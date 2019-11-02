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"Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж встречный иск против "Газпрома" на 12 миллиардов долларов, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко. Он отметил, что российская сторона обратилась в арбитраж еще 18 апреля 2018 года.
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«Нафтогаз Украины» ответил
 на исковое заявление российского «Газпрома» встречным иском, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
Коммерсантъ12:26

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«Нафтогаз» подал иск к «Газпрому» на $12 млрд в Стокгольмский арбитраж

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«Нафтогаз» направил встречный иск к «Газпрому» на сумму $12 млрд

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«Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома»

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