеслава Гришечкина избили в Москве
В Москве неизвестные избили советско-российского и актера театра и кино Вячеслава Гришечкина.
Театры
Марат Гацалов станет главным режиссером Пермской оперы
Новый режиссер займётся кастингом приглашённых постановщиков, формированием репертуарной политики вместе с генеральным директором и другими творческими лидерами пермского оперного.
Политика
Крымских татар и армян не пустили на Форум ООН по нацменьшинствам
Организаторы проходящего в Женеве Форума ООН по вопросам национальных меньшинств отказали в участии в мероприятии представителям крымско-татарской и армянской национальных общин Крыма.
Политика
В Севастополе задержали украинскую шпионку
В Севастополе задержали подозреваемую в госизмене россиянку, рассказали РИА Новости в ФСБ России.
Происшествия
Бывший руководитель мурманского УФНС попался на взятке
На сегодняшний день Сергей Родионов является руководителем управления ФНС по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
Происшествия
Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт
Общество
Госдума намерена запретить банкам брать комиссию за оплату ЖКХ
Законопроект, запрещающий банкам взимать комиссию за оплату коммунальных платежей, разрабатывается в Госдуме.
Политика
В Госдуме прокомментировали ответ Макрона на письмо Путина
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал RT сообщение о том, что лидер Франции Эммануэль Макрон ответил на послание главы российского государства Владимира Путина по вопросу неразмещения ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.
Политика
Раскрыты несбывшиеся планы США по увеличению присутствия в Крыму
Поводом для поднятия вопроса стал отказ НАТО в 2008 году предоставить Киеву план действий по членству в альянсе.
Происшествия
СК попросил арестовать нового фигуранта дела о беспорядках в Москве
Следствие обратилось в Басманный суд Москвы с ходатайством об аресте участника несогласованной акции 27 июля Сергея Суровцева, обвиняемого в нанесении росгвардейцу удара металлическим ограждением, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
Футбол
Главный тренер «Базеля» назвал «Хетафе» фаворитом игры с «Краснодаром»
Испанский "Хетафе" будет фаворитом в матче с "Краснодаром" в заключительном туре группового этапа футбольной Лиги Европы, считает главный тренер швейцарского "Базеля" Марсель Коллер.
Технологии
Российские банки обнаружили новый вирус для хищения денег
Российские банки начали сталкиваться с новым вирусом, который способен автоматически переводить средства через мобильные приложения для операционной системы Android.
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету комплекса «Нептун»
Украинские разработчики завершили этап испытаний крылатой ракеты Р-360 комплекса «Нептун», сообщили 28 ноября в пресс-службе компании «Defense Express» со ссылкой на генерального директора конструкторского бюро «Луч» Олега Коростелева.
Гаджеты
Обладателей первых 5G-смартфонов ждут серьезные проблемы в 2020 году
Большая часть ранее проданных смартфонов с поддержкой 5G-сетей уже в следующем году перестанет выполнять свои функции на должном уровне.
Общество
Ангела Меркель упала на сцене в Берлине
Канцлер Германии Ангела Меркель споткнулась и упала во время конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности в Берлине.
Экономика
Чечня стала лидером по объему освоения средств нацпроектов
Чеченская Республика оказалась в лидерах среди регионов по объему освоения бюджетных денег, выделенных на нацпроекты.
Общество
Россиянам показали концепции новых плацкартных вагонов
Происшествия
Тело девятилетнего мальчика нашли в Екатеринбурге
Тело девятилетнего мальчика нашли в Чкаловском районе Екатеринбурга.
Общество
Дерипаска не верит, что его могли лишить кипрского «золотого паспорта»
Почему власти Кипра должны были лично проинформировать олигарха о том, что его «золотой паспорт» больше недействителен, представитель Дерипаски не уточнил, однако сообщил, что на Кипр давят США - якобы для создания сложностей российскому бизнесу, и «это возмутительно».
Авто
Первую партию кроссоверов Ford Mustang Mach-e раскупили за девять дней
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Армия и оружие
Армия США отработает высадку десанта у российских границ
Как заявил изданию Warrior Maven директор по связям с общественностью армии США полковник Джо Скрокка, в ходе учений войска будут отрабатывать захват и удержание аэродромов.
Общество
Правительство ввело новые льготы для жителей села
Со следующего года сельские жители смогут обращаться в банки за льготными кредитами для благоустройства своих домов.
Общество
В Благовещенске достроили мост в Китай через Амур
В Благовещенске завершили строительство моста через реку Амур, который ведёт из России в Китай.
Футбол
Виллиан: «Хочу остаться в „Челси“»
Полузащитник «Челси» Виллиан признался, что не хочет покидать клуб. Контракт футболиста с лондонцами заканчивается в конце этого сезона.
Единоборства
Емельяненко оказался на 20 килограмм легче Кокляева накануне боя
По информации из сюжета телеканала «РЕН ТВ», Михаил Кокляев показал результат в 134 килограмма, Александр Емельяненко продемонстрировал вес в 113,5 кг — что на 20,5 килограммов меньше.
Авто
Объявлены цены на Lada Vesta 2020 модельного года
На официальном сайте Lada опубликованы цены на седаны и универсалы Vesta 2020 модельного года.
Спорт
Россия победила Бразилию в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу
Сборная России по пляжному футболу обыграла Бразилию в четвертьфинале чемпионата мира.
Технологии
Bethesda поделилась новыми скриншотами обновления Wastelanders для Fallout 76
Разработчики из Bethesda Game Studios на своём официальном сайте поделились новыми скриншотами обновления Wastelanders для Fallout 76.