с чего всё началось

«Нафтогаз Украины» направил в Стокгольмский арбитраж новый иск против «Газпрома», касающийся газового транзита. Об этом в субботу, 2 ноября, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

Политика Помпео назвал Компартию Китая угрозой США Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил Коммунистическую партию Китая (КПК) в желании заполучить мировое господство и призвал Вашингтон противостоять Пекину.

Футбол Хусаинов раскритиковал судейство в матче «Зенита» и ЦСКА Бывший арбитр категории ФИФА Сергей Хусаинов раскритиковал судейство в матче «Зенита» и ЦСКА, который недавно завершился вничью 1:1. Об этом пишет «Чемпионат.com».

Здоровье Витамин D для женщин – зачем он нужен, чем опасен его дефицит и переизбыток в организме Витамин D для красоты и здоровья женщин Раньше витамин D в обязательном порядке назначали лишь маленьким детям для профилактики рахита, а сейчас все чаще рекомендуют его прием и взрослым людям.

Экономика В крупных российских городах выросли цены на аренду жилья В крупных городах России за год цены на арендное жилье выросли на 27%, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные «Авито Недвижимость».

Общество В России вступил в силу закон о суверенном рунете В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.

Происшествия В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство В Кыринском районе Забайкальского края трое несовершеннолетних были арестованы за изнасилование и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека с летальным исходом.

Экономика Маск разбогател за неделю на два миллиарда долларов Состояние основателя SpaceX и Tesla Илона Маска увеличилось за неделю на два миллиарда долларов.

Единоборства Ковалёв и Альварес пройдут дополнительное взвешивание перед боем Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв и обладатель поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе мексиканец Сауль Альварес пройдут дополнительную процедуру взвешивания перед боем.

Политика Медведев отметил растущий интерес к сотрудничеству со странами ЕАЭС Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью газете Bangkok Post, расшифровка которого опубликована на сайте правительства, отметил, что интерес к сотрудничество со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) растет.

Кино Телекомпания HBO снимет приквел к сериалу «Игра престолов» На официальной странице сериала, каждую серию которого с замиранием сердца ожидал весь мир, появилась информация о приквеле к "Игре престолов".

Шоу-бизнес Фадеев впервые прокомментировал слухи о романе с Серябкиной Продюсер Максим Фадеев рассказал, что слухи об их романе с бывшей участницей группы SEREBRO Ольгой Серябкиной, доставили им немало неприятностей.

Общество Запуск спутника ГЛОНАСС перенесли на неделю Запуск навигационного спутника «Глонасс-М» с космодрома Плесецк, ранее назначенный на 2 декабря, перенесли на неделю.

Транспорт Трассу Москва—Казань планируют построить к 2027 году Напомним, в сентябре газета «Ведомости» со ссылкой на источник в Минтрансе сообщила, что трассу Москва—Казань могут полностью достроить в 2027 году.

Общество Эксперты объяснили, почему нельзя отвечать «да» на звонки незнакомцев Эксперты рассказали, что телефонные мошенники пытаются заполучить биометрические данные жертв — в частности, цифровые отпечатки голоса.

Политика Трамп заявил, что хочет принять Зеленского в Белом доме Президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами заявил, что хотел бы принять своего украинского коллегу Владимира Зеленского в Белом доме.

Шоу-бизнес Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова отправились отдыхать в США Возлюбленные вместе отправились на отдых в США. На появившимся в Сети снимке запечатлены счастливые и довольные Тулупова и Шепелев.

Спорт Мужская сборная России по шахматам выиграла командный чемпионат Европы Мужская сборная России заняла первое место командного чемпионата Европы по шахматам, который прошёл в грузинском Батуми.

Происшествия В Курской области три школьницы разрушили надгробия на кладбище Курская полиция установила личности трёх школьниц, которые разрушили надгробия на шести могилах в городе Щигры Курской области.

Автоспорт Боттас из Mercedes выиграл квалификацию Гран-при США «Формулы-1» Финский пилот Валттери Боттас из команды Mercedes показал лучшее время в квалификации 19-го этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при США.

Происшествия В МВД Ингушетии выразили соболезнования родным убитого Эльджаркиева Министерство внутренних дел по Ингушетии выразило соболезнования родными и близкими главе Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, которого вместе с братом застрелил киллер в Москве 2 ноября.

Происшествия После убийства ребенка в Нарьян-Маре арестован охранник детского сада Нарьян-Марский городской суд арестовал охранника детского сада «Сказка», где был убит шестилетний ребенок, передает «Интерфакс».