с чего всё началось

«Нафтогаз Украины» направил в Стокгольмский арбитраж новый иск против «Газпрома», касающийся газового транзита. Об этом в субботу, 2 ноября, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

Политика Генпрокурор США удивил британцев просьбой о компромате Как сообщает газета Independent, Барр попросил у британцев помощи в сборе компромата на спецслужбы США.

Армия и оружие Пентагон показал видео ликвидации главаря ИГ аль-Багдади Американское оборонное ведомство выложило видеозапись, на кадрах которой запечатлена операция военных США по ликвидации главаря запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) Абу Бакра аль-Багдади.

Происшествия Во Владивостоке у женщины в руках взорвался неизвестный предмет Женщина во Владивостоке была госпитализирована после того, как подняла с земли неизвестный предмет, который взорвался у нее в руках, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

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Шоу-бизнес Симоньян опубликовала трогательный снимок с новорожденной дочкой Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала в Instagram фотографию супруга, актера театра и кино Тиграна Кеосаяна, с новорожденной дочерью Маро на руках.

Футбол «Реал» не сумел обыграть «Бетис» в матче Примеры Мадридский «Реал» сыграл вничью с «Бетисом» в матче в матче 12-го тура испанской Примеры.

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Футбол Борнмут — Манчестер Юнайтед 1:0 В матче 11-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на выезде проиграл «Борнмуту» со счетом 0:1. Единственный мяч забил 27-летний норвежец Джошуа Кинг.

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Происшествия Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье В военной части в Забайкалье не было случаев госпитализации солдат с нервными срывами после того, как срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.

Общество МЧС предупредило об усилении ветра в Москве «По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 23:00 2 ноября с сохранением на ближайшие сутки 3 ноября ожидается усиление южного, юго-западного ветра порывами 12—17 м/с», — говорится в сообщении на сайте столичного главка МЧС.

Здоровье Вероника Скворцова пожаловалась на накопившийся износ ЦРБ Не преодолев накопившегося износа и технологического отставания районных и центральных районных больниц, поликлиник и амбулаторий не удастся сделать первичное звено здравоохранения доступным и качественным.

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Политика Киев из-за учений запретил полеты и судоходство на севере Черного моря Украина закрыла небо и запретила судоходство в районе проведения боевых стрельб в акватории Черного моря у Херсонской области.

Космос Американский грузовой космический корабль Cygnus отправился к МКС Как сообщили в американском космическом ведомстве в субботу, 2 ноября, космический корабль Cygnus доставит на МКС почти четыре тонны груза.