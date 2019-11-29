с чего всё началось

"Нафтогаз Украины" подал в суд Видземского предместья Риги ходатайство об исполнении решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору с "Газпромом". Об этом говорится в отчете российской компании.

«Нафтогаз» подал в латвийский суд ходатайство по спору с «Газпромом»

Политика В Госдуме рассказали о срыве Украиной выступления России на форуме ООН Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что украинская делегация пыталась сорвать выступление российского представителя на форуме по вопросам меньшинств в ООН, который проходит в Женеве.

Происшествия Главу УФНС по Архангельской области задержали по подозрению во взятке Руководитель управления ФНС по Архангельской области и Ненецкому автономному округу задержан по делу о получении взятки, сообщили РИА Новости в СК РФ по Архангельской области.

Транспорт За бесплатный проезд по МЦД заплатит частный перевозчик На следующий день стало известно, что проезд на МЦД с 25 ноября по 8 декабря будет бесплатным, а число вагонов поездов на первых двух диаметрах в ближайшие две недели увеличится.

Шоу-бизнес Копыта и хвост: Волочкова предстала в новом образе Волочкова, известная своей любовью к эпатажным нарядам, позирует в закрытом темном платье в пол и туфлях на высокой платформе, а прическа украшена длинным накладным «хвостом».

Политика Китай готовит ответные меры против США за закон по Гонконгу Китайское правительство готовит меры против американской стороны в ответ на принятый в США закон о демократии и правах человека в Гонконге.

Политика Украинцев призвали отказаться от iPhone из-за Крыма Жителей Украины призвали отказаться от использования техники Apple после того, как компания в своих продуктах стала указывать Крым как российскую территорию.

Биатлон Определен состав сборной РФ по биатлону на смешанные эстафеты Стал известен предварительный состав сборной России по биатлону на смешенные эстафеты в рамках первого этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде.

Политика В Раде назвали возвращенные на Украину корабли консервными банками Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива сравнил вернувшиеся на Украину корабли, которые ранее задержали в России за незаконное пересечение границ, с "консервными банками".

Происшествия Экс-главу Кирова задержали по делу о взятке Уголовное дело завели на бывшего главу города Кирова Владимира Быкова за получение взятки в 7,8 миллиона рублей, он задержан, сообщает следственное управление СК РФ по Кировской области.