Экономика
РБК«Нафтогаз» подаст новые иски к России по активам в Крыму
Украинская компания «Нафтогаз» подаст обновленные иски против России из-за убытков, вызванных потерей активов в Крыму, заявил ее исполнительный директор Юрий Витренко в интервью Liga.net.
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Финансы
Курс валют сегодня: евро падает на торгах
В свою очередь, евро в среду на открытии упал на 14 копеек по сравнению с закрытием, курс валюты ЕС составлял 69,01 рубля.
Происшествия
В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы
В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".
Политика
Путин раскритиковал крымских чиновников
Президент России Владимир Путин раскритиковал чиновников Крыма.
Политика
Украина получила от США важные данные по авиакатастрофе в Иране
Украинские власти получили от представителей США важные данные о крушении близ Тегерана Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ).
Шоу-бизнес
Алла Пугачева прячет под париком черную повязку-оберег
Некоторые решили, что из-под парика выбились настоящие волосы артистки, но на самом деле это была черная эластичная повязка шириной в четыре сантиметра.
Общество
В Армении отреагировали на заявление о запуске авиасообщения с Крымом
Ранее 10 января Черняк заявил, что уже весной состоится запуск регулярных авиарейсов между Симферополем и Ереваном.
Политика
Оппозиция штурмовала администрацию президента Абхазии
Общество
Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве
"Признать Чваркова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, приговорить к трем годам лишения свободы без штрафа, назначенное наказание считать условным, установить испытательный срок на 2 года", - огласил решение судья Константин Репета.
Армия и оружие
Путин лично проследил за пусками ракет в Крыму
Президент России и Верховный главком ВС РФ Владимир Путин лично присутствовал на совместных учениях Северного и Черноморского флотов в Черном море.
Политика
Медведев призвал запретить никотиносодержащие смеси на территории ЕАЭС
Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил с инициативой полностью запретить торговлю никотиносодержащими смесями на всей территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Общество
Опубликовано новое видео крушения украинского «Боинга» в Иране
Журналист BBC в Исламской Республике Иран Али Хашем опубликовал в своем Twitter-аккаунте новое видео, на котором запечатлен момент крушения украинского Boeing 737 под Тегераном.
Происшествия
Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.
Общество
Мэр Урюпинска уволил главреда местной газеты из-за двух фото
Происшествия
Скончался бывший солист группы «140 ударов в минуту» Юрий Абрамов
Бывший солист группы «140 ударов в минуту», диджей Юрий Абрамов скончался 9 января.
Общество
Названы самые редкие имена для новорожденных в России
Кино
В седьмом сезоне сериала «Сваты» появится новый герой
Поклонники сериала переживают из-за задержки выхода седьмого сезона.
Кино
«Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей
Сборы фильма Клима Шипенко "Холоп" в российском прокате превысили 2 млрд рублей, передает ТАСС со ссылкой на данные портала Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.
Шоу-бизнес
От блога Заворотнюк массово отписываются пользователи
Позже близкие актрисы решили создать аккаунт в социальных сетях.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Общество
Илья Трабер и Рамис Дебердеев купили 75% акций АО «ЛОЭСК»
Сделку провел Дмитрий Симонов, генеральный директор компании «Росток», которая, в свою очередь является владельцем 75,1% акций в «ЛОЭСК».
Шоу-бизнес
Тимати проиграл спор дочке и сбрил бороду
Рэперу пришлось выполнить обещание и сбрить бороду. При всей брутальности у Тимати есть слабое место — дочь Алиса.
Общество
Супруга принца Гарри вернулась из Великобритании в Канаду
По данным издания, супруги оставили своего первенца — восьмимесячного Арчи — в Канаде перед тем, как ненадолго вернуться в Великобританию и объявить о решении отказаться от статуса старших членов британской королевской семьи.
Происшествия
Западные разведки назвали свою версию авиакатастрофы в Иране
Западные разведки считают, что разбившийся в Тегеране самолет «Международных авиалиний Украины» не был сбит ракетой, этому нет никаких доказательств, сообщает Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности Канады.
Общество
Boeing обнародовала внутренние документы по самолету 737 MAX
Компания Boeing обнародовала внутреннюю переписку, в которой отмечается, что сотрудники корпорации знали о проблемах с самолетами 737 Max.
Футбол
ФК «Ростов» может пополнить вратарь «Зенита»
Вратарь «Зенита» Максим Рудаков в ближайшее время может пополнить ряды игроков «Ростова».