Экономика

ТАССТАСС«Нафтогаз» подаст обновленные иски к РФ по активам в Крыму

Решение трибунала, по словам Витренко, ожидается "в конце 2020 или 2021 году". В сентябре 2017 года "Нафтогаз" подал иск против РФ в Международный трибунал с требованием возместить убытки в связи с потерей активов в Крыму.
Читать в источнике
Комментировать976
с чего всё началось
«Нафтогаз Украины» намерен подать обновленные иски к России из-за убытков от потерь активов в Крыму, заявил в интервью Liga.net
 исполнительный директор компании Юрий Витренко.
Право.рувчера в 08:16

Подробнее о событии

Эксперт: иск «Нафтогаза» по крымским активам к России наивен

РЕН ТВ03:21

«Нафтогаз» подаст обновленные иски к РФ по активам в Крыму

ТАССвчера в 05:56

«Нафтогаз» подаст новые иски к России по активам в Крыму

РБКвчера в 07:52

«Нафтогаз» подаст обновленные иски к России по активам в Крыму

РИА Новостивчера в 06:45

«Нафтогаз» подаст обновленные иски к России по активам в Крыму

Коммерсантъвчера в 06:43

«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по активам в Крыму

RT на русскомвчера в 05:57

«Нафтогаз» настаивает на выплатах РФ за утраченное в Крыму имущество

РИА Новости Крымвчера в 07:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 20:04, Ашберн
Общество

В России могут ввести штрафы за завышение стоимости услуг ЖКХ

Правительство России поручило Министерству строительства до марта текущего года подготовить законопроект о введении штрафов в отношении ресурсоснабжающих организаций за завышение стоимости услуг ЖКХ, пишет газета «Известия».
RT на русском 09 января в 23:11
Политика

Путин рассказал об опасности серьезных конфликтов на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что на Ближнем Востоке не произойдет крупномасштабных военных конфликтов.
Известия 10:49
Футбол

«Малага» уволила тренера из-за скандального видео

Руководство "Малаги" приняло решение отправить в отставку Виктора Санчеса дель Амо с поста главного тренера.
Soccer.ru 16:31
Общество

Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри

Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание на 13 января, на котором будет обсуждаться решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском 18:18
Общество

Bloomberg оценил потери Карлоса Гона из-за преследования в $50 млн

С момента ареста в Японии более года назад состояние экс-главы автоконцерна Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона уменьшилось на 40% — с примерно $120 млн до $70 млн, пишет Bloomberg.
РБК 19:00
Происшествия

В Австралии акулы съели немецкого футболиста

Немецкий футболист американского футбольного клуба «Гастинг Бронкос» Эрик Бригитти скончался в Австралии на 22-м году жизни после нападения акул.
BFM.ru 16:43
Общество

На Алтае мальчик оплатил проезд женщине с ребенком и стал миллионером

В Алтайском крае подросток оплатил проезд незнакомой женщине с ребенком и получил 1,5 миллиона рублей.
РИА Новости вчера в 15:42
Авто

Hongqi представила конкурента Mercedes S-Class в лице Hongqi H9

Hongqi H9 показали только в самой роскошной версии с раздельными задними креслами.
Tvoe-avto.com 09 января в 17:40
Политика

Хаджимба обсудил ситуацию в Абхазии с Нургалиевым

Состоялась встреча президента Абхазии Рауля Хаджимбы и заместителя секретаря Совета безопасности России Рашида Нургалиева.
Взгляд.ру вчера в 16:42
Армия и оружие

Британия захотела ослабить свою зависимость от США

Великобритания должна уменьшить свою зависимость от США в военной сфере, заявил британский министр обороны Бен Уоллес.
Взгляд.ру 19:22
Экономика

Опубликован план приватизации на 2020–2022 годы

Правительство России опубликовало прогнозный план приватизации на 2020–2022 годы, одобренный в конце декабря.
Коммерсантъ 09 января в 03:41
Общество

