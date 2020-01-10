Экономика

РБКРБК«Нафтогаз» подаст новые иски к России по активам в Крыму

Украинская компания «Нафтогаз» подаст обновленные иски против России из-за убытков, вызванных потерей активов в Крыму, заявил ее исполнительный директор Юрий Витренко в интервью Liga.net.
Читать в источнике
Комментировать156

Подробнее о событии

«Нафтогаз» подаст обновленные иски к РФ по активам в Крыму

ТАСС05:56

«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по активам в Крыму

RT на русском05:57

«Нафтогаз» намерен обновить иски к России по имуществу в Крыму

РИА Новости06:45

«Нафтогаз» подаст обновленные иски к России по активам в Крыму

Коммерсантъ06:43

«Нафтогаз» подаст новые иски к России по активам в Крыму

РБК07:21

«Нафтогаз Украины» решил судиться с Россией за Крым

Lenta.ru06:45

«Нафтогаз» подаст новые иски к России по поводу потери активов в Крыму

Известия07:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7039 источников, обновлено в 07:30, Ашберн
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия

Российская газета 08 января в 16:33
Политика

Украина получила от США важные данные по авиакатастрофе в Иране

Украинские власти получили от представителей США важные данные о крушении близ Тегерана Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ).
Lenta.ru 06:31
Происшествия

Основной версией крушения самолета в Казахстане назвали обледенение

Дождь 05:13
Происшествия

Российский лайнер совершил жесткую посадку в Анталье

РБК 06:43
Кино

Кассовые сборы фильма «Холоп» превысили 2 млрд рублей

Кассовые сборы фильма "Холоп", который вышел в прокат 26 декабря, превысили 2 млрд рублей.
ТАСС 05:29
Происшествия

В Пермском крае автобус с детьми столкнулся с шестью автомобилями

В пресс-службе МЧС РИА Новости уточнили, что в автобусе находились двое взрослых и 35 детей 10-11 лет, членов спортивной команды, они ехали из города Чайковский.
РИА Новости 06:23
Шоу-бизнес

Илон Маск в шестой раз станет отцом

7Дней.ру вчера в 17:00
Политика

Зеленский высказался о попадании ракеты в украинский Boeing

URA.Ru 02:30
Технологии

Куратора Android попросили защитить пользователей от хищения данных

Международные правозащитные организации попросили генерального директора Google Inc. и куратора проекта Android Сундара Пичая пересмотреть политику предустановки приложений на смартфоны.
URA.Ru 06:25
Политика

Иранские власти полностью зачистили место крушения лайнера

Как сообщает съемочная группа американского телеканала CBS, еще накануне оттуда вывезли все обломки. Об этом рассказали местные жители.
Эхо Москвы 06:30
Политика

Путин назвал дату начала грузового сообщения по Крымскому мосту

Известия 07:21
Происшествия

Актриса Бочкарева раскаялась и попросила оштрафовать ее за кокаин

Актриса Наталья Бочкарева, которую в сентябре прошлого года задержали с кокаином, признала вину в хранении наркотиков.
Вести.Ru 06:15
Политика

Захарова оценила резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой

Принятием резолюции о равной ответственности Германии и СССР за начало войны сейм Польши показывает, как идеология побеждает правду, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 13:55
Технологии

Цукерберг рассказал, каким видит общество в ближайшее десятилетие

Газета.Ru 07:10
Общество

МАК заявил о готовности помочь в расследовании авиакатастрофы в Иране

«В случае обращения иранской стороны МАК готов оказать любое содействие в проведении технического расследования», — приводит ТАСС сообщение.
RT на русском 06:37
Шоу-бизнес

Александр Ревва женился в четвертый раз

Торжественная церемония состоялась на Мальдивах. Интересно, что избранницей артиста стала его законная жена Анжелика - снова.
Московский Комсомолец 04:33
Общество

Россияне в ночь на 11 января увидят первое лунное затмение в 2020 году

ТАСС Наука вчера в 21:24
Происшествия

Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве

"Признать Чваркова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, приговорить к трем годам лишения свободы без штрафа, назначенное наказание считать условным, установить испытательный срок на 2 года", - огласил решение судья Константин Репета.
РИА Новости 07:08
Общество

Между Крымом и Арменией хотят открыть регулярные авиарейсы

Регулярные авиарейсы планируется открыть между Симферополем и Ереваном (Армения) с марта текущего года, сообщил РИА Новости глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.
РИА Новости вчера в 19:23
Экономика

Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера

В России появились два новых долларовых миллиардера – бизнесмены Ратмир Тимашев и Андрей Баронов, сообщает Forbes.
Ведомости вчера в 14:46
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по использованию мобильного телефона

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) 10 января на своем сайте опубликовала рекомендации по использованию мобильного телефона.
Известия 02:12
Экономика

Пушилин пообещал жителям ДНР ростовские зарплаты и пенсии к 2022 году

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин поручил правительству повысить размер пенсий, зарплат работников бюджетной сферы и госслужащих до уровня Ростовской области России до января 2022 года.
РБК вчера в 08:21
Шоу-бизнес

Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей

Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
iReactor 07 января в 15:19
Авто

В России подскочили цены на автомобили

Диапазон повышения цен на автомобили в январе 2020 года составляет 2-6%. Подорожание машин вызвано увеличением ставок утильсбора.
SevastopolMedia.ru 08 января в 23:15
Шоу-бизнес

Внучку Михаила Боярского уже сравнивают с Анной Семенович

Наследница звездной династии Боярских, 21-летняя Екатерина, продолжает завоевывать внимание пользователей социальных сетей.
WomanHit.ru вчера в 11:10
Общество

Бизнесмена арестовали за взятку замминистра в $10 тыс. и бутылку водки

Следствие считает, что мужчина пытался дать взятку — $10 тыс. и бутылку водки «Белуга» — заместителю главы Минтранса Владимиру Токареву.
РБК 07:16
Происшествия

Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников

Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.
РБК 04:11
Политика

Ирак потребовал от США начать переговоры о выводе войск

Багдад потребовал от США начать переговоры о выводе иностранных войск с территории Ирака.
Lenta.ru 07:24
Происшествия

В Уфе врачи спасли беременную с проникающим ранением в живот

ProUfu.ru 04:58
Авто

В Германии продают 34 военных Гелика по привлекательным ценам

Немецкая компания Autohaus Lorinser, которая является дилером Mercedes-Benz, выставила на продажу сразу 34 внедорожника G-класса по относительно заманчивым ценам — почти все экземпляры предлагаются меньше чем за 20 000 евро или около 1,36 млн рублей.
Тарантас Ньюс 02:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Юрий Юрьевич Витренко
Украинский экономист
Украинский экономист и финансист
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное