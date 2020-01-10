Экономика
РБК«Нафтогаз» подаст новые иски к России по активам в Крыму
Украинская компания «Нафтогаз» подаст обновленные иски против России из-за убытков, вызванных потерей крымских активов, заявил ее исполнительный директор Юрий Витренко в интервью Liga.net. Сумма требований составит $5 млрд, с учетом процентов — более $7 млрд, добавил он.
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Политика
Украина получила от США важные данные по авиакатастрофе в Иране
Украинские власти получили от представителей США важные данные о крушении близ Тегерана Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ).
Происшествия
Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.
Общество
Супруга принца Гарри вернулась из Великобритании в Канаду
По данным издания, супруги оставили своего первенца — восьмимесячного Арчи — в Канаде перед тем, как ненадолго вернуться в Великобританию и объявить о решении отказаться от статуса старших членов британской королевской семьи.
Происшествия
Скончался бывший солист группы «140 ударов в минуту» Юрий Абрамов
Бывший солист группы «140 ударов в минуту», диджей Юрий Абрамов скончался 9 января.
Армия и оружие
В сети появилось видео поражения учебной цели «Калибром» в Черном море
Успешное поражение целей состоялось в рамках учений в Черном море с участием кораблей Северного и Черного флотов.
Экономика
Минфин высказался против налоговой реконструкции
Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов уже высказывался по поводу этой нормы.
Происшествия
Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве
Второй западный окружной военный суд признал генерал-лейтенанта Сергея Чваркова виновным в мошенничестве и приговорил его к трем годам условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Происшествия
Опубликовано видео взрыва и пожара на НПЗ в Ухте
В Ухте на нефтеперерабатывающем заводе «Лукойла» произошел взрыв и пожар.
Происшествия
Раскрыта личность издевавшегося над рядовым Шамсутдиновым сослуживца
Политика
Путин заявил о недостаточном внимании к вопросу водоснабжения Крыма
Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя раскритиковал крымских чиновников за недостаточное внимание к вопросам водоснабжения.
Происшествия
В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы
В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".
Шоу-бизнес
От блога Заворотнюк массово отписываются пользователи
Позже близкие актрисы решили создать аккаунт в социальных сетях.
Наука
Попугаи жако безвозмездно помогают сородичам добывать пищу
Команда исследователей под руководством профессора Дезире Брукс (Désirée Brucks) из Института орнитологии Общества Макса Планка установила в серии экспериментов, что попугаи жако помогают находящимся рядом сородичам выполнять задания и получать пищу, хотя сами от этих действий не получают никакой выгоды.
Политика
Филарет отозвал подпись под документом о слиянии церквей на Украине
В декабре 2018 года в Киеве состоялся поместный собор, на котором в результате слияния двух неканонических церквей (Украинской православной церкви Киевского патриархата во главе с Денисенко и Украинской автокефальной православной церкви) была образована новая неканоническая структура, получившая название "Православная церковь Украины".
Происшествия
В Пермском крае автобус с детьми столкнулся с шестью автомобилями
В пресс-службе МЧС РИА Новости уточнили, что в автобусе находились двое взрослых и 35 детей десяти-одиннадцати лет, членов спортивной команды, они ехали из города Чайковский.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Гаджеты
ОС Android 10 добавила новые функции смартфонам Xiaomi и Redmi
ОС Android 10 и оболочка MIUI 11 добавили новые функции смартфонам Xiaomi и Redmi.
Кино
Фильм «Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей
Российский фильм режиссера Клима Шипенко «Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей, следует из данных портала Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.
Культура
Телешоу «Сам себе режиссер» закрыли после 28 лет в эфире
Бессменный ведущий телепередачи "Сам себе режиссер" Алексей Лысенков сообщил о закрытии программы после почти трех десятилетий в эфире.
Общество
Пост погибшей в Иране стюардессы растрогал пользователей Сети
Пользователей Сети растрогал последний пост в Instagram украинской стюардессы Валерии Овчарук, погибшей в авиакатастрофе в Иране, в котором она признается в любви к своей работе.
Авто
Kia Seltos для России испытали на Дмитровском полигоне
Автомобиль прошел полный комплекс испытаний на Дмитровском полигоне НАМИ, где доказал, что полностью адаптирован к российским условиям эксплуатации.
Авто
Haval установил абсолютный рекорд продаж
Гаджеты
Intel показала свою первую дискретную видеокарту
Политика
FT сообщила о новых британских санкциях против россиян
Великобритания намерена ввести собственные санкции против иностранцев, якобы причастных к нарушениям прав человека, под них могут попасть и россияне, сообщает газета Financial Times.