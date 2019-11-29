Энергетика
РИА Новости«Нафтогаз» подал в латвийский суд ходатайство по спору с «Газпромом»
"Нафтогаз Украины" подал в суд Видземского предместья Риги ходатайство об исполнении решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору с "Газпромом". Об этом говорится в отчете российской компании.
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Культура
Гоген как педофил и истребители культуры
Посмотрите, в каких отношениях находятся революционеры западные и восточные на территориях Америки и Европы: в самых близких.
Происшествия
Актер Гришечкин опроверг сообщения о своем избиении
Актер Вячеслав Гришечкин опроверг РЕН ТВ сообщения о своем избиении в Москве.
Политика
В Госдуме рассказали о срыве Украиной выступления России на форуме ООН
Политика
В Севастополе задержали украинскую шпионку
В Севастополе задержали подозреваемую в госизмене россиянку, рассказали РИА Новости в ФСБ России.
Здоровье
Диетологи рассказали, как справиться с жиром на животе после 40 лет
Технологии
Российские банки выявили новый вирус для хищения денег
Российские банки зафиксировали случаи мошенничества с помощью нового вируса, использующего уязвимости в приложениях операционной системы Android.
Происшествия
Выгнанную с чаепития в Новосибирске школьницу избил одноклассник
Экономика
Суд в Лондоне разрешил «Восточному» судиться с Калви в России
Высокий суд Англии и Уэльса в Лондоне признал право банка «Восточный» вести в России разбирательства против основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и кипрской структуры Evison Holdings, сообщил РБК со ссылкой на решение суда от 31 октября.
Происшествия
Экс-главу Кирова задержали по делу о взятке
По данным СК, сотрудниками УФСБ по Кировской области установлено, что в 2014-2016 годах Быков в должности главы Кирова получил от предпринимателя через посредника взятку в 7,8 миллиона рублей за покровительство должностных лиц администрации Кирова и Кировской городской думы акционерному обществу "Автотранспортное предприятие" (АО "АТП").
Политика
Не явившегося на теледебаты Бориса Джонсона заменили ледяной фигурой
Британский телеканал Channel 4 во время теледебатов, посвященных изменениям климата, использовал ледяные фигуры вместо премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и лидера партии Brexit Найджела Фараджа, не явившихся в студию, сообщает Sky News.
Технологии
Операторы связи готовятся к идентификации смартфонов по IMEI
Подготовка к идентификации смартфонов по номерам абонентских устройств IMEI проводится в компаниях «Билайн», «Мегафон» и Tele2 совместно с Россвязью.
Происшествия
Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
Происшествия
В Саратове собака нашла на пустыре человеческую голову
В Саратове на окраине города на пустыре рядом с селом Воробьевка местный житель накануне заметил собаку, которая несла предмет, похожий на голову человека.
Футбол
Клопп и Гвардиола введены в Зал славы тренеров Англии
Политика
Трамп прилетел в Афганистан с необъявленным визитом
Президент США Дональд Трамп прилетел в Афганистан с необъявленным визитом, чтобы посетить американских военнослужащих по случаю Дня благодарения.
Общество
Во ФСИН опровергли сообщения об обысках у первого замглавы Рудого
Никаких обысков у первого заместителя директора ФСИН Анатолия Рудого, вопреки сообщениям в Сети, не было, заверила РИА Новости в пятницу официальный представитель ведомства Кристина Паньшина.
Происшествия
Тело девятилетнего мальчика нашли в Екатеринбурге
Театры
Пермский театр оперы и балета возглавит режиссер из Петербурга
Главным режиссером Пермского театра оперы и балета станет петербуржцец Марат Гацалов.
Политика
Россия и Украина обсудили урегулирование вопросов по газу
Москва и Киев затронули темы урегулирования взаимных претензий по исполнению контрактов, условий транзита российского газа в Европу с 2020 года, а также перспективы прямой покупки российского газа для украинских потребителей.
Футбол
Карпин объяснил последние неудачи ФК «Ростов»
Хоккей
Павел Дацюк помещён «Автомобилистом» в список травмированных
Нападающий «Автомобилиста» Павел Дацюк был помещен в список травмированных, сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.
Гаджеты
Джонатан Айв покинул пост главного дизайнера Apple
Футбол
Россия догоняет Португалию в таблице коэффициентов УЕФА
Сборная России по футболу, которая занимает седьмое место в рейтинге коэффициентов сократила отставание от Португалии, идущей следом по списку.
Авто
Эксперты рассказали, как не убить турбомотор в мороз
Как правильно эксплуатировать машину с турбомотором в сильные морозы, рассказали эксперты aif.ru.
Общество
Российский бизнес считает, что сейчас вести бизнес сложнее, чем в 90-х
Фото: Global Look Press © Thielmann, G. 52% бывших и действующих российских предпринимателей считают, что в 90-х вести бизнес в России было легче, чем сейчас, сообщает РБК.
Культура
Новый сезон «Симпсонов» может стать последним
Общество
В Мосгордуме сорван «круглый стол», посвящённый преследованию оппозиции
Оппозиционер предложил провести "круглый стол" на альтернативной площадке.
Политика
Глава МИД Чехии сообщил причину задержки чешской делегации в Москве
После 10-часового ожидания в аэропорту самолету с чешской делегацией не был разрешен отлет, поэтому министр сельского хозяйства принял решение о прекращении рабочей поездки и возвращении в Прагу, сообщал ранее пресс-секретарь минсельхоза.
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Общество
На Сицилии распродают дома за один евро
Дом за один евро можно купить в случае, если у покупателя есть возможность вложиться в ремонт около двух с половиной тысяч евро.