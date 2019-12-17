Политика

Вести.RuВести.Ru«Нафтогаз» подал в суд на украинское правительство

"Нафтогаз Украины" подал в суд на правительство страны, выдавшее разрешение американской фирме Ukrainian Energy на разработку нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области, сообщает РИА Новости.
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с чего всё началось
Как пишет журнал Time
, ознакомившийся с документом, в «Нафтогазе» считают, что принимавшие данное решение действовали с нарушением закона и не были беспристрастны.
РБК01:28

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Time: «Нафтогаз» подал в суд на правительство Украины

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ТАСС00:13
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