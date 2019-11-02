Общество
Известия«Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома»
«Нафтогаз Украины» направил в Стокгольмский арбитраж новый иск против «Газпрома», касающийся газового транзита. Об этом в субботу, 2 ноября, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
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Украинский «Нафтогаз» правил в Стокгольмский арбитражный суд новый иск к «Газпрому»
Комсомольская правда11:54
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Спецслужбы Украины должны немедленно отреагировать на заявление политического эксперта Тараса Загороднего, который призвал создать в стране ракеты для ударов по АЭС в России, заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
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В первой половине был всего один удар, были проблемы в игре. Должен сказать, что красную карточку Каборе получил из-за моей ошибки.
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Рафаэль Надаль стал полуфиналистом «Мастерса» в Париже
Вторая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль, обыграл француза Жо-Вилфрида Цонга, занимающего 35-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 7/6(4), 6/1 в четвертьфинале "Мастерса" в Париже.
GoTennis.ru вчера в 17:50
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Депутаты Госдумы от КПРФ просят Путина не увольнять Левченко
Депутаты фракции КПРФ в Госдуме направили в адрес президента РФ Владимира Путина призыв не увольнять губернатора Иркутской области Сергея Левченко.
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В немецком городе объявили «нацистскую чрезвычайную ситуацию»
"НацизмуНеМесто" означает — подобно чрезвычайной климатической ситуации — что перед нами стоит чрезвычайно серьезная проблема.
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Ученые из шведского Лундского университета провели исследование и выяснили, что для нормальной работы отвечающего за выработку инсулина рецептора необходим холестерин.
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Как Следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю, 27 октября 2019 года в одном из сёл Кыринского района трое злоумышленников ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину.
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Министерство здравоохранения РФ внесло изменения в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, установив суточную норму для соли.
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Подводный атомный аппарат АС-31 («Лошарик»), поврежденный пожаром в июле, отбуксирован в Центр судоремонта «Звездочка» в Северодвинске, сообщает в субботу, 2 ноября, ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
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Яя Туре получил красную карточку за грубый фол на 10-й секунде матча
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Как выяснили инсайдеры, Samsung уже начала производство недорого бестселлера Galaxy A51, сборка которого осуществляется на предприятии в Индии.
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Опубликовано видео взрыва на танкере в Находке
В сети опубликовано видео с танкером "Залив Америка" в порту Находки, на котором в результате взрыва газа погибли три человека.
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Дети провалились под лед в Башкирии. Один из них погиб, двоих доставили в медучреждение.
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