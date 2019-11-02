Общество

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"Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж встречный иск против "Газпрома" на 12 миллиардов долларов, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко. Он отметил, что российская сторона обратилась в арбитраж еще 18 апреля 2018 года.
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«Нафтогаз Украины» ответил
 на исковое заявление российского «Газпрома» встречным иском, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
Коммерсантъ12:26

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«Нафтогаз» подал против «Газпрома» новый иск

РИА Новости11:53

«Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома» в Стокгольмский арбитраж

РБК12:18

«Нафтогаз» направил в Стокгольмский арбитраж новые исковые требования против «Газпрома»

ТАСС11:53

«Нафтогаз» подал иск к «Газпрому» на $12 млрд в Стокгольмский арбитраж

Коммерсантъ12:26

«Нафтогаз» направил в Стокгольм встречный иск против «Газпрома»

RT на русском11:43

«Нафтогаз» направил встречный иск к «Газпрому» на сумму $12 млрд

Московский Комсомолец11:36

«Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома»

Известия11:31
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Украина закрыла небо и север Черного моря из-за учений

В связи с проведением стрельб в рамках учений Украина закрыла небо и запретила судоходство в северной части Черного моря, сообщает "Украинский милитарный портал".
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Сын Хрущева рассказал о Сахарове, который хотел взорвать «Царь-бомбу»

Сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, Сергей Хрущев, рассказал радиостанции «Говорит Москва», что испытания термоядерной бомбы состоялись по инициативе физика Андрея Сахарова.
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Названо безопасное время использования гаджетов подростками

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Разработчики из Microsoft продолжают создавать софтверные продукты для мобильной платформы Android.
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Премьер Малайзии пригрозил ЕС закупкой самолетов в России

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что его страна готова полностью перейти на закупку самолетов в Российской Федерации и прекратить закупку самолетов в Евросоюзе в том случае, если страны ЕС откажутся от импорта малазийского пальмового масла.
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