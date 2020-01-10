Экономика
Компания«Нафтогаз» подаст новые иски к РФ по активам в Крыму
Украинская нефтегазовая компания «Нафтогаз» работает над новыми исками к России по поводу активов в Крыму. Об этом исполнительный директор концерна Юрий Витренко рассказал в интервью агентству Liga.net.
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с чего всё началось
«Нафтогаз Украины» намерен подать обновленные иски к России из-за убытков от потерь активов в Крыму, заявил в интервью Liga.net исполнительный директор компании Юрий Витренко.Право.ру10 января в 08:16
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Урвать чужого. «Нафтогаз» собирается вновь судиться из-за имущества в Крыму
Национальная служба новостей00:33
«Нафтогаз» настаивает на выплатах РФ за утраченное в Крыму имущество
РИА Новости Крым10 января в 07:56
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