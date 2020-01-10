Экономика
Компания«Нафтогаз» подаст новые иски к РФ по активам в Крыму
Украинская нефтегазовая компания «Нафтогаз» работает над новыми исками к России по поводу активов в Крыму. Об этом исполнительный директор концерна Юрий Витренко рассказал в интервью агентству Liga.net.
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с чего всё началось
«Нафтогаз Украины» намерен подать обновленные иски к России из-за убытков от потерь активов в Крыму, заявил в интервью Liga.net исполнительный директор компании Юрий Витренко.Право.ру10 января в 08:16
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Урвать чужого. «Нафтогаз» собирается вновь судиться из-за имущества в Крыму
Национальная служба новостей00:33
«Нафтогаз» настаивает на выплатах РФ за утраченное в Крыму имущество
РИА Новости Крым10 января в 07:56
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Общество
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В гамме нового хэтчбека Toyota Yaris появилась «заряженная» полноприводная модификация, подготовленная гоночным подразделением Toyota Gazoo Racing.
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В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
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Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар примут в понедельник участие в переговорах в Москве под эгидой министерств иностранных дел и обороны России и Турции.
Происшествия
В Астраханской области верблюд задержал пассажирский поезд
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В Москве уволили полицейского из-за ошибочного обыска у помощницы генпрокурора
Руководство столичной полиции уволило сотрудника, допустившего ошибку в документах, из-за которой полицейские и спецназ пытались провести обыск в квартире старшего помощника генпрокурора России по особым поручениям Марины Гридневой.
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В Австрии раскритиковали санкции США против «Северного потока-2»
Власти Австрии считают неприемлемыми американские санкции против "Северного потока-2".
Происшествия
В центре Москвы автомобиль сбил Ренату Литвинову
Кино
Джуд Лоу рассказал о прогулке в трусах для сериала «Новый Папа»
Общество
FT: в Nissan готовят план возможного выхода из альянса с Renault
Общество
Приморье намерено привлечь инвесторов для решения проблемы избытка ТКО
Власти Приморья заинтересованы в приходе инвесторов для строительства мощностей для переработки бытовых отходов, что позволило бы решить проблему переизбытка ТКО, сообщила РИА Новости зампредседателя правительства приморского края Елена Пархоменко.
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из элитной клиники домой
Актрису Анастасию Заворотнюк, заболевшую пять месяцев назад раком, выписали домой, сообщает ugpressa.ru.Одна из причин выписки — термальная стадия болезни звезды, то есть последняя, лечение считается бессмысленным.
Экономика
Россия увеличила экспорт ряда алкогольных напитков в 2019 году
Россия за первые семь месяцев 2019 года увеличила экспорт ряда алкогольных напитков на основе виноградного вина и выжимок винограда.
Экономика
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Русскоговорящая хакерская группировка Silence может стоять за начатой с первых дней 2020 г. атакой на банковскую инфраструктуру в Африке.
Происшествия
Известная модель выпала из окна в центре Москвы
В центре Москвы из окна выпала модель и актриса Ксения Пунтус. Пострадавшую экстренно госпитализировали и прооперировали.
Происшествия
СКР называет ошибки пилота причиной катастрофы SSJ 100 в Шереметьево
По словам господина Краснова, непосредственной причиной катастрофы «явились противоправные действия» командира самолета Дениса Евдокимова.
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Роспотребнадзор рассказал о вызвавшем вспышку пневмонии в Китае вирусе
9 января Центральное телевидение КНР сообщило, что причиной заболевания пневмонией стал новый вид коронавируса.
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Тишина на рынке РПЛ. Почему так происходит
Который единственный из клубов РПЛ ведет себя на рынке ярко и агрессивно.
Армия и оружие
Система ПВО Ирана приняла украинский Boeing за крылатую ракету
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Ксения Корнева рассказала о работе в «Уральских пельменях»
Относительно недавно стало известно, что между участниками популярного юмористического шоу «Уральские пельмени», созданного на основе бывшей одноименной команды КВН, прошла трещина.
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Трамп заявил, что его не волнует, пойдет ли Иран на переговоры
Президент США Дональд Трамп заявил, что его не волнует, пойдет ли Иран на переговоры.
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Михаил Вартапетов: «Тех, кто живет „Спартаком“, в клубе осталось слишком мало»
Бывший глава медицинского департамента московского «Спартака» Михаил Вартапетов в интервью «РИА Новости» рассказал, что его расстраивает в клубе.