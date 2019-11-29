Энергетика

RT на русскомRT на русском«Нафтогаз» подал ходатайство в суд Латвии по спору с «Газпромом»

«Нафтогаз» подал ходатайство в суд Видземского предместья Риги о признании и приведении в исполнение на территории Латвии решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору с «Газпромом».
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«Нафтогаз» просит суд Латвии исполнить решение суда Стокгольма по спору с «Газпромом»

ТАСС02:20

«Нафтогаз» подал ходатайство в суд Латвии по спору с «Газпромом»

RT на русском02:30

«Нафтогаз» обратился в суд Латвии из-за транзитного спора с «Газпромом»

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Московский Комсомолец02:28

Украина атаковала «Газпром» в Латвии

Lenta.ru03:10

«Нафтогаз» обратился в суд Латвии для исполнения решения Стокгольма

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«Удивительные люди»: Украинский «Нафтогаз» пошёл в суд, создавая «атмосферу доброжелательности» для Зеленского

Царьград02:21
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Звезду сериала «Солдаты» Вячеслава Гришечкина избили в Москве

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Политика

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Политика

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Происшествия

Бывший руководитель мурманского УФНС попался на взятке

На сегодняшний день Сергей Родионов является руководителем управления ФНС по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
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Происшествия

Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт

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REGNUM 02:16
Политика

В Госдуме прокомментировали ответ Макрона на письмо Путина

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал RT сообщение о том, что лидер Франции Эммануэль Макрон ответил на послание главы российского государства Владимира Путина по вопросу неразмещения ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.
RT на русском вчера в 09:15
Политика

Раскрыты несбывшиеся планы США по увеличению присутствия в Крыму

Поводом для поднятия вопроса стал отказ НАТО в 2008 году предоставить Киеву план действий по членству в альянсе.
Lenta.ru 03:01
Происшествия

СК попросил арестовать нового фигуранта дела о беспорядках в Москве

Следствие обратилось в Басманный суд Москвы с ходатайством об аресте участника несогласованной акции 27 июля Сергея Суровцева, обвиняемого в нанесении росгвардейцу удара металлическим ограждением, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
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Главный тренер «Базеля» назвал «Хетафе» фаворитом игры с «Краснодаром»

Испанский "Хетафе" будет фаворитом в матче с "Краснодаром" в заключительном туре группового этапа футбольной Лиги Европы, считает главный тренер швейцарского "Базеля" Марсель Коллер.
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Российские банки обнаружили новый вирус для хищения денег

Российские банки начали сталкиваться с новым вирусом, который способен автоматически переводить средства через мобильные приложения для операционной системы Android.
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Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru 27 ноября в 10:52
Армия и оружие

На Украине испытали крылатую ракету комплекса «Нептун»

Украинские разработчики завершили этап испытаний крылатой ракеты Р-360 комплекса «Нептун», сообщили 28 ноября в пресс-службе компании «Defense Express» со ссылкой на генерального директора конструкторского бюро «Луч» Олега Коростелева.
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Обладателей первых 5G-смартфонов ждут серьезные проблемы в 2020 году

Большая часть ранее проданных смартфонов с поддержкой 5G-сетей уже в следующем году перестанет выполнять свои функции на должном уровне.
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Общество

Ангела Меркель упала на сцене в Берлине

Канцлер Германии Ангела Меркель споткнулась и упала во время конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности в Берлине.
Известия вчера в 11:29
Экономика

Чечня стала лидером по объему освоения средств нацпроектов

Чеченская Республика оказалась в лидерах среди регионов по объему освоения бюджетных денег, выделенных на нацпроекты.
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Общество

Россиянам показали концепции новых плацкартных вагонов

Комсомольская правда 27 ноября в 09:04
Происшествия

Тело девятилетнего мальчика нашли в Екатеринбурге

Тело девятилетнего мальчика нашли в Чкаловском районе Екатеринбурга.
Известия вчера в 12:09
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Дерипаска не верит, что его могли лишить кипрского «золотого паспорта»

Почему власти Кипра должны были лично проинформировать олигарха о том, что его «золотой паспорт» больше недействителен, представитель Дерипаски не уточнил, однако сообщил, что на Кипр давят США - якобы для создания сложностей российскому бизнесу, и «это возмутительно».
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Первую партию кроссоверов Ford Mustang Mach-e раскупили за девять дней

Тарантас Ньюс 27 ноября в 09:00
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
REGNUM вчера в 03:43
Армия и оружие

Армия США отработает высадку десанта у российских границ

Как заявил изданию Warrior Maven директор по связям с общественностью армии США полковник Джо Скрокка, в ходе учений войска будут отрабатывать захват и удержание аэродромов.
Российская газета 01:52
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Правительство ввело новые льготы для жителей села

Со следующего года сельские жители смогут обращаться в банки за льготными кредитами для благоустройства своих домов.
Российская газета вчера в 04:29
Общество

В Благовещенске достроили мост в Китай через Амур

В Благовещенске завершили строительство моста через реку Амур, который ведёт из России в Китай.
REGNUM 00:24
Футбол

Виллиан: «Хочу остаться в „Челси“»

Полузащитник «Челси» Виллиан признался, что не хочет покидать клуб. Контракт футболиста с лондонцами заканчивается в конце этого сезона.
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Единоборства

Емельяненко оказался на 20 килограмм легче Кокляева накануне боя

По информации из сюжета телеканала «РЕН ТВ», Михаил Кокляев показал результат в 134 килограмма, Александр Емельяненко продемонстрировал вес в 113,5 кг — что на 20,5 килограммов меньше.
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Авто

Объявлены цены на Lada Vesta 2020 модельного года

На официальном сайте Lada опубликованы цены на седаны и универсалы Vesta 2020 модельного года.
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Спорт

Россия победила Бразилию в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу

Сборная России по пляжному футболу обыграла Бразилию в четвертьфинале чемпионата мира.
Pravda.Ru 01:35
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Bethesda поделилась новыми скриншотами обновления Wastelanders для Fallout 76

Разработчики из Bethesda Game Studios на своём официальном сайте поделились новыми скриншотами обновления Wastelanders для Fallout 76.
Игромания.ру 02:58
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