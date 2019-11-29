Энергетика

РИА НовостиРИА Новости«Нафтогаз» подал в латвийский суд ходатайство по спору с «Газпромом»

"Нафтогаз Украины" подал в суд Видземского предместья Риги ходатайство об исполнении решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору с "Газпромом". Об этом говорится в отчете российской компании.
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Киев потребовал ареста активов «Газпрома» в Латвии по иску на $2,6 млрд

РБК02:39

«Нафтогаз» обратился в суд Латвии из-за транзитного спора с «Газпромом»

Известия03:05

Украина требует ареста активов «Газпрома» по иску на 2,6 млрд долларов

URA.Ru02:42

«Нафтогаз» подал в латвийский суд ходатайство по спору с «Газпромом»

РИА Новости03:24

«Нафтогаз» подал ходатайство в суд Латвии по спору с «Газпромом»

RT на русском02:30

«Нафтогаз» потребовал от суда Латвии исполнения решения по «Газпрому»

Московский Комсомолец02:28

«Нафтогаз» просит суд Латвии исполнить решение суда Стокгольма по спору с «Газпромом»

ТАСС02:20
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Российские банки выявили новый вирус для хищения денег

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Выгнанную с чаепития в Новосибирске школьницу избил одноклассник

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Суд в Лондоне разрешил «Восточному» судиться с Калви в России

Высокий суд Англии и Уэльса в Лондоне признал право банка «Восточный» вести в России разбирательства против основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и кипрской структуры Evison Holdings, сообщил РБК со ссылкой на решение суда от 31 октября.
Коммерсантъ 02:52
Происшествия

Экс-главу Кирова задержали по делу о взятке

По данным СК, сотрудниками УФСБ по Кировской области установлено, что в 2014-2016 годах Быков в должности главы Кирова получил от предпринимателя через посредника взятку в 7,8 миллиона рублей за покровительство должностных лиц администрации Кирова и Кировской городской думы акционерному обществу "Автотранспортное предприятие" (АО "АТП").
РИА Новости 02:37
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Не явившегося на теледебаты Бориса Джонсона заменили ледяной фигурой

Британский телеканал Channel 4 во время теледебатов, посвященных изменениям климата, использовал ледяные фигуры вместо премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и лидера партии Brexit Найджела Фараджа, не явившихся в студию, сообщает Sky News.
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Операторы связи готовятся к идентификации смартфонов по IMEI

Подготовка к идентификации смартфонов по номерам абонентских устройств IMEI проводится в компаниях «Билайн», «Мегафон» и Tele2 совместно с Россвязью.
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Происшествия

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Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
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Происшествия

В Саратове собака нашла на пустыре человеческую голову

В Саратове на окраине города на пустыре рядом с селом Воробьевка местный житель накануне заметил собаку, которая несла предмет, похожий на голову человека.
Российская газета 02:19
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Клопп и Гвардиола введены в Зал славы тренеров Англии

Матч ТВ вчера в 20:04
Политика

Трамп прилетел в Афганистан с необъявленным визитом

Президент США Дональд Трамп прилетел в Афганистан с необъявленным визитом, чтобы посетить американских военнослужащих по случаю Дня благодарения.
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Общество

Во ФСИН опровергли сообщения об обысках у первого замглавы Рудого

Никаких обысков у первого заместителя директора ФСИН Анатолия Рудого, вопреки сообщениям в Сети, не было, заверила РИА Новости в пятницу официальный представитель ведомства Кристина Паньшина.
РИА Новости 03:54
Происшествия

Тело девятилетнего мальчика нашли в Екатеринбурге

Известия вчера в 12:09
Театры

Пермский театр оперы и балета возглавит режиссер из Петербурга

Главным режиссером Пермского театра оперы и балета станет петербуржцец Марат Гацалов.
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Политика

Россия и Украина обсудили урегулирование вопросов по газу

Москва и Киев затронули темы урегулирования взаимных претензий по исполнению контрактов, условий транзита российского газа в Европу с 2020 года, а также перспективы прямой покупки российского газа для украинских потребителей.
Вести.Ru вчера в 13:43
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Карпин объяснил последние неудачи ФК «Ростов»

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Павел Дацюк помещён «Автомобилистом» в список травмированных

Нападающий «Автомобилиста» Павел Дацюк был помещен в список травмированных, сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.
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Джонатан Айв покинул пост главного дизайнера Apple

Московский Комсомолец вчера в 18:46
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Россия догоняет Португалию в таблице коэффициентов УЕФА

Сборная России по футболу, которая занимает седьмое место в рейтинге коэффициентов сократила отставание от Португалии, идущей следом по списку.
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Эксперты рассказали, как не убить турбомотор в мороз

Как правильно эксплуатировать машину с турбомотором в сильные морозы, рассказали эксперты aif.ru.
Автоновости дня вчера в 07:43
Общество

Российский бизнес считает, что сейчас вести бизнес сложнее, чем в 90-х

Фото: Global Look Press © Thielmann, G. 52% бывших и действующих российских предпринимателей считают, что в 90-х вести бизнес в России было легче, чем сейчас, сообщает РБК.
Газета Малый бизнес вчера в 14:02
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Новый сезон «Симпсонов» может стать последним

Газета.Ru вчера в 10:01
Общество

В Мосгордуме сорван «круглый стол», посвящённый преследованию оппозиции

Оппозиционер предложил провести "круглый стол" на альтернативной площадке.
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Глава МИД Чехии сообщил причину задержки чешской делегации в Москве

После 10-часового ожидания в аэропорту самолету с чешской делегацией не был разрешен отлет, поэтому министр сельского хозяйства принял решение о прекращении рабочей поездки и возвращении в Прагу, сообщал ранее пресс-секретарь минсельхоза.
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Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

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Общество

На Сицилии распродают дома за один евро

Дом за один евро можно купить в случае, если у покупателя есть возможность вложиться в ремонт около двух с половиной тысяч евро.
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