с чего всё началось

Украинская нефтегазовая компания «Нафтогаз» работает над новыми исками к России по поводу активов в Крыму. Об этом исполнительный директор концерна Юрий Витренко рассказал в интервью агентству Liga.net.

«Нафтогаз» подаст новые иски к РФ по активам в Крыму

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