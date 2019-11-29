Энергетика
BFM.ru«Нафтогаз» потребовал арестовать активы «Газпрома» в Латвии
Суд пройдет в конце апреля 2020 года. Иск «Нафтогаза» был подан в суд Видземского предместья в Риге, Киев требует принять «обеспечительные меры для исполнения решения Стокгольмского арбитража». Сам «Газпром» долг по транзиту газа не признает и настаивает на обнулении судебных претензий.
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с чего всё началось
«Нафтогаз» подал ходатайство в суд Видземского предместья в Риге с требованием исполнить решение Стокгольмского арбитража по транзитному спору с «Газпромом» и принять обеспечительные меры, говорится в квартальной отчетности российской компании.Ведомости03:27
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