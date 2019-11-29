с чего всё началось

Суд пройдет в конце апреля 2020 года. Иск «Нафтогаза» был подан в суд Видземского предместья в Риге, Киев требует принять «обеспечительные меры для исполнения решения Стокгольмского арбитража». Сам «Газпром» долг по транзиту газа не признает и настаивает на обнулении судебных претензий.

Единоборства «Фриковый» бой: пауэрлифтер Кокляев сразится с Александром Емельяненко Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко в пятницу в Москве проведет поединок по правилам бокса с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.

Здоровье Скворцова не помогла. Каабак и Бабенко засобирались за границу Напомним, во вторник глава Минздрава Вероника Скворцова после встречи с Михаилом Каабаком поручила директору НМИЦ включить Каабака и Бабенко в группу трансплантологов центра.

Происшествия Суд арестовал фигуранта дела о беспорядках в Москве Суровцева Басманный суд Москвы до конца января арестовал участника несогласованной акции 27 июля в Москве Сергея Суровцева, обвиняемого в нанесении росгвардейцу удара металлическим ограждением, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Общество Во ФСИН опровергли сообщения об обысках у первого замглавы Рудого Никаких обысков у первого заместителя директора ФСИН Анатолия Рудого, вопреки сообщениям в Сети, не было, заверила РИА Новости в пятницу официальный представитель ведомства Кристина Паньшина.

Политика Россия и Украина активизируют работу над контрактом по транзиту газа Россия и Украина договорились более интенсивно работать над решением газовых вопросов, в том числе по заключению нового контракта по транзиту топлива в Европу.

Армия и оружие На Украине испытали крылатую ракету комплекса «Нептун» Украинские разработчики завершили этап испытаний крылатой ракеты Р-360 комплекса «Нептун», сообщили 28 ноября в пресс-службе компании «Defense Express» со ссылкой на генерального директора конструкторского бюро «Луч» Олега Коростелева.

Происшествия В Дагестане задержали участников банды «Шараповские» ФСБ совместно с МВД и СК пресекла в Дагестане деятельность банды "Шараповские", сообщила старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.

Футбол Юнгберг может возглавить «Арсенал» в случае отставки Эмери Унаи Эмери близок к увольнению с поста главного тренера «Арсенала» после поражения от «Айнтрахта» в матче Лиги Европы (1:2). Лондонская команда продлила серию без побед до семи матчей – это худшая серия «канониров» за последние 27 лет.

Политика Климкин призвал украинцев отказаться от Apple из-за Крыма Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал граждан страны отказаться от использования Apple после того, как компания стала обозначать Крым как территорию России.