Франция отзовет самое критикуемое положение пенсионной реформы

Правительство Франции готово временно исключить из проекта реформы пенсионной системы пункт о повышении с 62 до 64 лет возраста, с которого пенсия выплачивается в полном объеме.
Известия 12:26
Происшествия

Актриса и модель Ксения Пунтус выпала из окна в центре Москвы

Российская модель и актриса Ксения Пунтус была госпитализирована после того, как при пока не выясненных обстоятельствах выпала в Москве из окна третьего этажа.
Российская газета 15:16
Технологии

Пользователям Windows 7 предложили аналогичную ОС

Скоро 14 января, а значит прекратится официальная поддержка Windows 7. В этот день Microsoft выпустит финальное обновление, а дальше будет доступна платная подписка и только для корпоративных пользователей.
The GEEK 05:28
Политика

Посла Британии в Иране задержали на несколько часов на акции протеста

Иранские правоохранительные органы задержали и через несколько часов отпустили посла Великобритании в Иране Роберта Макэйра из-за его участия в акции протеста в Тегеране.
ТАСС 17:33
Космос

Российские специалисты выявили проблемы в подготовке экипажей МКС

Российские специалисты выявили проблемы в подготовке экипажей Международной космической станции (МКС) из-за ожидаемого ввода в эксплуатацию новых американских пилотируемых кораблей, говорится в материалах подмосковного Центра подготовки космонавтов (ЦПК), имеющихся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 19:06
Общество

Скончался султан Омана, правивший страной полвека

BFM.ru 07:00
Кино

Новый герой появится в седьмом сезоне сериала «Сваты»

Поклонники сериала переживают из-за задержки выхода седьмого сезона.
ToDay News Ufa 09 января в 06:57
Политика

Трамп потребовал у Ирака компенсацию за вывод американских войск

В случае вывода американских войск из Ирака США потребует от этой страны финансовую компенсацию.
МонаВиста 07:33
Гаджеты

Браслет Xiaomi Mi Band 5 получит увеличенный дисплей и Google Pay

Как стало известно, браслет Xiaomi Mi Band 5 получит увеличенный дисплей и Google Pay, при этом его стоимость планируют оставить почти на прежнем уровне.
Astera вчера в 14:49
Футбол

«Ливерпуль» установил невероятный рекорд топ-5 лиг Европы

Как сообщает Opta, «Ливерпуль» установил рекорд топ-5 европейских чемпионатов.
Евро-футбол.ру 14:42
Авто

Цены на автомобили подскочили в России

С начала 2020 года в России начали дорожать автомобили. Цены на машины поднялись в среднем на 2-6%.
Уфимские Заметки вчера в 14:26
Политика

Пушков счел Турчинова больным после его слов о сбитом в Иране Boeing

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что Россия должна вместе с Ираном нести ответственность за крушение Boeing 737-800 в Тегеране.
РИА Новости 13:07
Политика

Антонов призвал хранить историческую память о Второй мировой войне

РИА Новости 15:06
Экономика

Эксперты спрогнозировали подорожание черного хлеба в России

Исторически низкие запасы и плохой урожай ржи в России в 2019 году подстегнули рост ее стоимости у производителей до рекордных уровней, приведя затем, по цепочке, к подорожанию ржаной муки и хлебобулочных изделий.
РИА Новости 19:04
Шоу-бизнес

Лолита выиграла первый суд у бывшего мужа Дмитрия Иванова

Адвокат известной исполнительницы Лолиты сообщил, что его подопечная одержала первую победу в суде.
ГлобалМСК.ру вчера в 07:05
Происшествия

Лодка с мигрантами затонула у берегов Турции

Газета.Ru 17:04
Политика

Роухани попросил прощения у Украины за сбитый Boeing

РБК 12:47
Футбол

Тренер «Аль-Садда» Хави: мечтаю тренировать «Барселону»

Экс-полузащитник «Барселоны» заявил, что тренировать каталонский клуб для него мечта, и об этом знают все.
Красная весна 17:33
Шоу-бизнес

Татьяна Васильева начала новый год с «уколов красоты»

Рамблер 06:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное