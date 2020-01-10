Экономика

РБКРБК«Нафтогаз» подаст новые иски к России по активам в Крыму

Украинская компания «Нафтогаз» подаст обновленные иски против России из-за убытков, вызванных потерей активов в Крыму, заявил ее исполнительный директор Юрий Витренко в интервью Liga.net.
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«Нафтогаз» подаст обновленные иски к РФ по активам в Крыму

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