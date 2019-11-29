Энергетика

REGNUMREGNUM«Нафтогаз» подал в суд Латвии на Газпром

Уточняется, что ходатайство украинской компанией было подано, чтобы латвийский суд признал и привёл в исполнение на территории Латвии решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору от 28 февраля 2018 г. Суд принял ходатайство и назначил заседание по нему на конец апреля 2020 г.
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с чего всё началось
«Нафтогаз» подал ходатайство в суд Видземского предместья в Риге с требованием исполнить решение Стокгольмского арбитража по транзитному спору с «Газпромом» и принять обеспечительные меры, говорится
 в квартальной отчетности российской компании.
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