Экономика

RT на русскомRT на русском«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по активам в Крыму

«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по крымским активам. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
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с чего всё началось
«Нафтогаз Украины» намерен подать обновленные иски к России из-за убытков от потерь активов в Крыму, заявил в интервью Liga.net
 исполнительный директор компании Юрий Витренко.
Право.ру10 января в 08:16

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Урвать чужого. «Нафтогаз» собирается вновь судиться из-за имущества в Крыму

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«Нафтогаз» подаст обновленные иски к РФ по активам в Крыму

ТАСС10 января в 05:56

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РБК10 января в 07:52

«Нафтогаз» подаст обновленные иски к России по активам в Крыму

РИА Новости10 января в 06:45

«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по активам в Крыму

RT на русском10 января в 05:57

Эксперт: иск «Нафтогаза» по крымским активам к России наивен

РЕН ТВ11 января в 03:21
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Газета.Ru вчера в 16:31
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Климкин назвал Украину сырьевым придатком

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал данные по уровню экспорта страной сельскохозяйственной продукции в ЕС.
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Российская газета вчера в 23:54
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В России изменят систему оплаты труда учителей

Министерство просвещения России готовит поправки в Трудовой кодекс, которые поменяют структуру оплаты труда школьных учителей.
РИА Новости вчера в 18:19
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РИА Новости вчера в 23:48
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Счетная палата назвала недостоверными данные о качестве дорог в России

Эксперты Счетной палаты выявили недостоверность данных о сокращении аварийно-опасных участков, где происходят дорожно-транспортные происшествия (ДТП), предоставляемых региональными властями в правительство в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
РБК вчера в 16:00
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Назван мотив убийства российских журналистов в ЦАР

Мотивом нападения на российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, убитых в Центральноафриканской Республике (ЦАР) в июле 2018 года, был грабеж.
Lenta.ru 00:28
Армия и оружие

Удар ракеты «Кинжал» на учениях в Черном море показали на видео

Пуск гиперзвуковой аэробаллистической ракеты «Кинжал» на совместных учениях Северного и Черноморского флотов в Черном море попал на видео.
Татар-информ 10 января в 06:22
Происшествия

СК назвал мотив убийства главы центра «Э» Ингушетии

ТАСС вчера в 12:50
Происшествия

В Новосибирске умер захлебнувшийся в аквапарке мальчик

В больнице Новосибирска умер 16-летний мальчик, который захлебнулся в местном аквапарке.
РБК вчера в 23:18
Авто

На заправке некоторые водители совершают пять ошибок

Автомобилисты путают дизельный и бензиновый краны.
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РИА Новости вчера в 16:34
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Большинство россиян ожидают от 2020 года коррупционных скандалов, отставок в правительстве и массовых протестов.
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Низконалоговые юрисдикции — острова Мэн, Гернси и Джерси — в 2020 году планируют сообщить России о счетах и активах россиян в этих офшорах, следует из официальных списков, которые изучил РБК.
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Макгрегор за бой с Серроне получит пять миллионов евро

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Миллер оценил способность России достроить «Северный поток-2»

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В России подорожает стоимость тарифов у сотовых операторов

Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов "Мегафон" и "Вымпелком" ("Билайн") подорожает, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:24
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Открытое тестирование ККИ по League of Legends начнётся 24 января

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Раскрыты планы атаки на российский военный корабль у берегов Ирана

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Происшествия

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РИА Новости 00:38
Теннис

Александрова впервые в карьере вошла в топ-30 рейтинга WTA

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В центре Москвы автомобиль сбил Ренату Литвинову

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Интерфакс вчера в 20:32
Политика

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Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что президент США Дональд Трамп не предоставил конкретных доказательств о намерении иранского генерала Касема Сулеймани атаковать американские дипведомства.
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Дубль Неймара не помог «ПСЖ» одолеть «Монако» Головина

Газета.Ru вчера в 17:02
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В Госдуме предложили отменить НДФЛ для имеющих доход ниже двух МРОТ

Депутаты Госдумы предложили освободить от уплаты НДФЛ россиян, чья зарплата не превышает двукратную сумму минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Известия вчера в 21:09
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