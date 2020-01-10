Украинская компания «Нафтогаз» подаст обновленные иски против России из-за убытков, вызванных потерей крымских активов, заявил ее исполнительный директор Юрий Витренко в интервью Liga.net. Сумма требований составит $5 млрд, с учетом процентов — более $7 млрд, добавил он.

«Нафтогаз» подаст новые иски к России по активам в Крыму

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