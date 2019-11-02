Общество
РИА Новости«Нафтогаз» подал против «Газпрома» новый иск
"Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж встречный иск против "Газпрома" на 12 миллиардов долларов, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко. Он отметил, что российская сторона обратилась в арбитраж еще 18 апреля 2018 года.
Читать в источнике
Оценить114
с чего всё началось
«Нафтогаз Украины» ответил на исковое заявление российского «Газпрома» встречным иском, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.Коммерсантъ12:26
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 15:19, Ашберн
Авто
Volkswagen обновил компактный кроссовер Volkswagen T-Roc
Происшествия
В Москве застрелили начальника Центра «Э» по Ингушетии
Происшествия
Трое детей провалились под лед в Башкирии
Дети провалились под лед в Башкирии. Один из них погиб, двоих доставили в медучреждение.
Общество
Минстрой России впервые представил индекс качества городской среды
Футбол
Дзюба: «Зенит» полностью доминировал в матче с ЦСКА, даже до удаления
Нападающий "Зенита" Артём Дзюба дал комментарий после домашнего матча 15-го тура РПЛ с московским ЦСКА (1:1).
Политика
«Нафтогаз» заявил о «серьезном аргументе» в споре с Москвой по газу
После принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза" Киев получит "серьезный аргумент" на трехсторонних переговорах о транзите российского газа.
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют «розовую зиму»
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что «зима ожидается не холодной, температурный фон — около и выше нормы», россиян ждет «розовая зима», передает «Интерфакс».
Общество
Защита персональных данных помешала взысканию долгов за вывоз мусора
После вступления в силу закона, который обязал коммунальщиков при взыскании долгов через суд указывать персональные данные ответчиков, судебные приказы перестали работать, а взыскание усложнилось.
Политика
Украина закрыла небо и север Черного моря из-за учений
В связи с проведением стрельб в рамках учений Украина закрыла небо и запретила судоходство в северной части Черного моря, сообщает "Украинский милитарный портал".
Происшествия
В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство
27 октября 2019 года в сельской местности Кыринского района трое подростков ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.
Общество
В Липецке объявлено штормовое предупреждение
В Липецке объявлено штормовое предупреждение. Там ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Об этом сообщает Гидрометцентр.
Фигурное катание
Фигуристы Пападакис и Сизерон выиграли этап Гран-при во Франции
Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон заняли первое место на третьем этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в танцах на льду.
Общество
Суд отпустил под залог в $4 млн депутата Рады Ярослава Дубневича
Высший антикоррупционный суд Украины отпустил депутата Верховной рады Ярослава Дубневича, подозреваемого в коррупции, под залог в сумме 100 млн гривен (4,0 млн долларов).
Общество
Мэр Одессы назвал демонтаж Нацкорпусом барельефа Жукова плевком в лицо
Мэра Одессы Геннадия Труханова возмутил демонтаж барельефа советского маршала Георгия Жукова.
Шоу-бизнес
Сын Эвелины Бледанс Семен на отдыхе в ОАЭ пропал из номера отеля
Эвелина Бледанс рассказала подписчикам своей страницы в Instagram об инциденте с пропавшим из номера отеля сыном во время отдыха в ОАЭ.
Армия и оружие
Российские и турецкие военные начали патрулирование на севере Сирии
Музыка
В шоу «Голос» не взяли Руслана Алехно
Наука
Польза каннабиса при психических расстройствах признана мифом
Австралийские ученые подтвердили опасения относительно опасности каннабиса, как средства для лечения психических расстройств.
Общество
Мама девочки с родимым пятном на все лицо обратилась к россиянам
Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в своем Instagram россиян, которые помогают ее семье.
Политика
Генпрокурор США удивил британцев просьбой о компромате
Как сообщает газета Independent, Барр попросил у британцев помощи в сборе компромата на спецслужбы США.
Происшествия
В Саратове отец задержал мужчину, пытавшегося похитить его дочь
Полиция в Саратове проводит проверку в отношении мужчины, который якобы пытался похитить девятилетнюю девочку, но был задержан отцом ребенка, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Армия и оружие
Армия США решила сменить калибр патронов из-за России
Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.
Экономика
РФ отправила шестью авиарейсами в Венесуэлу за год более $300 млн
Из России в Венесуэлу с мая 2018 года по апрель 2019 года были доставлены шестью авиарейсами средства в размере $315 млн (доллары и евро), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные информресурса Import Genius.
Общество
Дания разрешила построить «Северный Поток-2»
Сегодня в СМИ попала информация о том, что Дания разрешила компании Nord Stream вести строительство нового газопровода под названием «Северный поток-2» на их континентальном шлейфе.
Единоборства
Ковалёв и Альварес пройдут дополнительное взвешивание перед боем
Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв и обладатель поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе мексиканец Сауль Альварес пройдут дополнительную процедуру взвешивания перед боем.
Шоу-бизнес
Симоньян опубликовала трогательный снимок с новорожденной дочкой
Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала в Instagram фотографию супруга, актера театра и кино Тиграна Кеосаяна, с новорожденной дочерью Маро на руках.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова отправились отдыхать в США
Возлюбленные вместе отправились на отдых в США. На появившимся в Сети снимке запечатлены счастливые и довольные Тулупова и Шепелев.